美國共和黨議員為將口罩規則與納粹做法相提並論而道歉

2 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這位特朗普的盟友自1月上任以來的言論一直引發爭議。

一位共和黨議員將美國新冠疫情下的口罩規則與納粹標記猶太人的做法相提並論而道歉。

美國佐治亞州的馬喬裏·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）參觀華盛頓特區的美國大屠殺紀念博物館後否認自己的言論。

這位保守派議員說，她必須承認自己曾發表過「冒犯性言論」。

這位特朗普的盟友自1月上任以來言論一直引發爭議。

周一（6月14日）格林在美國國會大廈外發言時說：「父親一直教導我，犯錯後應該承擔責任。而我犯了一個錯誤，它的確困擾了我幾個星期，所以我肯定想承擔（責任）。」

她補充說：「與（納粹）大屠殺沒有可比性。我知道我說過的一些話具有冒犯性，為此我想道歉。」

她繼續說：「如果我們能以一種方式來領導（美國民眾），如果我們搞砸了，我們表示道歉非常重要。」

格林最初是怎麼說的？

在上個月接受一個保守派播客的採訪時，47歲的格林抨擊民主黨人在眾議院採取的包括戴口罩等安全措施。

「回顧歷史，人們被要求佩戴金星，」她說：「他們被當作二等公民對待，他們在納粹德國被關進火車後被帶到毒氣室。這正是南希·佩洛西（民主黨眾議院議長）所說的那種虐待。」

在激起包括共和黨領導層在內的一片批評後，格林仍舊堅持這樣比喻。

她在推特上發佈一則關於一家連鎖超市計劃允許接種疫苗的工人不戴口罩的新聞。

「接種疫苗的員工會得到一個接種標誌，就像納粹強迫猶太人佩戴金星一樣，」這位議員發帖說。

格林之前是如何引起爭議的？

今年2月，美國眾議院投票決定將她從兩個委員會中除職，原因是她在去年11月當選前在Facebook上發表的帖子。她的11名共和黨同僚與民主黨人立場一致，投票反對她。

在社交媒體的帖文中，格林主張對民主黨人和聯邦調查局實施暴力。

她為自己的言論道歉，還收回過去的一個說法，即在「9/11事件」中沒有飛機撞上五角大樓。

格林還因其他煽動性言論而受到抨擊：她曾表示2018年的美國中期選舉迎來了「伊斯蘭教對我國政府的入侵」。