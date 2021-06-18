中國啟動「天宮號」空間站 盤點中外宇航員的關鍵素質

7 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 要成為一名宇航員，除了有強健的身體，還需要什麼其他的素質？

中國發射「神舟十二號」飛船，將三名太空人送往「天宮號」空間站。這是中國自主建設的常駐空間站迎來的首批「住客」，也標誌著中國空間站的正式啟用。

隨著國際間越來越多的國家投入資金開發太空，也有越來越多的私人企業參加了航天航空項目。

近來最令人矚目的相關消息是，世界首富、美國互聯網巨頭公司亞馬遜的創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）凖備嘗試自家公司的載人太空飛行。有人出價2800萬美元，買下了與他同遊太空的機會。

如果說，貝佐斯公司的載人太空之旅需要乘客荷包夠鼓買得起票的話，那麼普通人想成為宇航員的機會又有多少呢？

人類幾千年的航天夢在最近幾十年初步得以實現的當下，成為宇航員的可能性比起從前也大大增加。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 1963年，蘇聯宇航員瓦蓮京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）進入太空，成為第一位女宇航員。

但是，宇航員必須具備哪些素質和條件呢？現在，除了俄羅斯、美國、中國、歐盟等國家有宇航員之外，日本、韓國等其他國家也有自己的宇航員。那麼，世界航天大國的宇航員又是如何挑選的呢？

飛行員近水樓台

從歷史的角度來看，半個多世紀前蘇聯和美國開創人類航天歷史飛出地球的宇航員們，全部都來自空軍隊伍。

1961年4月12日，人類首位太空人——27歲的蘇聯宇航員加加林（Yuri Gagarin）首次遨遊太空。他當年是蘇聯紅軍的上校飛行員。

1961年5月5日，美國第一個完成地球亞軌道飛行的宇航員艾倫·謝帕德（ Alan B. Shepard）也是從空軍招募的飛行員。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 人類第一個太空飛行的宇航員——蘇聯空軍飛行員尤里· 加加林

2003年，中國的第一位「太空人」楊利偉，曾在中國空軍部隊有過安全飛行1350小時的記錄。

2015年，英國第一位加入國際空間站科研隊伍的宇航員提姆·皮克（Tim Peake）也是效力英國皇家空軍的優秀飛行員。

中國在1998年1月5日在軍隊中成立航天員大隊。據中國媒體報道，航天員大隊全部由飛行員組成。

中國宇航員條件

在中國成為宇航員除了有飛行駕駛經驗，還必須符合對身高、體重的規定。

根據中國國防部網站刊登的航天員選拔標凖，中國的航天員的要求是：

身高介於1.6米至1.72米，「因為飛船艙內幾何尺寸是有限制的，太高的話不僅坐著別扭，還容易產生危險」；

體重限制在55公斤到70公斤之間，「如果航天員重一公斤，就要少帶一公斤的燃料、消耗品和科學儀器」；

身體其它素質、生理機能，都要經過嚴格的選拔可考驗。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2003年，楊利偉完成21小時太空飛行。中國成為繼俄羅斯和美國之後的第三個航天大國。

除此之外，航天員還必須具備一定的科學素養。中國已經開始從科研部門選拔工程師。預計中國未來將在更廣的範圍選拔航天宇航員。

本次乘搭「神舟十二號」進入「天宮號」太空站的三名中國航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波都有碩士以上的教育程度。另外他們三人的年齡介於45歲和56歲。

另一個引起外界關注的特點是，他們三人全部都是中共黨員。

按照中共黨章中有關正式黨員三人以上必須成立黨支部的規定，中共在空間站建立第一個黨支部的消息成為國際媒體的關注點之一。

其實早在2013年，聶海勝與另外兩名宇航員乘搭「神舟十號」第一次載人飛行時，國際媒體就已經報道了中共在宇宙設立第一個黨支部的消息。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 加加林：首位進入太空的人 成就蘇聯大外宣勝利

美國宇航員的選拔標凖

美國宇航局選拔宇航員的標凖已經隨著目標和任務的變化與以往有所不同，從事工程和航空專業已經不再是成為宇航員的唯一途徑。

宇航員職位申請分為軍事與民用兩大類別。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 1961年，美國宇航員艾倫·謝帕德（右）成為美國第一個成功太空飛行的宇航員。

軍事類別的申請程序根據申請者所在的部隊而有所不同，而民用類別的申請者則可以直接向宇航局提出申請。

根據美國國家航空航天局（NASA）官網公布的標凖，想成為美國宇航員的第一個條件是：申請人必須是美國公民。

其他條件還有，身體健康、心理素質過關，身高介於1.55—187米之間。

在教育程度方面，美國要求宇航員申請人必須擁有科技工程數學類學科（STEM）的碩士以上的學位。

另外，申請人還必須有1000個小時以上駕駛噴氣式飛機經驗。

與歐洲宇航局一樣，美國宇航局要求宇航員候選人還必須具備領導力、團隊合作能力和人際溝通能力。

歐洲宇航員的申請條件

圖像來源，UKSA 圖像加註文字， 英國第一位宇航員提姆·皮克曾經是皇家空軍飛行員。2015年他43歲時，乘搭聯盟號宇宙飛船第一次到國際空間站工作，為時186天。

想成為歐洲宇航局的宇航員，申請者需要在27至37歲之間，能夠說流利的英語。掌握基本的俄語將很有幫助，因為在國際空間站上，俄語和英語一起使用。

在高性能飛機如戰鬥機上有至少1000小時的飛行經驗的飛行員，將在申請時有優勢。

歐洲宇航局也要求申請者具有生物學、化學或物理學、工程學、醫學、數學等學科的碩士以上的學位。

除了判斷力、決策力、操作和控制設備能力、領導力、觀察力和記錄能力之外，歐洲宇航局列出的要求還包括申請人有接受批評的能力和在壓力下工作的能力。

值得一提的是，在英國國家職業服務局（National Career Service）官網上列出的宇航員職位招聘廣告中還特別提醒：本工作可能會離家工作，在周末、夜間和公眾假期上班。

而成功申請為宇航員，可以享受的工資待遇介於年薪4萬至8萬英鎊之間。

女宇航員

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 1978年，美國宇航局6位女太空人合影。

自1963年，蘇聯宇航員瓦蓮京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）成功進入太空，成為人類歷史上第一位女宇航員至今，各國已經出現了60多位女宇航員，約佔全世界宇航員總數的十分之一。

迄今為止，法國、意大利、韓國、英國都已經分別出現了一位女性宇航員，而中國、日本、加拿大各有兩位女宇航員，俄羅斯（蘇聯）有四位。女宇航員最多的國家是美國，共有50人。

其中包括在1986年挑戰者號航天飛機災難中遇難的克里斯塔·麥考利芙（Christa McAuliffe）。

而美國現在最為著名的女宇航員是曾經兩次執掌國際太空站的佩吉·安妮特·惠特森（Peggy Annette Whitson）。

2016年，56歲的她成為太空史上最年長的女宇航員；2017年，她又成為太空行走時間最長、次數最多的女宇航員。

歐洲宇航局在介紹航天歷史時說，男性和女性都作為國際空間站的專家小組成員在太空中併肩工作。男性或女性宇航員所受的培訓，以及在太空任務中所賦予的責任沒有區別。