北約峰會召開，公報列中國為「系統性威脅」

25 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北約秘書長斯托爾滕貝格

北大西洋公約組織峰會本周一（14日）在比利時召開，成員國發表聯合公報，將中國列為北約面臨的系統性安全威脅。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱本次峰會為該組織「至關重要的時刻」，他呼籲成員國正視中國的崛起。

北約成員國在公報中首次把中國列為安全威脅，提到中國「公開的野心與過分自信的行為，對以規則為基礎的國際秩序與聯盟安全相關領域構成了系統性的挑戰。」

公報稱中國正在快速擴張核軍備，在軍事現代化進程中信息「不透明」，以及跟俄羅斯展開軍事合作。

「我們對中國經常缺乏透明度和使用虛假信息持續感到憂慮，」其中寫道。

美國白宮國家安全顧問沙利文此前表示，中國在北約公報中佔的分量之重是前所未見的。

本屆峰會亦是美國總統拜登上台以來首度參加北約領袖會議，他的政府一直強調西方民主國家應加強合作、應對中國帶來的挑戰。

相較於美國前總統特朗普，拜登更注重美國在北約等多邊聯盟中的角色，緩解了北約成員國間的緊張關係。

「我想要明確表示：北約對美國的利益來說至關重要，」拜登在周一抵達峰會現場時表示。他稱美國將遵守北約的成立協定，將幫助成員國抵禦外來襲擊視為美國「神聖的承諾」。

然而，這個歷史長達72年的聯盟內部分歧依然存在，成員國就北約的使命、預算等多有爭執。法國總統馬克龍更曾在2019年稱北約「腦死亡」。

北約劍指中國？

北約秘書長斯托爾滕貝格在峰會前夕接受採訪時堅稱，目前的國際局勢並非新冷戰，北約也未將中國視為敵手、敵人。

但他重申，中國對聯盟的安全構成威脅，而且「中國並不共享我們的價值觀」。

圖像來源，AFP

這並非北約首次對中國崛起敲響警鐘。北約領袖及公開文書近期曾多次提及，中國崛起是北約面臨的巨大挑戰之一。

去年12月，北約發佈改革報告，其中仍將俄羅斯列為十年內的主要對手，但強調北約必須「更嚴肅地思考如何應對中國及其軍事崛起」。

當時，中國官媒《環球時報》引用中國學者稱，北約渲染中國對其構成重要挑戰，是在為其「續命」尋找理由。

北約峰會召開之際，中國正值端午節假期。但中國外交部發言人汪文斌曾在上周的新聞發佈會中敦促美方「摒棄陳舊過時的冷戰零和思維」，並稱拉幫結派搞集團政治和「小圈子」的做法「不得人心」。

美國總統拜登近日接連出席G7及北約峰會，聯合美國的盟友使出了對華「連環擊」。

在北約峰會前一天，G7成員國發表聯合公報，敦促中國尊重新疆和香港的人權、呼籲維持台海局勢穩定，以及推出抗衡中國一帶一路計劃的「重建更好世界」（B3W）的基礎設施建設計劃。

中國駐英使館發表長篇回應，表達對公報的強烈不滿，指其在新疆、香港、台灣等問題上顛倒是非，干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本凖則。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國總統拜登與土耳其總統埃爾多安在北約峰會上對話

北約是什麼？

北大西洋公約組織，簡稱北約（NATO）是世界上最強大的區域性防衛聯盟

它在第二次世界大戰後的1949年成立，以應對共產主義擴張帶來的威脅

它成立的宗旨是建立盟國之間的共同防衛力量