英美同盟：拜登和約翰遜任下「特殊關係」的走向

喬·索普爾（Jon Sopel）

BBC北美事務總編輯

9 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， G7康沃爾峰會期間海面上飄著拜登和約翰遜的幽默充氣娃娃

鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）和喬·拜登（Joe Biden）將在靠近懸崖頂的地方會面，那裏能俯瞰康沃爾郡壯麗的卡比斯灣，下面有來自大西洋的海浪。

會面將不會有羅斯·波爾達克（Ross Poldark）和德梅爾扎（Demelza）相遇時那種緊張激烈的氣氛（上述倆人是BBC近來熱播劇中最著名的一對人物），但這是在發展中的值得關注的重要關係。

開頭為何可能很可怕，原因實在太容易列舉了：拜登堅定支持英國留在歐盟，而約翰遜是英國脫歐的主要設計者。

拜登可能是最近幾任美國總統中最「愛爾蘭」的（我加了引號，因為很多美國人在公共生活中喜歡誇大自己的愛爾蘭血統，不過拜登的血統非常明顯），《貝爾法斯特協議》對他來說是神聖不可侵犯。因此，他將向英國東道主明確表示，如果會損害北愛爾蘭協議，那就不能對它進行修補。

鮑里斯·約翰遜顯然想要退出這份有法律約束力的協議，完成脫歐，這實際上在英國大陸和北愛爾蘭之間設置了一道貿易壁壘。

在訪問前的一次採訪中，拜登的國家安全顧問告訴我，英國不應低估拜登在這個問題上的感受。

此外，還有兩人的背景故事。約翰遜被許多美國人視為英國的唐納德·特朗普（當然唐納德·特朗普本人也這麼看）。他有點混亂、民粹、難以捉摸、是民眾的鼓動者。而約翰遜慷慨地讚揚了這位入主白宮的前商業大亨入主白宮。約翰遜說，他讓美國再次偉大，他對朝鮮的工作應獲得諾貝爾和平獎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜、拜登和其他世界領導人的雕像豎立在懸崖上

沒有人會說拜登和約翰遜一樣家庭背景優越。不知為何，我無法想象來自賓夕法尼亞州斯克蘭頓的工人階級拜登，打著布靈頓俱樂部的白領帶。實際上，拜登甚至將約翰遜描述為唐納德·特朗普的「身體和情感上的翻版」。

但同樣的，如果你在馬尼拉紙文件夾翻找黃色的剪報，或者只是使用搜索引擎，你會發現約翰遜的大量評論，談論特朗普的「令人震驚的無知」，那時他是倫敦市長。

所有這些都指向一個顯而易見的點。那時是那時，現在是現在。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在2019年法國峰會上，特朗普和約翰遜笑了起來。

如果我們說拜登和約翰遜並不相似，你可能會說卡梅倫和奧巴馬算不上明顯的知己，但他們建立了密切的工作關係。值得稱讚的是，卡梅倫沒有像其他人那樣因為這種特殊關係而擔憂煩惱。還記得戈登·布朗在聯合國的一個廚房裏追趕奧巴馬嗎？他是如此想要和美國總統面對面談話。

如果你是英國首相，你的工作就是與如今當選的美國總統打交道。在2020年總統大選後，特朗普堅持所有都是舞弊，他會推翻選舉結果（實際上，想想吧，7個月了他還說同樣的事）。約翰遜政府迅速注意到拜登是合法的勝利者，並適時送上了英國的祝賀。而有一些國家擔心招來特朗普的憤怒，猶豫不決。

在全球一些重大問題上，拜登和約翰遜完全一致。也許最值得注意的是，在氣候變化和即將於11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（締約方大會第二十六次會議），以及在國家安全問題、國防合作和情報共享方面，英國和美國的立場非常一致。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克林頓到訪英國

回顧歷史，很少有人會想到，在布萊爾和比爾·克林頓之間明顯的「兄弟情」之後（當時他們對「第三條道路」言辭空洞），英國首相會毫不費力地轉變，與喬治·布什建立起如此密切的關係。當然，之後很多人批評布萊爾與比爾·克林頓的繼任者太過親密。

我認為，唯一對兩國關係造成持久損害的是比爾·克林頓當選總統、約翰·梅傑擔任首相時。梅傑為了幫助喬治·布什贏得連任，允許內政部調查比爾·克林頓在牛津大學任羅德學者時是否有任何「污點」，這是一個巨大的錯誤，或許產生了持續影響。

很難相信拜登和約翰遜之間的關係會是撒切爾和里根的翻版，或者更早，丘吉爾和羅斯福的翻版。丘吉爾在1940年可怕的閃電戰中會談到爭取美國領導人，建立友誼，沒完沒了地想辦法吸引他的注意和重要支持，將美國捲入第二次世界大戰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羅斯福和丘吉爾在華盛頓會面

前幾天，在我們的播客Americast，我與奧巴馬前副國家安全顧問本·羅茲（Ben Rhodes）交談，並就這種特殊關係開玩笑。記住，這是英國政治階層比美國人談論得更多的事情。

但羅茲指出，有如此多的共同利益，如此多的共同價值觀，以至於當你與英國人坐下來討論重大問題時，你總是會發現出發點一致。如何走到終點可能各有不同，但志同道合對拜登和約翰遜的關係來說是一個不錯的開始。在大多數事情上他們是一致的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聖艾夫斯——靠近官方會晤舉行的地方。

英國正在打造後脫歐時代的未來，這一點至關重要。