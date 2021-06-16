二戰：美國解密文件披露日本首相東條英機骨灰被美軍撒入太平洋

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東條英機在1948年12月23日被執行死刑。

美國解密的文件顯示，在二戰期間擔任日本首相的東條英機被處決後，他的骨灰被撒入太平洋。

東條英機是1941年日本偷襲珍珠港事件的幕後主使之一。在侵華戰爭時期，他組建了關東軍對中國發起攻擊。

1948年，他因戰爭罪被遠東國際軍事法庭判處絞刑。隨後，他和其他六人被火化。

由於盟國擔心東條英機的支持者會試圖找到他的屍體，並將其視為英烈，一架美國軍機隨後將他們的骨灰撒進大海。

東京的日本大學講師高澤弘明（Hiroaki Takazawa）近日在美國華盛頓的國家檔案館獲得了這批解密文件。該檔案由美國第八集團軍撰寫，盟軍佔領日本期間第八集團軍司令部設於日本橫濱。

日本媒體稱，此前一直有傳聞或推測，認為七人骨灰被撒在太平洋，但一直未能找到證實此事的美軍檔案。

美國陸軍少校盧瑟·弗裏森（Luther Frierson）在一份日期為1948年12月23日的文件中寫道：「我證明，我收到了遺體、在監督下火化，並親自將下列被處決戰犯的骨灰從第八集團軍的一架聯絡機上撒入海里。」

1948年12月23日正是東條英機和其他六人被執行死刑的日子。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東條英機是日本軍國主義的支持者，支持日本的侵略擴張政策並對歐美列強進行先發制人的攻擊。

文件下寫有七名甲級戰犯的名字，包括東條英機、土肥原賢二、板垣徵四郎等。

弗裏森少校稱，他親眼目睹了1948年12月23日東條英機等七人在東京巢鴨監獄伏法。七人的屍體隨後被送入火葬場火化。

七人的骨灰被放入不同的骨灰盒裏，他隨後帶著骨灰登上飛機，飛到「橫濱以東約30英里（48公里）的太平洋上空，在那裏我親自在一個很大範圍拋灑了骨灰。」

弗裏森補充說，火化時使用的火化爐已「全面地清除了遺骸」，並稱處理人員極其嚴謹地「防止錯過哪怕是最微小的骨灰顆粒」。

高澤弘明接受美聯社採訪時表示，美國官員決心阻止任何東條英機的支持者找到他的骨灰。

「除了試圖阻止遺體被神聖化之外，我認為美軍還堅持不讓遺體回到日本領土……作為一種終極羞辱，」他說。

儘管沒有遺體可供埋葬，但這些被處決的戰犯仍被供奉在日本有爭議的靖國神社中。

位於東京都千代田區的靖國神社始建於明治二年（1869年），供奉著自明治時代以來為國戰死的大約250萬名日本軍人和軍屬，其中就包括東條英機等14名甲級戰犯。

日本右翼政客將其視為愛國主義的象徵，但左翼政客和遭到日本侵略的受害國——包括中國和韓國——批評它是對日本曾經軍國主義的美化。

東條英機是誰？

東條英機曾任大日本帝國陸軍大將，並在1941年至1944年出任日本內閣首相。

他是日本軍國主義的支持者，支持日本的侵略擴張政策並對歐美列強進行先發制人的攻擊。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 靖國神社的春季大典

在首相任內，他見證了1941年12月7日日本偷襲珍珠港，這一事件使美國徹底捲入第二次世界大戰。他還推動日本征服東南亞和太平洋地區。

1944年，隨著戰爭的轉向，東條英機失去了昭和天皇的支持，被迫辭職。

1945年9月，在美國向廣島和長崎投下原子彈後，日本宣佈無條件投降。在美軍包圍他的官邸時，他自殺未遂。

1948年，東條英機在國際軍事法庭被判戰爭罪，包括發動侵略戰爭和下令給予戰俘不人道的待遇。