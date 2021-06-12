G7峰會： 七國領袖推出終結大流行疫情計劃

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 領導人從周五開始舉行會談。三天的大部分會談將閉門進行。

在英國舉行的七國集團（G7）首腦峰會上，七國領導人承諾將動用所有資源，努力確保像新冠大流行所造成的破壞不再重演。

在英格蘭西南部康沃爾郡舉行的峰會進入第二天，七國領袖將發表聲明，列出旨在實現此目標的一系列方針。目的是將開發疫苗所需的時間縮短到100天內。

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）周五（6月11日）在峰會開幕時呼籲解決全球不平等問題。

此次G7峰會，是在康沃爾海濱度假勝地卡比斯灣（Carbis Bay）舉行，為期三天。東道主約翰遜說，從2008年金融危機的「錯誤」中吸取教訓，並解決不平等的「傷痕」至關重要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周五晚上，當女王與與會領導人一起參加伊甸園項目的招待會時，所有人的目光都集中在她身上。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 英國首相約翰遜與法國總統馬克龍行疫情下的「碰肘禮」，相互致意，他們的夫人凱莉·約翰遜（右）和布麗吉特·馬克龍（左）在一旁看著。全球冠狀病毒疫苗接種和氣候變化將成為七國領導人峰會的重點。

周五的會面結束後，與會領導人與英國女王一起在附近的伊甸園溫室園區（ Eden Project）共進晚餐。

當他們要合影留念時，有人聽到女王開玩笑地問約翰遜說：「你們是否該讓自己看起來好像十分開心的樣子？」

在女王伊麗莎白二世身邊的各國領袖們聽聞笑了出來，而約翰遜鄭重地回答女王道：「是的。」他又補充說：「我們一直都樂在其中——無論是否出現在公眾視野。」

所謂G7（七國集團），是一個由世界七個所謂最大的「發達經濟體」組成的組織，七國包含英國、美國、日本、法國、意大利、加拿大和德國。兩位歐盟（EU）高層亦出席了此次峰會。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， G7七國集團峰會開幕在即 約翰遜拜登率先會面談「共同價值」

卡比斯灣宣言

七國集團領袖將在星期六（6月12日）舉行的特別會議後發表《卡比斯灣宣言》（Carbis Bay Declaration ）。該宣言將制定一項計劃，試圖防止新冠肺炎造成的人類和經濟災難再度重演。

根據美國約翰霍普金斯大學數據，自疫情爆發以來，全球已有超過1.75億人感染Covid-19，超過370萬人死亡。

G7宣言將闡明一系列具體措施，包括：

針對未來任何疾病的疫苗、治療和診斷方法的開發和許可時間縮短至100 天以下

加強全球網絡監測和基因組測序能力

支持改革和加強世界衛生組織（WHO）

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 七國集團領袖將在12日的特別會議後發表《卡比斯灣宣言》試圖防止新冠肺炎造成的人類和經濟災難再度重演。

在會談之前，約翰遜說：「去年全球開發了幾種有效的新冠疫苗，並按節奏核准和生產，現在正把它們交到需要它們的人手上。」

「但要真正戰勝冠狀病毒並恢復健康，我們需防止這樣的大流行再度發生。這意味著要吸取過去18個月來的教訓，並在下次危機發生時採取不同做法。」

預計該宣言將納入來自企業、政府和科學機構組成的一個專家團隊的報告建議。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（General António Guterres ）和世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）也將參加周六的峰會。

譚德塞強調，「世界需要一個更強大的全球監測系統，以發現新的流行病和相關風險。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 峰會前，英國首相約翰遜和夫人凱莉會見了美國總統喬·拜登和第一夫人吉爾·拜登。會後，約翰遜先生告訴BBC，美國和英國之間的聯盟應該被稱為「堅不可摧的關係」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登夫人和約翰遜夫人在卡比斯灣的沙灘上脫掉鞋子在海灘陪伴約翰遜夫婦的兒子。

新冠疫苗分發情況

約翰遜承諾，英國將在明年向較貧窮國家捐贈超過1億劑新冠疫苗。而美國總統拜登（Joe Biden）則已經承諾向92個中低收入國家和非洲聯盟捐出5億劑輝瑞疫苗。

但一些慈善機構和維權人士則批評英國捐贈計劃的規模。根據英國的計劃，到2021年9月底將捐出500萬劑疫苗，年底前則發放2500萬劑，剩餘疫苗的將在2022年捐出。

英國反貧窮組織「One」麗絲華萊士（Lis Wallace）表示，「發送速度不夠快」，並呼籲約翰遜立即開始分享疫苗。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， G7峰會東道主在會議舉辦地安排了額外的安保措施。圖為警察在聖艾夫斯的一艘充氣船上巡邏。

美國流行歌手賽琳娜·戈麥斯（Selena Gomez）在推特告訴她近6500萬的追隨者說，到9月底才交付500萬劑疫苗的承諾，讓一切「為時已晚」。她是今年4 月份參加一個推廣新冠疫苗接種率演唱會的眾多名人之一。當時拜登、英國王子哈利和其妻梅根都出席那次活動。

預計G7國家將集體同意捐租10億劑疫苗，期望在 2022 年能終止將新冠大流行。