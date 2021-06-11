美國參議院通過《創新與競爭法》 劍指北京 中國人大通過《反外國制裁法》反制

7 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 支持者稱該計劃是美國歷史上最大的工業法案之一。

美國聯邦參議院6月8日以68票贊成、32票反對的投票結果通過《美國創新與競爭法》（American Innovation and Competitiveness Act）。該法案編列2500億美元預算，希望在未來五年內擴大美國在高科技行業的投資。

不過，這項法案內容強調增強美國在科技方面的投資，以贏得與中國的競爭或制裁中國相關人員組織在美國的「不當行為」，引發北京強烈抨擊。

中國全國人大外事委員會周三（6月9日）發表聲明，抨擊美國參議院這項法案「打著創新和競爭旗號，干涉中國內政，妄圖遏制中國發展......注定失敗。」

此外，中國全國人大常委會在6月10日表決通過了《反外國制裁法》，該法被視為北京反擊美國制裁的法案。未來雙方如何借著相關法律制裁彼此，是美中貿易戰的新焦點。

美通過新法案劍指北京

此項法案在美國參議院通過，最引起外界關注的是有關內容提及美國將尋求通過外交手段、與盟友合作，加強美國參與國際組織，以「抗衡北京日益增長的全球影響力。」

事實上，美中兩國在科技領域的競逐一直是貿易戰的重點領域。

自美國總統拜登（Joe Biden）上任後，華府與北京的競逐被認為持續前任政府的強硬手段。拜登甚至在上周加碼限制美企投資包含中國電信、中國移動、華為、監控設備商海康威視等59家中國企業，引發各界議論紛紛。

圖像來源，Getty Images

今年五月，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）便直稱該法案「將糾正我們的錯誤......使美國在競爭中贏過中國等國家......並加強我們的經濟和國家安全，因為這部法案對國家安全和經濟安全都至關重要」。

因此，本周美國參議院通過跨黨派聯合提案，與中國相關的議題再次成為國際關注焦點。

首先，該法案內容要求美國政府成立跨部門工作小組，解決美方認為中國一直操控美國市場的問題，「並授權資助以支援在中國運作的獨立媒體。」

法案亦要求美國國務院列出一份與中國企業相關的清單，讓美國得以與「地區盟友」合作，禁止進口與中資企業相關的產品。最後，法案強調美方需制裁竊取美國商業機密，或從中受益的實體組織及個人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中美2021年3月在阿拉斯加的高層對話，是美國拜登政府上台以來的首次。

北京抨擊該法案詆譭中國發展

美國參議院通過此法案後，立即引起北京的強烈反對。

據中國官媒新華網，中國外交部發言人汪文斌在5月9日的例行記者會稱，「美國怎麼提升自己的競爭力，是美國自己的事情」，但北京堅決反對「美國拿中國說事，把中國當作『假想敵』」。

汪文斌又說，該法案涉華內容歪曲事實，詆譭中國並宣傳「中國威脅論」，是冷戰思維，並且「在台灣、涉港、涉疆、涉藏問題上嚴重干涉內政，充斥著冷戰思維，與中美兩國各界希望加強交流、合作的願望背道而馳。中方對此堅決反對。」

此外，中國全國人大常委會在6月10日表決通過了《反外國制裁法》。香港城市大學法律學教授王江雨早些時候對BBC中文分析稱，這個法律的最大意義就是給法律的制定國一個有效的法律武器，「能夠在必要的時候，去反擊外國企業對本國企業的制裁，也可以去懲罰那些制定制裁措施的外國政客和官員。」

中國外交部發言人趙立堅之前對此法表態稱，是「以其人之道還治其人之身」。許多分析稱，中國能否此法律能否有效反擊美國制裁，還需要觀察。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登宣佈，未來在美國眾議院通過這項立法後，他會盡快將它簽署為法律。

《美國創新與競爭法》是什麼？

該法案原名《無盡邊疆法》（The Endless Frontier Act），後來改名《美國創新與競爭法》，由共和及民主兩黨聯合提案，今年在國會有過激烈及冗長辯論。

此次參院通過的上千頁法案內容冗長，但主軸仍聚焦在增強美國科技發展。總體而言，該法案授權撥款約1900億美元用於從總體上加強美國的技術，另外撥款540億美元則專門用於增強半導體、晶片和電信設備的生產。

根據媒體整理，該法案相關重點如下：

520億美元：增強美國半導體生產；

810億美元：改革美國國家科學基金會（National Science Foundation）；

169億美元：加強美國能源部的研發，並支援能源科技相關的供應鏈發展；

100億美元：提供給商務部協助建立科技中心。其中三分之一的科技中心須建設在城市之外的地區；

100億美元：支援美國宇航局（NASA）人類登陸系統計劃（Human Landing System Program）。

拜登對於這項跨黨派提案的通過感到欣喜。他發表聲明稱：「它將使我們能夠在美國本土打造和加強未來最重要的技術; 從人工智能到電腦晶片，再到用於智能設備和電動汽車的鋰電池。通過加強我們的創新基礎設施，我們可以為下一代在美國就業以及美國製造業和科技的領導地位奠定基礎。」

他又宣佈，未來在美國眾議院通過這項立法後，他會盡快將它簽署為法律。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 總部位於新竹科學園區的大廠台積電（TSMC）上周末接獲確診個案通報，引起各界關注。

台灣半導體角色

就台灣而言，輿論開始關心，在美中貿易戰持續下，美國制定此法是否會影響台灣重要的半導體產業。

台灣企業在半導體晶片上的發展迅速，總部位於新竹科學園區的台積電（TSMC）在全球高科技晶片代工市佔率方面位於領先地位。

美國企業如英特爾（Intel）落後晶片生產數年，美國官方今年便不斷表示，美國過於依賴外國生產的晶片，不僅在經濟上，甚至在國家安全上都有危險。此次法案，特別強調要發展本土半導體及晶片產業，預計除了與中國競爭之外，是否影響台灣也是焦點所在。