中國制定《反外國制裁法》、G7首腦峰會、美參議員到訪台灣與本周更多故事

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2021年6月第二個星期，中國人大會議通過《反外國制裁法》法案，以應對西方國家就人權問題對中國實施的制裁；七國集團（G7）首腦峰會在英國召開；美國三名參議員高調訪台，引發北京不滿；匈牙利爆發大規模示威，抗議復旦大學在當地興建分校。

BBC還製作了專題內容，解釋近日朝鮮領導人金正恩推出限制民眾看韓國、美國、日本等影視作品背後的目的。另外，也訪問了一對從香港移民英國的母女，聽一下她們在英國遇到的波折。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

在中美對抗加劇、新疆人權、香港國安法等問題不斷引發西方國家對中國企業、實體及個人實施多番制裁之後，中國人大會議6月10日表決通過了《反外國制裁法》法案。

在6月10日生效的《反外國制裁法》規定：中國政府有關部門可以決定將直接或間接參與制定、決定、實施歧視性限制措施的個人、組織列入反制清單，其中還可以包括這些個人的配偶和直系親屬、組織的高級管理人員等。具體反制措施可以包括不予簽發簽證、不准入境、查封、扣押在中國境內的動產、不動產等。

中國外交部發言人趙立堅此前在回答制定反外國制裁法的目的時說，這是為了「維護國家主權、尊嚴和核心利益，反對西方霸權主義和強權政治」。他還說，今年以來，中國政府已多次宣佈對有關國家的實體和個人實施相應反制措施，即「以其人之道還治其人之身」。

該法律的制定對中國受到外國制裁的實體和個人將會有什麼意義？反制裁法究竟對外能產生多大的威力達到維護自身利益的目的呢？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 七國集團（G7）領導人在英國西南康沃爾海濱度假勝地合影

七國集團（G7）周五（6月11日）至周日（6月13日）在英國舉行年度峰會。這是七國集團自2019年以來，首次舉行的實體峰會。外界預期會議期間將會討論新冠肺炎疫情、全球的疫苗接種進度、氣候變化等，但中國元素將會"滲透到每個議題中"。

外界預期，峰會期間各國討論的議題都會牽涉到中國，這將會考驗各國如何團結彼此的對華立場。

G7首腦峰會在英國召開前夕，美國總統拜登與英國首相約翰遜在周四會晤。他們表示，英美雙方將會有多方面合作，包括安全、氣候變化，以及一切能在世界反映英美共同價值的議題，亦視對方為重要的戰略伙伴。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 乘坐軍用運輸機抵台 中國外交部宣佈制裁3位訪台美國參議員

三名美國參議員周日（6月6日）乘坐美國空軍一架運輸機抵達台灣作短暫訪問，被形容是台美斷交以來，美國軍機最高姿態進出台灣，引起北京不滿。

這次訪問台灣的參議員有共和黨籍的沙利文（Dan Sullivan）、民主黨籍的達克沃斯（ Tammy Duckworth）和庫恩（Christopher Coons）。

三名議員訪台行程只有數小時，其中一名議員達克沃斯宣佈，美國將會向台灣運送75萬劑新冠肺炎疫苗。他們也獲總統蔡英文接見，蔡英文形容美方的做法為台灣帶來及時雨。

中國外交部發言人周一（6月7日）指，中方已經就事件向美方提出嚴正交涉，堅決反對有關行為。

圖像來源，Reuters

匈牙利首都布達佩斯爆發遊行示威，民眾抗議中國復旦大學在該市建立分校的計劃。

反對者認為，此舉將削弱該國自己的高等教育，並增加中國共產黨政權的影響力。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）領導的右翼政府與北京聯繫密切。本月早些時候，匈牙利阻止歐盟發佈一份在香港問題上批評中國的聲明。

圖像加註文字， 儘管不合法，但是很多朝鮮人仍然用各種方法收看韓國的影視節目。

想象一下，長期生活在一個封閉狀態下，沒有互聯網，沒有社交媒體，只有寥寥幾個政府控制的電視頻道專門告訴你國家領導人想讓你聽到的事情——這就是朝鮮人的生活。

朝鮮最近引入新法律，試圖全面清除外國的影響力——看外國電影、穿外國服裝甚至是使用外國俚語的人都會受到嚴厲的懲罰。

任何人被發現藏有大量來自韓國、美國或者日本的媒體物品，現在將會面臨死刑。被發現觀看這些內容的人將面臨15年的勞改營監禁。

自《國安法》實施以來，香港社會迎來另一波移民潮。英國政府開放簽證計劃予持英國海外國民（BNO）身份的港人與其家人移民。據悉，從一月底計劃生效起至三月，已經收到超過3.4萬份申請。英國政府估計5年內會有約30萬香港人移民英國。

在決意離開香港的人群中，不只有過往的典型中產家庭，也有像徐媽媽這樣雖然積蓄不多，但拼盡家財，也要毅然帶女兒移居英國的家庭。

她對BBC中文分享了移英的決定和在當地遇到的波折。