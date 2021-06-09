美國副總統哈里斯首次外訪向移民連喊「不要來」引發爭議

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圖像來源，cbs

美國副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）正面臨著是否訪問美墨邊境之壓力。她上任後首次正式外訪之際，入境美國的移民人數正達到高峰。

她在訪問瓜地馬拉（Guatemala）時，向非法移民喊話，連說了三次「不要來」，這一做法引發議論紛紛，甚至招致同黨自由派議員批評。未來她何時造訪美墨邊境，成為各界關注所在。

因邊境問題和記者交鋒

哈里斯最近面對記者時被問到為何尚未訪問美墨邊界。她與媒體進行了一次激烈交鋒。

她首次外訪出現在中美洲，並表達反對非法移民入境美國時，民主黨伙伴發出了警訊。

今年 4 月，約有 178,000 名無證移民抵達美國南部邊界，這是二十多年來的最高總數。

哈里斯辦公室最初稱，美國總統拜登（Joe Biden） 3 月指派她處理拉美移民事務，因此有關邊境的事務是哈里斯職責的一部分。

但她的幕僚們最近一直試圖讓她遠離這個政治上的有毒議題。

而且，最近民調顯示，拜登政府的經濟和防疫政策普遍受到支持，但美國人對其處理移民危機的手法並不滿意。

美國全國廣播公司（NBC）在周二（8日）上午播出了一段哈里斯的採訪。當被問及是否有任何訪問美墨邊境的計劃時，哈里斯舉起雙臂回答說：「在某個時機點就會去。你知道......我們會去邊境。過去我們也去過那兒。」

不過，當記者追問她本人其實還沒去過邊境時，哈里斯笑著迴避問題說，「我也還沒去過歐洲。我不了解你的問題。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月，滯留在得克薩斯州一處設施內的無證移民，其中包含很多兒童。

隔日，哈里斯（6月9日）前往墨西哥訪問，再一次迴避記者為何沒有前往邊境的問題。

「說起來很容易，」她說，「但如果認為去了一個地方，然後那邊的問題就解決了。我想沒有人認為這能解決問題。」

當被問及為什麼不去邊境時，哈里斯則稱，她在擔任加州參議員時就去過了。

美墨邊境新危機

哈里斯是在對瓜地馬拉和墨西哥進行為期兩天的訪問結束時發表上述言論。她在當地會見了兩國領袖，希望加強外交關係並幫助阻止無證移民入境到美國。

哈里斯的幕僚透露，在周二結束行程後，哈里斯與墨西哥總統羅培茲·歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）私下會面了一個多小時。

目前尚不清楚哈里斯是否敦促對方採取更多措施阻擋想前往美國的墨西哥移民。而這位墨國左派總統此前曾指責拜登政府政策導致無證移民激增。

其幕僚後來表示，哈里斯已承諾將提供 1.3 億美元（9200 萬英鎊），以保障墨西哥勞工權利。她亦承諾提供 3.1 億美元，舒緩去年中美洲新冠大流行和颶風帶給當地的損害。

在周二的白宮每日簡報會上，拜登發言人珍·薩奇（ Jen Psaki） 被問及為什麼哈里斯女士此次沒有訪問美墨邊界。

「我認為在某個時候副總統會去邊境。拭目以待。」薩琪說。

為什麼民主黨同僚也批評哈里斯？

美國政壇批評人士認為，哈里斯周一在瓜地馬拉的言論，與拜登政府之前承諾採取更人道方式處理移民相互矛盾。

「不要來。不要來，」這位美國副總統警告非法移民，並補充說：「如果你來到我們的邊境，你會被拒之門外。」

但在 2019 年競選總統期間，哈里斯猛烈抨擊當時的美國總統特朗普（Donald Trump）在美國邊境拒絶那些無證移民。

「特朗普在做什麼？」她當時問。「特朗普說回去你來的地方。這並不能反映我們美國和我們的價值觀，必須停止！」

哈里斯本周發言為經常批評她的共和黨人提供了材料，但也遭致其所屬民主黨內部，左翼自由派成員的罕見批評。

影響力不小的紐約民主黨議員亞歷珊卓·奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）稱哈里斯的發言「令人失望」。「首先，在美國任何邊境尋求庇護，是一種 100% 合法的抵達方式。」她在推特上的發帖說。

「此外，美國在幾十年時間，對於拉丁美洲的政權更迭的不穩定負有責任。我們不能放火燒了某人的房子，然後責備他們逃難。」她說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在亞利桑那州被捕的一名男子身穿印有「拜登，請讓我們進來」字樣的T恤。

奧卡西奧-科爾特斯所屬的國會極自由派「小組」（The Squad ）亦批評哈里斯稱，「哈里斯本人就是是移民的女兒——印度出生的母親和牙買加出生的父親。」

「尋求庇護的權利不僅受到法律保護，也是一項基本普世人權，」出生在索馬里的明尼蘇達州眾議員伊爾汗·奧馬爾（Ilhan Omar）也在推特上批評副總統。

密歇根州的眾議員拉希達·特萊布 (Rashida Tlaib) 也抨擊了哈里斯。她寫道：「『待在原地等死』的處理方法，絶非是我們國家促進更人道和公正的移民制度的做法。」

當被問及批評時，哈里斯回應稱：「我了解情勢。我們必須解決根本原因，這是我的期望，就是這樣。」

分析：哈里斯的矛盾發言

BBC駐墨西哥及中美洲記者 葛蘭特（Will Grant）

儘管回國後，她可能會面臨何時前往美墨邊境的壓力，但實情是哈里斯在這次外訪中，所說的話在中美洲讓眾人失望。特別是她對「潛在」的非法移民「不要來」的嚴厲警告引發議論。當時她的發言中重覆了三次「不要來」。

許多維權人士、人權律師和記者都指出了她這聲明的矛盾之處。首先，批評者說該發言未考慮到中美洲數以百萬計的人口陷入極端貧窮的現況。

受到颶風、饑荒、自然災害、氣候變化和新冠病毒的打擊後，該地區的經濟衰退可能還會持續多年。更不用說該地區猖獗的幫派暴力和強迫招徠弱勢年輕人加入犯罪組織。

此外，哈里斯的聲明似乎忽略了一個事實：請求庇護是一項合法權利。哈里斯女士在她作為副總統候選人時，曾批判特朗普政府破壞了這一權利。不止一位觀察家評論稱，作為移民的女兒，從副總統那裏聽到這件事特別刺耳。