G7峰會：圖解美國總統外訪乘坐的多種交通工具

25 分钟前

圖像來源，Aaron Chown 圖像加註文字， 即使出國訪問，美國總統都會帶上自己的汽車。

美國總統拜登這個多星期都在歐洲，進行他上任以來首次正式外訪，行程排得密密麻麻，他先到英國康沃爾出席G7峰會，並在溫莎堡與英女皇會面，然後到布魯塞爾出席北約組織會議和美歐峰會，再到瑞士與俄羅斯總統普京會面。

還好，美國總統有一系列的專用交通工具，大多都是專為總統訂造，或是按特勤局的保安要求大幅改裝。

美國總統有自己的專機和直升機，外界最為熟悉的是「空軍一號」。這其實只是一個無線電呼號，只要任何美國空軍的飛機搭載著總統，航空交通管理員就會稱呼這架飛機為「空軍一號」。

但總統最經常乘搭兩架經改裝的波音747飛機，因此這兩架飛機最經常使用「空軍一號」這個呼號。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去數代的美國總統專機，都使用類似的藍白色塗裝。

同樣道理，任何搭載著總統的美國陸軍、海軍和海軍陸戰隊的飛機或直升機，呼號都會分別變成「陸軍一號」、「海軍一號」和「海軍陸戰隊一號」。如果總統搭乘民用飛機或直升機，飛機的呼號就會變成「行政一號」，但礙於保安原因，總統很少乘搭民航客機。

理論上搭載著美國總統的海岸防衛隊和太空軍飛機或直升機，分別都會被稱為「海岸防衛隊一號」和「太空軍一號」，但這些呼號目前仍然未用得上。

大部份國家領袖外訪時，都會使用東道主國提供的交通工具，但美國總統外訪時，會帶上自己的汽車和直升機。因此，總統外訪前夕，美國軍隊都要利用運輸機把它們提早運到目的地。