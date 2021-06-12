G7峰會： 七國領袖推出終結大流行疫情計劃
在英國舉行的七國集團（G7）首腦峰會上，七國領導人承諾將動用所有資源，努力確保像新冠大流行所造成的破壞不再重演。
在英格蘭西南部康沃爾郡舉行的峰會進入第二天，七國領袖將發表聲明，列出旨在實現此目標的一系列方針。目的是將開發疫苗所需的時間縮短到100天內。
英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）周五（6月11日）在峰會開幕時呼籲解決全球不平等問題。
此次G7峰會，是在康沃爾海濱度假勝地卡比斯灣（Carbis Bay）舉行，為期三天。東道主約翰遜說，從2008年金融危機的「錯誤」中吸取教訓，並解決不平等的「傷痕」至關重要。
周五的會面結束後，與會領導人與英國女王一起在附近的伊甸園溫室園區（ Eden Project）共進晚餐。
當他們要合影留念時，有人聽到女王開玩笑地問約翰遜說：「你們是否該讓自己看起來好像十分開心的樣子？」
在女王伊麗莎白二世身邊的各國領袖們聽聞笑了出來，而約翰遜鄭重地回答女王道：「是的。」他又補充說：「我們一直都樂在其中——無論是否出現在公眾視野。」
所謂G7（七國集團），是一個由世界七個所謂最大的「發達經濟體」組成的組織，七國包含英國、美國、日本、法國、意大利、加拿大和德國。兩位歐盟（EU）高層亦出席了此次峰會。
卡比斯灣宣言
七國集團領袖將在星期六（6月12日）舉行的特別會議後發表《卡比斯灣宣言》（Carbis Bay Declaration ）。該宣言將制定一項計劃，試圖防止新冠肺炎造成的人類和經濟災難再度重演。
根據美國約翰霍普金斯大學數據，自疫情爆發以來，全球已有超過1.75億人感染Covid-19，超過370萬人死亡。
G7宣言將闡明一系列具體措施，包括：
- 針對未來任何疾病的疫苗、治療和診斷方法的開發和許可時間縮短至100 天以下
- 加強全球網絡監測和基因組測序能力
- 支持改革和加強世界衛生組織（WHO）
在會談之前，約翰遜說：「去年全球開發了幾種有效的新冠疫苗，並按節奏核准和生產，現在正把它們交到需要它們的人手上。」
「但要真正戰勝冠狀病毒並恢復健康，我們需防止這樣的大流行再度發生。這意味著要吸取過去18個月來的教訓，並在下次危機發生時採取不同做法。」
預計該宣言將納入來自企業、政府和科學機構組成的一個專家團隊的報告建議。
聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（General António Guterres ）和世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）也將參加周六的峰會。
譚德塞強調，「世界需要一個更強大的全球監測系統，以發現新的流行病和相關風險。」
新冠疫苗分發情況
約翰遜承諾，英國將在明年向較貧窮國家捐贈超過1億劑新冠疫苗。而美國總統拜登（Joe Biden）則已經承諾向92個中低收入國家和非洲聯盟捐出5億劑輝瑞疫苗。
但一些慈善機構和維權人士則批評英國捐贈計劃的規模。根據英國的計劃，到2021年9月底將捐出500萬劑疫苗，年底前則發放2500萬劑，剩餘疫苗的將在2022年捐出。
英國反貧窮組織「One」麗絲華萊士（Lis Wallace）表示，「發送速度不夠快」，並呼籲約翰遜立即開始分享疫苗。
美國流行歌手賽琳娜·戈麥斯（Selena Gomez）在推特告訴她近6500萬的追隨者說，到9月底才交付500萬劑疫苗的承諾，讓一切「為時已晚」。她是今年4 月份參加一個推廣新冠疫苗接種率演唱會的眾多名人之一。當時拜登、英國王子哈利和其妻梅根都出席那次活動。
預計G7國家將集體同意捐租10億劑疫苗，期望在 2022 年能終止將新冠大流行。
世衛估計需要110億劑疫苗才能將全球疫苗接種達到70%的水平，屆時便能有效控制新冠病毒傳播。