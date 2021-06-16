以色列巴勒斯坦衝突再起：停火不到一個月，以色列空襲哈馬斯

43 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 加沙地帶南部發生了爆炸。

以色列表示，自己對加沙地帶的哈馬斯軍事目標發動了空襲，以報復從該地區發射的氣球燃燒彈。

周三（6月16日）凌晨，在加沙傳出了陣陣爆炸聲。

以色列消防部門稱，周二（15日）早些時候，幾只氣球從加沙被發送至以色列，引發多起火災。

這是雙方自5月21日停火以來首次發生衝突，也是以色列新政府上台以來對哈馬斯發動的首次打擊。

以色列國會周日（6月13日）以60票支持59票反對一票棄權，通過由八個政黨組成的聯盟籌組政府。執政12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）交出權力給新任總理貝內特（Naftali Bennett）。

猶太民族主義者本周二在被佔領的東耶路撒冷舉行了遊行，引起控制加沙地帶的激進組織哈馬斯（Hamas）的警告。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列新總理貝內特揚言令以色列權力在西岸變得更堅固的方法，就是把大部份西岸地區收歸己有。

關於這次襲擊我們知道什麼？

以色列國防軍在一份聲明中稱，其戰鬥機襲擊了哈馬斯在汗尤尼斯和加沙的軍事基地。

聲明稱，恐怖主義活動發生在該基地內。以色列國防軍面對來自加沙地帶的持續恐怖行為，做好了應對一切情況的凖備，包括重新開始敵對行動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣球燃燒彈經常被武裝分子用於攻擊對方。

目前暫時不清楚空襲是否造成人員傷亡。

一名哈馬斯發言人在推特上發表聲明稱，巴勒斯坦人將繼續進行勇敢的抵抗，在耶路撒冷捍衛他們的權利和聖地。

以色列消防部門表示，早些時候從加沙發射的燃燒彈氣球已經在以色列南部地區造成至少20起火災。

這是自上周末貝內特（Naftali Bennett）領導的以色列新聯合政府上台以來的首次暴力交鋒，他的上台為內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu)）12年的總理任期畫上句號。

耶路撒冷遊行發生了什麼?

周二，以色列警方為遊行清理了東耶路撒冷地區，並發射了眩暈彈和橡膠子彈，導致30多名巴勒斯坦抗議者受傷，17人被捕。

社交媒體上的視頻顯示，一些以色列示威者向當地巴勒斯坦人高喊「去死吧阿拉伯人」。

一年一度的耶路撒冷日遊行，是為了紀念1967年中東戰爭中以色列佔領東耶路撒冷。東耶路撒冷是耶路撒冷舊城及聖地的所在地。

今年的活動原定於5月10日舉行，但因加沙的哈馬斯武裝分子向耶路撒冷發射火箭彈而中斷。

遊行後來被重新安排在上周四，但以色列警方以安全為由拒絶了提議路線，組織者取消了遊行。

以色列新政府後來批准了一條經過修改的路線，但是外交部長拉皮德批評了唱有關種族主義和暴力歌曲的參加者。

什麼原因導致上一次衝突?

上個月的衝突發生在東耶路撒冷巴以緊張局勢持續數周後，在穆斯林和猶太人都尊為聖地的多處地點均發生了衝突。

哈馬斯警告以色列人撤出該地點，隨後發射了火箭彈，此舉引發對方的報復性空襲。

根據聯合國的數據，在埃及促成雙方停火前，這次衝突在加沙地帶至少導致256人喪生，以色列有13人喪生。

聯合國表示，加沙死亡的人中至少有128人是平民。以色列軍方稱，有200人是武裝分子。加沙地帶的哈馬斯領導人稱有80名戰士被殺。

停火協議很脆弱

魯什迪·阿布·阿盧夫（Rushdi Abu Alouf），BBC記者發自加沙

最近的這次空襲只持續了10分鐘，但這足以提醒這座城市里正試圖從最近一次戰鬥恢復的居民，停火協議是脆弱的。

不僅僅是爆炸聲讓人們想起戰爭。你只需開車或走在城市的街道上，就能目睹這座城市遭受的大規模破壞。加沙中心地帶的主要街道仍被成噸的碎石堵塞。

當地小販默罕默德（Abu Muhammad）在利麥勒（Rimal）街區用一輛小車賣堅果。利麥勒社區在上一輪暴力衝突遭受了最嚴重的打擊。他告訴我：「我們再也不能忍受戰爭了，新冠疫情讓我們的工作中斷了好幾個月，上次戰爭造成了巨大損失，我不能養活我的六個孩子了。」