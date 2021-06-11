美國強調應對中國軍事挑戰 但下年軍費預算是否足夠用？

2021年6月11日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 五角大樓內部文件指示要把中國當作美國的戰略重點，國防部長奧斯丁負責讓各部門行動付諸實施

五角大樓發出應對中國軍事挑戰的新方針。國防官員說新方針沿襲了特朗普時期的對華戰略，但美國下一年的國防撥款是否夠用引發質疑。

五角大樓內部文件指示要把中國當作美國的戰略重點後，國防部長奧斯丁周三（6月9日）說「現在各部門要把行動付諸實施」。

今年2月美國總統拜登命令國防部研究對中國戰略，之後成立了小組並進行了一個月的評估後做出報告。該內部文件的內容保密，但五角大樓網站引述國防部高級官員的話說，新指示旨在進一步聚焦、並集中努力對付中國的挑戰。

奧斯丁在五角大樓網站的消息中說，「今天我下髮指示的內容符合美國政府對中國政策的框架，有助於形成我們正在制定的國防戰略。」

強調付諸行動的力度

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）說，新戰略指南顯示拜登政府的中國政策同2018年特朗普時期的國防戰略一脈相承

美國防長還說，「方針改善了國防部的有關能力，即激發我們聯盟和伙伴關係的活力，加強威懾，加速發展新的行動理念和新能力，發展未來的防務姿態，發展現代化的軍民系統。」

美國全國廣播公司商業頻道引述國防部另外一位高級官員說，政策小組發現「把中國當作重點......資源和行動的一系列領域之間存在言行方面的差異」，「今天的指示就是要確保國防部能夠按照新的重點部署去做。」

英國《衛報》報道說，在過去20年中美國主要聚焦中東地區，集中力量對付伊斯蘭聖戰武裝，並沒有把主要精力放在諸如中國的現代化軍隊上。

報道說，五角大樓2018年的國防戰略就把中國看作美國的主要戰略競爭者，但是這次政策小組認為，在應對來自北京的挑戰方面，美國付諸行動的並不多。

特朗普的對華戰略

雖然美國現在開始從阿富汗撤出那裏的2500名美軍，但在中東美國仍然維持著大量的軍事存在。與此同時美軍正努力擴大在太平洋地區的軍事存在，應對中國與日俱增的軍事行動。

為了保證貫徹新方針，國防部長奧斯丁親自負責美軍將保密方針當中的具體建議付諸實施。

美國海軍研究協會新聞報道，美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）說，新戰略指南顯示拜登政府的中國政策同2018年特朗普時期的國防戰略一脈相承，即努力聚焦同中國和俄羅斯的「大國競爭」。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)在周四的聽證中說，如果把實際的所有開支都計算在內，目前中國和俄羅斯的軍費增長超過了美國

美國總統拜登此前已經向國會提交了2022年財政年度的預算案，其中包括7150億美元的國防部預算。

希克斯說五角大樓下一年度7150億美元的國防預算著眼於面對中國「遏制軍事侵略」。同時她也強調美國的盟國必須努力建立「有意義的威懾，我們不想讓對手認為我們缺乏自衛的意志或能力」。

「預算不足以應對中國」

有參議員對於上述國防預算是否足以對付中國的軍事挑戰存疑，但奧斯丁在美國參議院武裝部隊委員會的一個聽證會上說，7150億美元的預算足以用來應對來自中國「越來越咄咄逼人」的挑戰。

彭博社報道，奧斯丁在周四（6月10日）的聽證會上說「預算是基於對我們的競爭者、特別是中國繼續推進其能力的評估」，「我們必須要超過（對手的）推進速度，才能針對世界各地的衝突保持有效威懾」。

彭博社報道說，從10月1日開始的下一年國防預算比今年7040億美元的預算增加了1.6%，但扣除通脹因素，預算實際上減少了0.4%。因此許多共和黨參議員批評預算不充分。

美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)在周四的聽證中說，如果把實際的所有開支都計算在內，目前中國和俄羅斯的軍費增長超過了美國。