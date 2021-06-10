七國集團G7英國峰會期間的中國、俄國和其他話題

55 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 美國總統和英國首相夫婦牽手在康沃爾海濱與媒體見面

作為特朗普（川普）時代之後和全球疫情期間首度出訪的美國總統，拜登本周末出現在英國西南度假勝地康沃爾的七國集團（G7）峰會格外引人注目。

英歐美媒體很多對本次峰會的報導聚焦於「美國回來了」——即拜登政府摒棄前任特朗普時期的「美國優先」，再度強調和重視與盟國的合作，但是也有不少媒體分析指出，峰會的另外一個大主題就是作為民主法治世界的代表的G7，如何協同應對來自中國和俄羅斯等專制國家對現有世界秩序的挑戰。

專家預計峰會會主要在協作抗擊新冠疫情以及後疫情經濟復蘇等問題上有重要協議，特別是英國力推的富有國家與貧窮國家分享疫苗等領域。與此同時，人們也關注峰會公告最終會在未來應對中國和俄羅斯問題方針上如何措辭，看看七國是否真正形成統一戰線。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 峰會舉辦地民眾用廢舊電器拼裝的七國首腦頭像

七國集團的雙重功能

七國集團可溯源於上世紀70年代，由當時世界上舉足輕重的最大經濟體組成，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利和日本。七國集團組建的初衷就是協同美國與盟國，監督與維護世界經濟秩序與發展。

然而，至少今年康沃爾峰會議程已經顯示，七國集團在發揮維護世界經濟秩序的功能同時，也再度開始希望起到維護世界安全秩序的公能。據悉，七國集團在冷戰期間也曾頻繁就維護世界安全秩序採取共同立場。

倫敦大學政治經濟學院（LSE）講師安德魯·哈蒙德指出，在此前為峰會打前站的七國外長會議期間，各國外長已經為峰會的主題定制框架，其中俄羅斯的軍事威脅、緬甸軍政府政變後鎮壓民眾抗議，以及中國恐嚇台灣和新疆再教育營的人權問題話題也被列入峰會議程。

分析認為，對於英國和歐洲盟國來說，俄羅斯的威脅相對更受到關注，而美國、日本方面則可能更希望能與盟友一起，增強民主世界如何長期應對中國「任意、脅迫性的政策和做法」的能力。

美國在印太主要盟國澳大利亞總理莫里森本周末也將列席七國集團峰會，他在啟程前就再度公開呼籲七國集團領導人拿出具體措施，維護「良性全球化」，聯合抵禦中國「攻擊性」的經貿政策。

圖像來源，Reuters

對付中國的可能行動

有分析認為，美國和盟國幾乎肯定會在峰會公報中對中國在新疆的人權問題、對台灣政策，以及俄羅斯對烏克蘭的威脅等問題提出批評，但是否會公布具體行動計劃則仍應觀察。

也已經有批評人士指出，七國集團迄今為止除嚴厲批評中國和俄羅斯之外，幾乎沒有公布任何具體制裁舉措，因此很可能是七國內部仍在對應兩個大國的立場上存在分歧，未能完全達成一致。

據悉，與會各國已經積極凖備推出一項替代性基礎設施計劃，以便與中國的「一帶一路」（BRI）計劃競爭，向發展中國家提供發展與建設基礎設施的支持，對抗中國在全球的影響力擴張。

中國官方數據顯示，「一帶一路」計劃目前在全球五大洲已與140多個國家和地區簽署BRI合作協議，而中國2013年以來在海外的投資已花費近七千億美元。

早些時候已經有智庫向美國國會外交委員會提交報告，建議華盛頓聯合盟國促進「高質量、環保和可持續性」的全球基礎建設發展項目，並確保發展中國家能夠「公平」參與。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在七國會議舉辦地近海停泊的英國皇家海軍航空母艦威爾士親王號

中國和俄羅斯的反應

中國外交部新聞發言人汪文斌已經表示，七國集團對中國進行「沒有事實依據」的指責，公然插手中國的內部事務，是對中國主權的粗暴干涉。「中方對此予以強烈譴責。」

針對七國集團公報，俄羅斯政府也表態抨擊，指責G7是在「玩火」。