巴基斯坦漢堡店員工拒絶給警察提供免費漢堡後遭拘押

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 餐廳表示，員工被拘留時不被允許關閉廚房。

巴基斯坦一家快餐店的所有19名員工上周拒絶給一群警察提供免費漢堡後被拘押。

位於巴基斯坦第二大城市拉合爾的「約翰尼和朱格努」（Johnny & Jugnu）連鎖店的員工在6月12日周六1點（格林尼治標凖時間2000點）被逮捕，他們後來被關押了一夜。

這家漢堡連鎖店在一份聲明中稱："這不是第一次在我們的餐廳裏發生這樣的事。」

涉事的9名警察現已被停職。

巴基斯坦旁遮普省省警察局高級官員伊納姆·加尼（Inam Ghani） 在推特上宣佈警員的停職消息：「不允許任何人將法律玩弄於股掌之間。不公正行為將不會被容忍。所有這些人都將受到懲罰」。

「約翰尼和朱格努」連鎖店在Facebook上發佈聲明說，在事件發生的前兩天，有一群警察去餐廳要求提供免費漢堡。

聲明說：「在拒絶他們免費提供漢堡的要求（這已成為他們的慣常做法）後，警察威脅我們的經理，然後離開；第二天又回來用毫無根據的說辭進一步對我們的團隊進行騷擾和施壓。」

聲明還稱：6月11日，「一些警察來到我們的......連鎖店，在沒有給出任何理由的情況下，將我們的經理拘留。然後他們清空整個分店，並帶走我們所有的廚房工作人員和其餘的經理」。

該餐廳還說，工作人員不被允許關閉廚房，留下「運轉的油炸機，顧客在等待他們的訂單」。

漢堡連鎖店的工作人員被拘留7個小時，他們說官員們「騷擾他們，把他們推來推去，都是因為沒有給他們免費漢堡單」。