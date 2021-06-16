卡戴珊：一個超級家族火了十年的八種方式

阿梅莉亞·巴特 （Amelia Butterly）

BBC 記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， （從左到右）：克里斯• 詹娜（母親）、科勒•卡戴珊、肯達爾•詹娜、考特妮•卡戴珊、金•卡戴珊•韋斯特、諾絲•韋斯特、凱特林•詹娜，凱莉•詹娜

14年內播出20季後，美國電視真人秀《與卡戴珊同行》上周已播出最後一季。

該節目在數十個國家播放，成就金·卡戴珊·韋斯特（Kim Kardashian West）、其母克里斯·詹娜（Kris Jenner）以及大姐考特妮（Kourtney）、科勒（Khloé）、肯達爾（Kendall）和凱莉 （Kylie）成為超級明星。

據《福布斯》估計，金·卡戴珊的淨資產為10億美元，真人秀使得這個家族變得非常富有。

無論你對他們是愛是憎，都很難否認他們有深遠影響力。本文將梳理這個著名家族產生巨大影響力的八種方式。

1. 他們（似乎）倡導在情感上持開放態度

他們的成功部分來自於他們願意在鏡頭前展現自己。

倫敦布魯內爾大學的梅雷迪斯·瓊斯博士（Meredith Jones）說：「他們有意識、刻意扮演自己，」她解釋該家族在鏡頭前的真實性如何吸引觀眾。

瓊斯是流行文化和性別研究方面的專家，今年年底將主持她的第二次卡戴珊研討會（Kimposium）。對她來說，幽默也是該節目長壽的關鍵原因之一。

她說：「觀眾不認為卡戴珊家族的人很有趣，但他們真的很擅長製造幽默」，「女性構成母系社會時，但男性（如斯科特·迪西克（Scott Disick），考特妮的前伴侶）成了滑稽的傻瓜，所以在（現實）父系社會中，這真的很有吸引力。」

2. 他們發起關於女性美的對話

瓊斯博士說：「尤其是金·卡戴珊，她在全球範圍內對我們對美麗女性的認知產生了深遠影響。」

「部分原因是她親力親為，把自己的進展展示（給大眾）。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， （從左到右）：克里斯• 詹娜、考特妮•卡戴珊、科勒•卡戴珊和金•卡戴珊設立的關於美的標凖，批評者認為無法實現。

該節目經常描述卡戴珊家族的「魅力團隊」，他們為該家族提供如化妝、將皮膚曬得黝黑、造型和護髮等服務。

瓊斯博士說：「觀眾會認同那些看起來更像他們的人，所以如果這是一個由又高又瘦的金髮女郎組成的節目，我認為它不會有那麼大的成功。」

但她指出，特別是在最近幾年，卡戴珊家族的外表已經變得不那麼有親和力。

她說：「你可以為自己打光，化上專業的妝容，擺出各種讓你看起來像卡戴珊的姿勢，但你不可能持續做整容手術，你也負擔不起私人教練，也不可能每天都有一個華麗的團隊（服務你）。」

「這是有限度的，我認為他們的粉絲意識到了這點。」

但有些人為擁有類似外表，確實走了極端。英國的外科醫生此前曾表示，他們對大眾為獲得金·卡戴珊式的翹臀而進行豐臀手術深感「擔憂」，這並非無風險。

整形外科醫生馬克·佩西科（Marc Pacifico）說：「在未來15-20年內，在時尚（趨勢）變化和人體老齡化過程中，我們將看到一些影響。」

與此同時，卡戴珊家族自己也表示他們因外表被 「評頭論足」。今年初，科勒試圖將一張未經濾鏡編輯的照片從社交媒體上刪除。因為她無法滿足粉絲們設定的 「不可能的標凖」，她感到「幾乎無法忍受的」壓力。

她在社交媒體上寫道：「事實上我一生都在承受壓力、不斷的嘲笑和評判。（別人）要求我變得完美，滿足別人對我外表設立的標凖，這讓我無法忍受。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， （從左到右）；羅伯特·卡戴珊、考特妮•卡戴珊、肯達爾•詹娜、金•卡戴珊•韋斯特、凱莉•詹娜和科勒•卡戴珊在該真人秀播出早期照片。

3. 他們是社交媒體上自我宣傳的 「先驅者」

卡戴珊家族與社交媒體有著千絲萬縷的聯繫：凱莉和金·卡戴珊的賬戶是Instagram上關注度最高的前10名，而肯達爾、科勒和考特妮的賬號關注度都在前20位。

對瓊斯博士來說，這一家人是 「先鋒」，她們引領了我們用社交媒體來呈現自我身份和形象的形式。

她說：「要把他們的形象和成功與Instagram的成功分開是不可能的。」不久後，卡戴珊家族開始利用社交媒體影響力盈利。

喜劇演員馬西·賈羅（Marcy Jarreau）說：「他們創造了有影響力的人。賈羅是播客節目《把它卡戴珊化》（Kar Dishin It）的製片人。該播客逐集分解該真人秀節目，並討論與卡戴珊家族相關的最新頭條。」

喜劇同行和主持人傑西卡·簡·賈爾丁（Jessica Jean Jardine）補充說：「他們將社交媒體變成日常窺視其生活的平台，往往他們的生活朋友才能窺探。他們將社交媒體變成其商業營銷和分銷手段。」

正是包括凱莉的化妝品系列、金的美容和塑身衣產品以及科勒的尺寸齊全的牛仔褲品牌，幫助這個家庭賺取數百萬美元。

「金的所有著名朋友都在做完全相同的事，」賈魯說，「但他們（卡戴珊家族）做得最好。」

4. 他們展示了與眾不同的家庭

向電視真人秀節目組展現家庭生活的一個結果是，觀眾也會接觸到嘉賓關係中的衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情令大家都居家之前，金和考特妮與家人在時尚週期間訪問巴黎。

對許多粉絲來說，這些衝突是最引人注目的時刻。「我總是對他們是一個可以爭吵但仍然相愛的家庭印象非常深刻，」賈羅說。

「儘管公眾想談論他們沒有價值觀和道德觀，但說實話，我認為他們是你在電視上能看到的最健康的人。」

我們已經看到他們處理複雜問題，比如曾經與克里斯結婚的凱特琳·詹納(Caitlyn Jenner)出櫃成為變性人，以及她隨後的變性過程；金和坎耶·韋斯特（Kanye West）用代孕，他們的離婚官司等；以及各種重組家庭裏發生的狀況。

賈爾丁說：「我認為大眾不再關心你的生活、關係和職業保持不變。他們（卡戴珊家族）一次又一次地樹立了榜樣。」

前奧運運動員凱特琳說她的「性別"是其最大成就。「我為奧運訓練了12年。我訓練了65年才在2015年決定做變性手術。」她告訴BBC，「這不太被（大眾）接受。每個人都喜歡奧運會。很多人在看到你變性時，都憎恨你的勇氣。看看Instagram上的評論吧。到目前為止，這（比變性手術）要困難得多。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱特琳曾是滑水冠軍，美國明星籃球隊員，也曾是奧運十項全能冠軍

凱特琳因其跨性別倡導而獲得嘉獎。但她也因其政治立場和對美國前總統特朗普的支持而面臨變性活動家的批評。

5. 受 「種族模糊性」和文化挪用的指責

卡戴珊家族可能呼應了美國生活的多樣性，但他們也反映出美國社會的一些消極方面。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金一直因為束扭駁辮而受到批評

他們被指責為文化挪用者和所謂的 「black fishing」，即有人通常在社交媒體上假裝自己是黑人或混血兒。

「他們已經挪用了很多成就他們的東西，」賈羅說：「從他們的身體，到服裝，到他們做頭髮的方式，有很多東西都是從其他文化，尤其是黑人文化中挪用而來。」

「卡戴珊姐妹被視為白人和非白人，」瑪麗·華盛頓大學（University of Mary Washington）傳播學助理教授阿德里亞·Y·戈德曼（Adria Y Goldman）說，「卡戴珊家族在飽受批評的情況下仍受歡迎並取得成功，這表明在某種程度上存在著（大眾）對文化挪用的接受，對文化挪用的不理解，或者兩者的結合。」

6. 有很多浪漫和分手情節

該節目中出現了一些跨種族關係，其中包括金·卡戴珊和坎耶·韋斯特、特勒和特里斯坦·湯普森（Tristan Thompson）以及凱莉和特拉維斯·斯科特（Travis Scott）這三對，他們全都育有小孩。

瓊斯博士說，從表面上看，卡戴珊家族 「含有混血家庭的幻想」。

雖然這些關係在節目中被表現得並不複雜，但在更廣泛的背景下，事情就不那麼簡單了。戈德曼教授說，金·卡戴珊和坎耶之間的關係（現在似乎已破裂）導致她的 「種族模糊性 」和關於她佔有黑人文化的爭論。

她說：「她與坎耶和孩子的關係有助於她在白人和黑人（文化）交叉點上佔有一席之地。有人可能會說，金與坎耶的孩子讓她有機會接觸到黑人文化。然而有人也可能認為金·卡戴珊的家庭關係增加了對文化的敏感性、理解和欣賞需求，而不是文化挪用。」

7. 因炫富飽受批評

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金和坎耶·韋斯特（Kanye West）在結婚七年之後，近期提交了離婚申請。

金把改變她商業投資態度的功勞歸功於坎耶。她曾公開喜歡某衛生紙和定制的表情符號等產品後，現在她專注於營銷適合自己品牌的東西。

她告訴《福布斯》：「他教我永不妥協，要真正掌握所有權」，「以前我真的是相反的。我會在任何東西上貼上我的名字。」

倒數第二季的部分內容和最後一季的所有內容都在新冠大流行期間拍攝，一些對財富的描述使這些劇集對粉絲來說更具挑戰性。

「我們對他們有很多意見：私人島嶼旅行，炫耀億萬富翁的財富，以及在這麼多苦難發生時，他們有全數工作人員（為其服務）做指甲和化妝。」賈爾丁說。

8. 他們已為真人秀節目結束後的生活做了規劃

雖然該劇已完結，但這一家人已與美國訂閲服務Hulu簽訂新協議，他們的節目將在今年尾推出。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金一直在倡導將1915年大規模殺害亞美尼亞人的行為稱作種族滅絶

新節目的細節尚未披露，但我們很可能會聽到更多關於金和坎耶離婚的消息。同時，該家族將繼續追求屬於他們的機會。

瓊斯博士說：「金最有可能擁有令人難以置信的個人成功。」她說，一旦金完成法律學位，她將開設自己的律所，並專注於刑罰和監獄改革。這將毫無疑問發生，因為金·卡戴珊說到做到。」

在最近一集《與卡戴珊同行》中，金透露她第一年的法律考試失敗。「我沒放棄，我凖備很快再考一次，」她在Instagram上發佈消息稱。

瓊斯博士認為，金可能在政治方面有前途。「我一聽說坎耶·韋斯特要競選美國總統，我就覺得（背後）應該是金，」她說。

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「一個真人秀明星（特朗普）已當上了美國總統，我說話的當下，擁有半個法律學位的金·卡戴珊比特朗普更有資格。」

另一位也在嘗試從政的家庭成員是凱特琳，她是共和黨黨員，今年正競選加州州長。

似乎不太可能有一個節目或一群人能與卡戴珊家族的成功相媲美。