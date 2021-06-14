以色列新政府：把常青總理扳下台的聯盟能否長治久安

46 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 外界認為貝內特的作風比內塔尼亞胡更保守，新政府對巴勒斯坦人的政策不會有太大改變。

以色列多個政黨組成執政聯盟，變成國會多數派，令執政12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）需要交出權力，變成在野黨領袖。新任總理貝內特（Naftali Bennett）揚言將會團結國家，但外界認為貝內特的作風比內塔尼亞胡更保守，新政府對巴勒斯坦人的政策不會有太大改變。

以色列國會周日（6月13日）以60票支持59票反對一票棄權，通過由八個政黨組成的聯盟籌組政府。這個聯盟在今年3月舉行的選舉中，取得國會120席中的61席，讓它們有足夠票數通過組成聯盟。

根據執政聯盟中各個政黨達成的權力分享協議，貝內特會當兩年總理，之後就會交棒給聯盟中另一名領袖拉皮德（Yair Lapid）接任。

除了貝內特本身的保守立場，外界也留意到這次讓新總理貝內特成功掌權的政治聯盟由代表的政治光譜十分廣闊，可能意味著新任以色列政府就許多政策會出現內部分歧，令它十分不穩定。

誰是貝內特？

貝內特雖然在今次權力交接中把內塔尼亞胡趕下台，但其實外界視貝內特為內塔尼亞胡的徒弟，他2006至2008年曾出任對方的幕僚長，但之後雙方不和，轉而加入立場保守的猶太人家園黨（Jewish Home），2013年進入國會。

他從政之前，曾經在以色列軍隊服役，之後在美國先後創立或加入多家專職建立保安軟件的科技公司獲利，讓他成為百萬富翁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貝內特揚言令以色列權力在西岸變得更堅固的方法，就是把大部份西岸地區收歸己有。

貝內特以比內塔尼亞胡「更右翼」自居，經常為推動把以色列建立成猶太人國家的運動發聲，又強調猶太人在歷史上和宗教上都與目前由巴勒斯坦人聚居的西岸、和1967年戰爭中從敘利亞取得的戈蘭高地有淵源。

他2月接受媒體訪問時揚言，只要他有權力，「一厘米的以色列領土都不會相讓」，他甚至不會用「西岸」這個名字，而是以希伯來聖經的名字「猶地亞」（Judea）和「撒馬利亞」（Samaria）來稱呼這個地區，又揚言令以色列權力在當地變得更堅固的方法，就是把大部份西岸地區收歸己有。

貝內特對巴勒斯坦武裝分子也有強硬立場，支持對武裝分子執行死刑。他又反對以色列當局與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在2018年達成的停火協議，又認為這個組織應該對今年5月造成最少12名以色列平民死亡的一連串火箭襲擊負責。

哈馬斯當時向以色列政府控制的地區發射火箭，以色列軍方還擊，造成最少250名巴勒斯坦平民死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 以色列導彈擊中巴勒斯坦民房，6歲童一晚失去母親及4個兄弟

各方反應如何？

以巴雙方在5月的衝突後達成停火協議，維持至今。美國總統拜登當時雖然對暴力衝突表達憂慮，但重申支持以色列有權力保護自己，免受「哈馬斯和其他恐怖組織」的攻擊。

美國總統拜登在貝內特成為以色列新任總理後向對方道賀，他透過聲明指美國將繼續加強雙方在地區挑戰和機遇的合作。

但巴勒斯坦當局對以色列新政府反映冷淡，巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過發言人形容這是「以色列的內部事務」，重申巴方要求的是一個基於1967年六日戰爭後確立的邊界成立的巴勒斯坦國，而這個國家的首都需要是耶路撒冷。

哈馬斯就透過發言人指，以色列是一個佔領和殖民的實體，哈馬斯一方必須以武力抵抗，取回自己的權力。

情況會如何發展？

內塔尼亞胡2009年當選以色列總理，掌政10年後，他所屬的政黨利庫德集團（Likud）在2019年4月起舉行的兩次大選無法取得足夠議席，因此需要與其他政黨組成執政聯盟。

他在2020年3月的大選後，曾經一度取得反對派領袖甘茨（Benny Gantz）支持組織政府，但雙方之後談判破裂，當地在今年3月再次舉行大選，反對派陣營經過多個月的談判後達成協議，組成執政聯盟，取代利庫德集團為首的派系執政。

BBC中東事務記者貝特曼（Tom Bateman）留意到以色列國會通過新的執政聯盟後出現一個小插曲：剛剛卸任總理的內塔尼亞湖可能受習慣影響，進入國會會議廳後，依舊走到總理的位置坐下，需要由職員提醒，並帶他到反對派領袖的坐席。

貝特曼預料，雖然內塔尼亞胡現在變成反對黨派領袖，但他的影響力依舊，他曾經揚言如果被趕下台，就會「很快地把新的執政聯盟推翻」。

這次讓貝內特成功掌權的政治聯盟由八個政黨組成，它們代表一個十分廣闊的政治光譜，甚至包括一個阿伯拉政黨聯合阿拉伯名單（United Arab List，又稱Raam），這可能意味著新任以色列政府就巴勒斯坦政策會出現內部分歧，令它十分不穩定。