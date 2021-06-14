G7峰會公報涉新疆香港台海 鏡頭之外的爭論與中方的強烈回擊

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圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 種種跡象顯示G7各國首腦在大會公報對華立場措辭上意見不一。

七國集團（G7；七大工業國集團、工業七國集團）英國康沃爾峰會落下帷幕，大會公報促請中國尊重新疆人權與基本權利，尊重香港權利、自由與《中英聯合聲明》和香港《基本法》定明的高度自治，又首次表示七國重視台海和平與穩定。

公報同時呼籲由聯合國世界衛生組織（WHO）牽頭，就2019年冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）作「透明」的溯源調查。

中國駐英國使館隨後在官網以答記者問形式作出回應，指責七國在新疆、香港與台灣問題上「對中方進行蓄意誣蔑」，又稱各國在新冠病毒溯源問題上有著「昭然若揭」的政治目的。

事前有報道指出，美國總統拜登（Joe Biden）就對華立場向其他六國領導人施壓，各方幕後對公報措辭曾作激烈爭論。但美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）稱，七國在對華立場上「日益趨同」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， G7表態將捐贈新冠疫苗似乎有意與中國「疫苗外交」抗衡。

公報涉及台海新疆香港

「至於中國以及在環球經濟上的競爭，我們將繼續協商透過集體模式應對非市場經濟政策與做法的挑戰，這些做法妨害公平與環球經濟透明運作。」

「同時，也透過採取上述措施，我們將推廣我們的價值觀，包括促請中國尊重尤其是涉及新疆的人權與基本權利，以及莊嚴載入《中英聯合聲明》和《基本法》，關於香港的那些權利、自由和高度自治。」

公報重申維持美國所稱印太地區的自由與開放，又稱「我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。公報同時表達七國領導人對南中國海（南海）與東海局勢的嚴重關切，反對單方面改變現狀，提升緊張局勢。

台灣總統府發言人張惇涵星期一（14日）對此回應說，台灣政府「誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持」，並稱台海和平穩定不僅限於兩岸關係的範疇，已經提升至印太區域，並已成為全球高度關注焦點，對於促進「自由與開放的印太地區」而言至為關鍵。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國多次指責外界對新疆處境的質疑毫無根據。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， G7聲明促請中國按照《中英聯合聲明》與香港《基本法》保障香港民眾自由與權利。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這是G7領導人峰會公報首次提及台海問題。

除此以外，G7峰會公報還促請由世界衛生組織牽頭，就新冠病毒溯源問題進行「及時、透明、由專家主導並以科學為本」的第二階段研究。稍早前，病毒源頭是中國武漢實驗室發生洩漏的論調在美國再次成為討論焦點，拜登總統要求情報單位徹查，並向他提交報告。

不過，公報標題與內文大篇幅談論的是各國承諾如何合作打倒新冠疫情，「更好地重建」。但這項來自美國的B3W倡議旋即被視為西方社會試圖抗衡中共中央總書記習近平「一帶一路」倡議的計劃。

美國總統拜登形容這是「里程碑式承諾」，比中國在「一帶一路」計劃下向沿線各發展中國家貸款「更加公平」。

此前一些評論質疑，中國旨在透過這些貸款擴展其國際影響力，一些發展中國家因參與「一帶一路」建設弄至債台高築，無法負擔。

鏡頭之外的「內部分歧」

彭博社的報道也稱，與會各方閉門討論對中國的措辭的過程相當激烈，其中以設立專責小組去「充實與北京旗艦項目相媲美的基礎設施項目提案」的討論過程尤甚。這一基建項目相信是指美國倡導的B3W計劃。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一些民間團體抗議G7領導人「光張嘴吧不穿褲子」——只說不做。

投資分析員丹妮·休森對BBC評論說，公報措辭強硬程度也許比拜登樂見的要弱，「許多歐洲國家跟中國有巨額生意往來。他們未來還想跟中國合作應對候變化，這條路不好走。」

美國國家安全顧問沙利文嘗試說明美國在峰會中起主導作用。他說這次峰會的對華立場「向前邁出重要一步」，且七國在對華立場上「日益趨同」，而這是「幾年前所不見的」。

沙利文在拜登結束峰會行程，搭乘空軍一號專機轉往比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織峰會（NATO Summit）的途中說：「與會各方普遍認為中國代表著對世界民主政治的重大挑戰……像『抗衡』與『競爭』等字眼是房間內每一位領袖都在說的共同詞匯，並非只有拜登在說。」

拜登在峰會結束後會見記者時說：「我想我們在一場競賽當中，不是跟中國競賽，而是在乎民主政體能否在瞬息萬變的21世紀能否與世界各地的獨裁者、獨裁政府較勁。」但他也強調，這「並非尋求衝突」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說：「G7並非一個仇視中國的俱樂部，而是一個民主國家聚會。這個聚會希望與中國一道應對所有世界議題，而中國也凖備好與我們共同努力。無論是氣候問題，還是真正重新承諾維護國際貿易規矩，還是發展政策，還是非洲國家債務問題。」

「中國也是一個跟我們在強迫勞動與人群問題上有分歧的強國，我們也沒必要隱瞞這一點。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）對新冠病毒溯源問題的評論卻並未直接支持美方立場。他說：「目前來講，我們所得到的意見是，這種病毒是來自動物，不太像是來自實驗室。」但他同時強調，「顯然任何有識之士都會想在這事情上保持開放態度。」

中方回應

丹妮·休森對BBC評論說：「拜登這次在很大程度上是攻下一城……北京顯然對來自G7的言論不太高興。」

中國駐英國大使館一位不具名發言人在公報發表前率先批評這次G7峰會。這位發言人星期六說：「我們歷來認為，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，世界上的事情應由各國商量著辦，而不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已一去不復返了。」

這位使館發言人還稱，中國「在產能有限、自身需求巨大的情況下」，已向國際社會供應了3.5億劑新冠病毒疫苗，「是世界上對外提供疫苗最多的國家」。

美國國家安全顧問沙利文在空軍一號上回應中國駐英使館言論說：「這很悲哀。要這是在聲稱世界其餘最大經濟體都是小國家，那麼他們的視野就有很大問題。」