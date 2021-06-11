美國強調應對中國軍事挑戰 但下年軍費預算是否足夠用？
五角大樓發出應對中國軍事挑戰的新方針。國防官員說新方針沿襲了特朗普時期的對華戰略，但美國下一年的國防撥款是否夠用引發質疑。
五角大樓內部文件指示要把中國當作美國的戰略重點後，國防部長奧斯丁周三（6月9日）說「現在各部門要把行動付諸實施」。
今年2月美國總統拜登命令國防部研究對中國戰略，之後成立了小組並進行了一個月的評估後做出報告。該內部文件的內容保密，但五角大樓網站引述國防部高級官員的話說，新指示旨在進一步聚焦、並集中努力對付中國的挑戰。
奧斯丁在五角大樓網站的消息中說，「今天我下髮指示的內容符合美國政府對中國政策的框架，有助於形成我們正在制定的國防戰略。」
強調付諸行動的力度
美國防長還說，「方針改善了國防部的有關能力，即激發我們聯盟和伙伴關係的活力，加強威懾，加速發展新的行動理念和新能力，發展未來的防務姿態，發展現代化的軍民系統。」
美國全國廣播公司商業頻道引述國防部另外一位高級官員說，政策小組發現「把中國當作重點......資源和行動的一系列領域之間存在言行方面的差異」，「今天的指示就是要確保國防部能夠按照新的重點部署去做。」
英國《衛報》報道說，在過去20年中美國主要聚焦中東地區，集中力量對付伊斯蘭聖戰武裝，並沒有把主要精力放在諸如中國的現代化軍隊上。
報道說，五角大樓2018年的國防戰略就把中國看作美國的主要戰略競爭者，但是這次政策小組認為，在應對來自北京的挑戰方面，美國付諸行動的並不多。
特朗普的對華戰略
雖然美國現在開始從阿富汗撤出那裏的2500名美軍，但在中東美國仍然維持著大量的軍事存在。與此同時美軍正努力擴大在太平洋地區的軍事存在，應對中國與日俱增的軍事行動。
為了保證貫徹新方針，國防部長奧斯丁親自負責美軍將保密方針當中的具體建議付諸實施。
美國海軍研究協會新聞報道，美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）說，新戰略指南顯示拜登政府的中國政策同2018年特朗普時期的國防戰略一脈相承，即努力聚焦同中國和俄羅斯的「大國競爭」。
美國總統拜登此前已經向國會提交了2022年財政年度的預算案，其中包括7150億美元的國防部預算。
希克斯說五角大樓下一年度7150億美元的國防預算著眼於面對中國「遏制軍事侵略」。同時她也強調美國的盟國必須努力建立「有意義的威懾，我們不想讓對手認為我們缺乏自衛的意志或能力」。
「預算不足以應對中國」
有參議員對於上述國防預算是否足以對付中國的軍事挑戰存疑，但奧斯丁在美國參議院武裝部隊委員會的一個聽證會上說，7150億美元的預算足以用來應對來自中國「越來越咄咄逼人」的挑戰。
彭博社報道，奧斯丁在周四（6月10日）的聽證會上說「預算是基於對我們的競爭者、特別是中國繼續推進其能力的評估」，「我們必須要超過（對手的）推進速度，才能針對世界各地的衝突保持有效威懾」。
彭博社報道說，從10月1日開始的下一年國防預算比今年7040億美元的預算增加了1.6%，但扣除通脹因素，預算實際上減少了0.4%。因此許多共和黨參議員批評預算不充分。
美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)在周四的聽證中說，如果把實際的所有開支都計算在內，目前中國和俄羅斯的軍費增長超過了美國。
俄克拉荷馬州的參議員吉姆·英霍夫 (Jim Inhofe)認為國防預算不足，擔心遏制中國的努力可能會失敗。他說，這個預算迫使軍事領導人不得不在應對今天的戰爭和應對未來戰爭之間做取捨，「我們沒有做艱難的決定。我們正在做壞的選擇，短視的選擇」。