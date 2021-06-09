蘋果iOS15：最新隱私保護功能無法在中國使用

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果在其年度軟件發佈會上推出了「Private Relay」服務功能。

蘋果公司（Apple）在其年度軟件發佈大會上宣佈了一系列全新的隱私保護功能。

當中包括一項叫「private relay（保密傳送）」的功能，令用戶可以對蘋果、網絡提供商以及廣告商隱藏其在網頁上的瀏覽行為。

蘋果一直以來備受壓力，要求減少對用戶數據的追蹤。

不過，這項新的功能卻不會讓在中國的用戶使用。由於中國大陸的相關法規，這個蘋果最重要的市場之一無法使用這項新的隱私保護功能。

再向中國「妥協」？

這被認為是這家美國科技公司在隱私方面對中國做出的又一次妥協。蘋果有15%的營收來自中國。

中國對互聯網的控制非常嚴密，亦對境內居民實施大規模的監控。

2016年，中國通過一部《網絡安全法》，當中規定所有在中國收集的「個人信息和重要數據」必須保存在中國。

2018年，蘋果就曾為配合這項法律，通過一個「加密鑰匙」讓中國政府可以通過地方法院獲取中國iCloud用戶的數據。

蘋果未有立即回復對有關法規問題作進一步說明的請求。

除中國之外，沙特阿拉伯、白俄羅斯等國家同樣無法使用蘋果的這一新隱私功能。

新功能是如何運作的？

蘋果表示，新功能將流量數據發送至一個由蘋果維護的服務器上，在那裏，數據中的網際協定（IP）地址將會被移除。

然後數據再從這裏被發送到另一個由第三方機構運營的服務器上，在那裏給數據分配一個臨時的IP地址，然後再發送至目的地網頁。

蘋果表示，使用一個第三方機構的服務器意味著「沒有任何一個實體能夠識別用戶是誰，以及他們訪問過哪些網頁。」

專家表示，這一功能將會阻止廣告商通過IP地址來凖確定位一個人所處的具體位置。

蘋果尚未公布將與哪一家第三方機構合作。

但是，蘋果表示，這項數據轉發功能將不會在如下國家使用：白俄羅斯、哥倫比亞、埃及、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、南非、土庫曼斯坦、烏干達、菲律賓，以及中國。

新隱私功能很可能會在今年稍後在其他市場投入使用。

蘋果還同時宣佈了一系列新的隱私功能，包括最新的iPhone操作系統iOS15。

用戶將能夠追蹤有哪些應用程式正在收集數據，而一些應用，比如郵件（Mail），將會隱藏IP地址，以攔截追蹤。

這些新功能很有可能對臉書（Facebook）、谷歌（Google）和推特（Twitter）等社交媒體公司帶來阻礙，因為以用戶數據為基礎定制廣告是他們商業模式當中的核心部分。