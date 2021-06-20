東京奧運：因睪酮過高而無緣參賽的女運動員

一些女運動員因睪酮過高，無緣參加國際運動賽事，她們有些人選擇服藥、動手術試圖降低睪酮水平，但這可能會有很強烈的副作用。

這些運動員呼籲設立第三個組別讓她們參賽。