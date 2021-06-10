新冠疫情左右生活環境 新西蘭奧克蘭成全球最宜居城市

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭應對新冠疫情手法讓奧克蘭登上全球城市宜居度排名榜首。

一項全球調研評定，在2019年冠狀病毒病（COVID-19，新冠病毒）影響全球生活環境的前提下，新西蘭主要城市奧克蘭（Auckland）是2021年全球最宜居城市。

英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）的年度報告對全球140座城市的穩定程度、基礎建設、教育與醫療保健進行評分，得出最終排名。

這也是EIU因疫情取消發佈2020年調查之後首次恢復公布全球宜居度調查結果。受新冠疫情這決定性因素影響，歐洲城市評分普遍下跌，澳大利亞和新西蘭城市排名攀升，在前十名合共佔據六個席次。

日本疫情雖然持續嚴峻，但首都東京與西部主要都城大阪因穩定性評分持續處於高位，得以保持前十名以內成績。英國與大中華地區城市均沒能進入前十名。

2021年世界十大最宜居城市

新西蘭奧克蘭（Auckland, New Zealand）

日本大阪

澳大利亞阿德萊德（Adelaide, Australia）

新西蘭惠靈頓（Wellington, New Zealand）

日本東京

澳大利亞珀斯（Perth, Australia）

瑞士蘇黎世（Zurich, Switzerland）

瑞士日內瓦（Geneva, Switzerland）

澳大利亞墨爾本（Melbourne, Australia）

澳大利亞布里斯班（Brisbane, Australia）

資料來源：經濟學人智庫（EIU）

總體而言，島嶼國家迅速應對新冠病毒傳入，有效限制病例增加，繼而能及早鬆綁因防疫而實施的人身限制措施。歐盟國家則在開展疫苗接種方面顯得遲緩，多個成員國實施封城禁足措施，影響評分。

EIU每年對受調查城市評分兩次，並每年發表一次總報告。這次報告是根據2021年2月22日至3月21日間之數據編製而成。

EIU指出：「奧克蘭因其成功圍堵COVID-19疫情而攀升至首位，該市做到讓社會保持開放，讓城市得分不少。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本疫情嚴峻，但大阪仍能取得宜居城市第二名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿德萊德等澳大利亞城市今年表現突出。

從全球範圍來看，EIU稱疫情讓各大城市都比從前更不宜居，「歐洲城市今年表現尤其差勁，排名跌幅最厲害的10座城市中，歐盟佔了八座」。

其中，奧地利維也納從2019年榜首跌至第12名。在此之前，維也納連續幾年蟬聯第一名，且曾多次與澳大利亞墨爾本爭持不下。

跌幅最猛烈的是德國漢堡，今年連跌34名，排名47。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020年3月新冠疫情在歐洲爆發之際，無數城市為阻止新冠肺炎擴散而頒布「禁足令」甚或「封城」，形成罕見的寂靜景象。

EIU解釋，大部分德國與法國城市今年的「醫院資源緊張」情況明顯惡化，造成「醫療保健評分下跌」，因而形成此趨勢。封城禁足措施也導致有關城市的整體宜居度下跌。

受第二波疫情影響，加拿大卡加利、溫哥華與多倫多也跌出前十名。

最宜居城市排名出現顯著變動，反觀最不宜居城市排名則變化不大。敘利亞內戰持續，使首都大馬士革繼續處於榜首。其他被評為最不宜居城市前列的多數均受到武裝衝突影響，使其醫療系統與基建飽受壓力。

2021年世界十大最不宜居城市

敘利亞大馬士革（Damascus, Syria）

尼日利亞拉各斯（Lagos, Nigeria）

巴布亞新幾內亞莫爾茲比港（Port Moresby, PNG）

孟加拉達卡（Dhaka, Bangladesh）

阿爾及利亞阿爾及爾（Algiers, Algeria）

黎巴嫩的黎波里（Tripoli, Libya）

巴基斯坦卡拉奇（Karachi, Pakistan）

津巴布韋哈拉雷（Harare, Zimbabwe）

喀麥隆杜阿拉（Douala, Cameroon）

委內瑞拉加拉加斯（Caracas, Venezuela）