G7峰會：美國力推的B3W方案浮出水面，40萬億美元全球基建投資抗衡「一帶一路」

52 分钟前

圖像來源，Getty Images

在英國舉行的七國集團（G7）峰會上，七國領導人同意推出一項支持中低收入國家基礎設施建設的方案，以對抗中國的「一帶一路」倡議，但相關細節尚待公布。

美國總統拜登（Joe Biden）稱，他希望由美國支持的「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W）計劃可以成為比中國方案更為優質的選項。

2013年以來，中國已經通過「一帶一路」倡議對許多發展中國家的鐵路、道路以及港口基礎設施進行投資，但有批評聲音認為這項計劃使得許多國家深陷債務。

此次七國集團峰會上發表的一份聲明也表示，將謀求建立「以價值觀為導向，高標凖且透明的」伙伴關係。

目前尚不清楚這項B3W計劃的更多細節，比如如何進行融資。白宮聲明稱，這項計劃的更多細節將在峰會公報中公布。

七國集團成員包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利和日本。本屆峰會在英國康沃爾（Cornwall）舉行。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周五的議程討論了新冠大流行後的全球經濟復蘇，美國倡導的全球投資計劃瞄凖了中低收入國家的基礎設施。

B3W與「一帶一路」倡議

白宮表示，拜登與其他幾位七國集團領導人希望B3W計劃可以建立透明的基礎設施伙伴關係，幫助發展中國家縮小所需的40萬億美元資金缺口。該計劃將在未來幾年時間裏催化數千億美元的資金，投入到中低收入國家。

目前尚不清楚這項計劃將如何實施，以及最終將有多少資金會得到分配。德國總理默克爾表示，目前尚未到為該計劃融資的階段。

一名拜登政府的高級官員向路透社表示，B3W計劃並非僅僅針對中國。但「目前我們確實沒有提供一種能夠反映我們的價值觀、標凖以及商業途徑的選擇」。

路孚特（Refinitiv）公司數據顯示，截至去年年中，與「一帶一路」有關的項目數量超過2600個，耗資3.7萬億美元。但中國外交部去年6月曾表示，有20%的項目受到新冠全球大流行嚴重影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 什麼是「一帶一路」？「一帶一路」為中國帶來了什麼？為沿途其他國家又帶來了什麼？

白宮表示，作為七國集團計劃的一部分，美國政府將會與美國國會合作，補充現有的開發融資，並「共同催化數千億美元的基礎設施投資」。

白宮透露，該計劃將強調幾項重要標凖，包括透明可持續的投資價值導向，在環境、氣候變化以及勞工權益保護等方面堅持高標凖，項目要經過專業諮詢程序等。

彭博社報道稱，在周六的會議上，拜登曾就中國強制勞動問題向其他幾位領導人施壓，要求他們採取更為具體的行動，表明中國對待維吾爾人的做法在道德上極其惡劣，且還是不公平的經濟競爭行為。

路透社引用另一名美國官員表述稱，在最終聲明中的批評措辭上，「不同國家在願意走多遠的問題上程度不同」。

這名官員還稱，七國集團已經達成共識，有必要在「非市場經濟的做法」與人權問題上採取共同行動，並就供應鏈問題進行協作。同時，美國還在公報中針對新疆地區的被控強制勞動問題的措辭上極力進行了爭取。

新疆問題

今年早些時候，美國、歐盟、英國及加拿大就中國進行了協同制裁。

其制裁措施包括旅行禁令與凍結資產，主要目標是被控嚴重侵犯維吾爾族穆斯林人權的新疆高級官員。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國新疆的再教育營

據估計，有超過100萬維吾爾人和其他少數民族被關押在新疆的再教育營。這些人普遍沒有經過起訴和審判。

中國政府被指控對部分維吾爾族婦女實施「強制絶育」，並將兒童與家人分開。

在BBC今年2月發佈的報道中，受訪者提供了有關被拘留者遭到強姦、性虐待和酷刑的第一手證詞 。

中國最初否認這些營地的存在，後來又為其辯護，稱這些學校是用於打擊恐怖主義和去極端化的教育培訓學校。北京否認了任何侵犯人權的指控。

作為回應，中國表示制裁歐盟「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體」，以及英方9名人員和4個實體。

相關人員及家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及關聯企業、機構被限制與中國往來。

分析：一項對抗中國的美國方案

BBC北美事務編輯 喬·索普爾（Jon Sopel）

美國人將周六的G7議程此為挑戰中國日益增長的影響力之舉。北京的「一帶一路」倡議已經將數以十億計的美元傾倒入發展中國家，西方民主國家必須對此採取行動。

這些國家的高官希望證明，西方價值觀可以佔得上風。他們認為中國投資帶來的代價已經太高，認為強迫新疆維吾爾人勞動的做法在道德上極其惡劣，且中國阻止公平競爭的行為在經濟上不可接受。

拜登將會堅持要求這種勞動行為不會在全球供應鏈中存在。美國官員稱，這並不僅是為了對抗中國，還是為了向全世界提出一個正面的選項。