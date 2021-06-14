環境污染再敲警鐘：科學家分門別類發現海洋河流最大污染源

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 河流中最主要的垃圾是塑料食品容器和塑料餐具。

根據一項新的研究，外賣和方便食品的塑料包裝和容器正在污染河流和海洋，其中造成最嚴重問題的並不是塑料吸管。

科學家們對在河流、海洋、海岸線和海底及其周圍發現的1200多萬件垃圾進行編目分類加以分析。

他們發現構成這些垃圾的十類物品中，有八類由塑料製成。

而這些塑料垃圾中又有超過四成（約44%）與外賣食品和飲料有關。

一次性使用的瓶子、食品容器和包裝以及塑料袋佔了最大份額。

該研究負責人——西班牙加的斯大學（the University of Cadiz）的卡門·莫拉萊斯博士（Dr Carmen Morales）說：「我們發現塑料袋、瓶子、食品容器和餐具以及包裝幾乎佔了全球人造垃圾的一半，這令人震驚。」

「我們在河流裏、深海海底、海岸邊都能看到塑料垃圾，海面上也飄著塑料垃圾。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被留在海灘上的塑料袋和塑料食品容器

目前，減少塑料污染的措施集中在塑料制的吸管、棉花棍和飲料攪拌棍等方面，這些東西相對容易替換。

研究人員說，非常歡迎很多國家採取了此類減少使用塑料的行動，但他們也建議解決來自外賣食品和飲料的塑料問題。

他們說，這種類型的塑料往往在短暫使用之後就被丟棄在戶外，應該作為處理塑料垃圾的重點問題 。

他們在《自然可持續發展》雜誌（Nature Sustainability）上刊發報告，為解決食品包裝造成的塑料污染問題提出了三種可能的策略。

用更容易降解的材料取代外賣食品和飲料中的塑料

對那些可以避免的塑料製品（如袋子）實施監管禁令

考慮使用押金計劃，鼓勵購物者將外賣食品包裝退還商店

該研究還著重談及漁具如塑料網和繩索造成的垃圾問題。這是在海洋上最大的問題。隨便亂扔和丟棄的漁網和繩索對海洋野生動物來說可能是致命的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 像多瑙河這樣的大江大河裏有很多漂浮著的塑料垃圾

加的斯大學的另一項研究還專項調查了從歐洲的河流中釋放到海洋中的垃圾。

這一研究估計，每年有3.07億到9.25億件垃圾沿著歐洲的河流漂浮流入海洋。

塑料約佔其中的80%，主要是塑料碎片以及一次性塑料，如瓶子、食品包裝和袋子。

土耳其產生的垃圾最多（16%），其次是意大利（11%）、英國（8%）、西班牙（8%）和希臘（7%）。

首席研究員丹尼爾·岡薩雷斯博士（Dr Daniel Gonzalez ） 說，需要採取行動，鼓勵消費者減少對塑料的消費。

他說：「我們需要從政策層面採取行動，也需要每個人從自身作為公民的角度採取行動。」