緬甸前領導人昂山素季案開審 遭指控腐敗違反保密法

4 小时前

圖像來源，Reuters

四個月前，一場軍事政變推翻了緬甸民選政府，現在對其前領導人昂山素季的審判正在進行。

昂山素季被指控持有無證對講機，違反新冠疫情限制規定。接下來的案件審理將集中於腐敗和違反官方保密法的指控。

人權組織譴責了這次審訊，稱這是為了阻止她參加未來的選舉。

自2月1日緬甸政變以來，今年75歲的昂山素季一直被軟禁在家中，除了在法庭上短暫露面外，外界幾乎沒有關於她的消息。

昂山素季被拘留以來，她的律師只見過她兩次。周一（6月15日），律師會就這些指控盤問證人。

另一項有關煽動罪的審訊將於6月15日開始。如果罪名成立，昂山素季將面臨最高14年監禁。

上周，她又被指控，非法收受60萬美元現金和約11公斤黃金。

她的律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）上周對法新社表示：「不可否認的政治背景是，讓她遠離這個國家的（政治）舞台，抹黑她的聲望。」

「這是起訴她的原因之一，讓她遠離這個圈子。」

對昂山素季的指控

貪污，最高可判15年監禁

違反官方機密法，最高可判14年監禁

非法進口對講機，違反進出口法，最高可判三年監禁

進口對講機違反電信法，最高可判1年監禁

兩項違反自然災害法的指控，最高可判三年監禁

煽動公眾騷亂，最高可判三年監禁

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 昂山素季（左）

軍方聲稱在去年舉行的大選中有舞弊行為，並稱2月奪取政權合乎情理。

但獨立選舉監督人員表示，選舉基本上自由公平，對昂山素季的指控被廣泛批評為出於政治動機。

政變引發了廣泛示威活動，緬甸軍方殘忍地鎮壓了支持民主的抗議者、活動人士和記者。

周一，一名在緬甸被拘留的美國記者被釋放，3月時對他的指控被撤銷。據內森（Nathan Maung）的律師說，他將於周二飛離緬甸。

監督團體政治犯援助協會（AAPP）的數據顯示，迄今為止，安全部隊已經殺害了800多人，拘留了近5000人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 昂山素季定於3月24日再次在內比都法院出庭

緬甸情況概要

緬甸1948年從英國獨立。在其現代歷史的大部分時間裏，它一直處於軍事統治之下

從2010年開始，管制開始放鬆，2015年開始自由選舉，次年資深反對派領袖昂山素季領導的政府掌權