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東京奧運：因睪酮過高而無緣參賽的女運動員
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東京奧運：因睪酮過高而無緣參賽的女運動員
38 分钟前
一些女運動員因睪酮過高，無緣參加國際運動賽事，她們有些人選擇服藥、動手術試圖降低睪酮水平，但這可能會有很強烈的副作用。
這些運動員呼籲設立第三個組別讓她們參賽。
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