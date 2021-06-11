G7峰會：「多邊主義抗衡中國」能否奏效成焦點

9 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是七國集團自2019年以來，首次舉行的實體峰會。

七國集團（G7）即將在周五（6月11日）至周日（6月13日）在英國舉行年度峰會，這是七國集團自2019年以來，首次舉行的實體峰會。外界預期會議期間將會討論新冠肺炎疫情、全球的疫苗接種進度、氣候變化等，但中國元素將會「滲透到每個議題中」。

美國媒體引述消息人士指出，G7峰會期間，各國將會提出一個抗衡中國「一帶一路」的計劃，讓發展中國家可以用更環保的方式發展基建。

至於新冠肺炎疫情，外界預計各國會討論建立一個機制，保護各國人民「免受未來的疫情困擾」，同時要求世界衛生組織重新調查新冠肺炎病毒的起源。

這次峰會將會在英格蘭西南部的康沃爾郡（Cornwall ） 舉行，也是美國總統拜登就任以來，首次正式外訪。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這是美國總統拜登就任以來，首次正式外訪。

除了拜登和英國首相約翰遜，其他G7國家的領袖，包括加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍、德國總理默克爾、意大利總統德拉吉（Mario Draghi）和日本首相菅義偉都會出席。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也會出席。

另外，峰會還邀請了澳洲總理莫里森、印度總理莫迪、韓國總統文在寅和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。

去年的G7峰會議原定於美國舉行，但因為新冠肺炎疫情多次推遲，最終取消。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國當局派駐約6500名警員負責峰會的保安工作。

有什麼看點？

美國國家安全委員會高級官員早前透露，這次峰會的主題主要包括新冠肺炎疫情、氣候變化和中國。前國防官員帕維爾（Barry Pavel）更形容，拜登在峰會期間出席的每一個會議「都會有中國議題滲透其中」。

G7除了會討論香港、台灣議題等，外界也預計峰會將呼籲世界衛生組織對新冠肺炎起源再進行一個透明的調查。這個建議據報是由美國政府提出。拜登早前要求美國情報部門調查新冠肺炎病毒的起源，包括是否由實驗室洩漏。

中方曾經多次批評病毒溯源是科學問題，病毒由實驗室洩漏的說法是「政治化」的說法，而且中國已經本著「公開透明、開放合作」的態度配合年初世衛的調查。

但世衛在3月發表新冠肺炎病毒起源報告後，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）承認在中國取得數據時遇到困難，又說希望「未來的合作研究包括更及時和全面的數據共享」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美方指武漢病毒所人員在疫情前患病送院 世衛溯源專家：如有真憑實據，美國有責任分享出來

另外，彭博社引述消息人士指，G7會議期間各國還會提出一個抗衡中國「一帶一路」的計劃，協議發展中國家以更環保的方式發展基建。

消息人士指這個計劃將被稱為「潔淨綠色計劃」（Clean Green Initiative），但同時強調，計劃目前只是要求各國承諾制定一個框架，到現在仍然未確定G7參與國在峰會期間會不會承諾向計劃提供資金。

中國的「一帶一路」計劃透過貸款，向多個發展中國家提供資金，讓對方建造高速公路、鐵路等基建，但外界批評中國的做法令這些國家陷入嚴重的債務危機。

「多邊主義對抗中國」

中國多家官方媒體先後針對G7峰會發表批評文章，其中《中國日報》周四（6月10日）發表評論，指如果G7不希望變得過時，就必須推廣多邊主義，而不是針對某些國家指控對方處理新冠肺炎疫情和氣候變化不力。

「否則，它們只會繼續是一個成員不多的精英俱樂部，而且對世界沒有貢獻，也沒有推廣多邊主義。」

《環球時報》在同一天也發出社論批評，拜登雖然希望透過峰會，製造美國有能力團結盟友的聲勢，但其實美國與歐盟的目標很不同，因為美國最感焦慮是如何面對中國經濟崛起時「守住霸權」，歐洲國家就「清楚看到加強同中國經濟合作有利於重振自己的競爭力」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2月3日，WHO新冠溯源團隊訪問武漢病毒研究所。

英國顧問公司研究員華曉普（Andrew Bishop）也認為，這次G7峰會的「象徵意義要比實際影響大」，因為各國對如何應對中國和俄羅斯的挑戰都有不同態度。

但也有意見認為各國將嘗試克服這些分歧，應對中國。總部設於美國的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）分析員巴爾金（Noah Barkin）更指出，這次G7峰會將會讓外界知道，各國能否在抗衡中國影響力上統一陣線。

圖像來源，Bundesregierung/ EPA 圖像加註文字， 美國在前總統特朗普領導下，與G7盟友的關係變得緊張，外界正密切注視拜登會如何修補這些關係。

還會討論什麼？

除了新冠病毒溯源，G7峰會還將推動全球新冠肺炎疫苗接種，並承諾在未來一年向全球運輸約10億劑疫苗，讓更多人可以更快接種疫苗。

另外，多個G7國家早前通過，將協調各國立法打擊跨國公司的避稅行為，以增加各國政府的稅收，外界預計這會是峰會期間一個重要議題。

根據G7成員國早前達成的協議，各國將對在本國運作並開展業務的跨國公司統一執行至少15%的稅率。