G7峰會前夕，英美再就新冠溯源調查向中國施壓

21 分钟前

七國集團（G7）首腦峰會召開前夕，美國總統拜登與英國首相約翰遜在周四（6月10日）會晤。兩國在會後聯合聲明中強調，支持對「包括中國在內」的新冠病毒起源展開獨立調查。

約翰遜與拜登在英國康沃爾（Cornwall）會面，這是兩人首度舉行面對面的會議。

會後兩國政府發表聯合聲明，表明英美支持下一階段由世界衛生組織召集的新冠病毒起源研究，當中將有「及時、透明、講求證據的獨立流程，包括在中國，以及在未來調查起源不明的疫情。」

聯合聲明全文只有此處提及中國，但多處暗示英美將聯合其他民主國家抗衡中國。

聲明的第一部分聚焦民主、人權與多邊主義，強調兩國「支持開放社會及全球各地的民主」。

同日，歐盟也作出類似支持病毒起源調查的表態。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在新聞發佈會上說，有必要了解新冠疫情的起源。「調查人員需要有充分的權限，能夠進入任何必要的地方，以便真正找到這次疫情的起源。」

歐盟與英美領袖分別在G7峰會前夕作上述表態，可見中國與疫情起源調查將是議程中的重要部分。G7峰會將在本周五在英國康沃爾召開，這是國際政治領袖在疫情暴發後首次聚首。

此行亦是拜登上台以來的首次外訪，外界普遍解讀他在峰會上希望傳達一個主要信息：「美國回到國際舞台了」。

風口浪尖上的疫情起源調查

"武漢實驗室洩露"的病毒起源論近日再掀波瀾，拜登下令美國情報機構徹查新冠病毒起源，並在90天內提交報告。但在調查這一猜測方面，美國並未得到盟友的明確支持。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2月3日，WHO新冠溯源團隊訪問武漢病毒研究所。

在G7峰會召開前夕，BBC北美總編喬·索普爾（Jon Sopel）採訪了白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），問及美國是否在「實驗室起源」調查中缺乏支持。

「我不認為我們是獨自行動，」沙利文稱，歐盟、英國、澳大利亞都表態支持「可靠、獨立的國際調查」，在病毒起源問題上「追根究底」。

沙利文同時否認美國在「疫苗外交」上落後俄羅斯與中國，他表示在全球疫情結束時，世界會見證「美國與西方民主國家將是終結疫情的主要力量」，而且美國向全球提供高質量疫苗，並非出於獲得地緣政治的好處。

「我們會以行動證明，今時今日美國能夠採取有效行動來解決影響全球的問題，」沙利文對BBC表示。

中國外交部發言人汪文斌則在6月10日較早前的記者會上稱，武漢實驗室洩漏病毒純屬謠言。他還將美國政客與媒體「炒作實驗室洩露起源論」與美國發動伊拉克戰爭前宣稱「伊拉克擁有大規模殺傷性武器」的往績相提並論。