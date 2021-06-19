澳大利亞舞者：106歲不服老 她是如何做到的？

蓋瑞·納恩（Gary Nunn）

悉尼

1 小时前

圖像來源，Sue Healey 圖像加註文字， 艾琳·克萊默（2018）

106歲的艾琳·克萊默（Eileen Kramer）似乎比以往任何時候都更多產。

克萊默在100歲生日之後，反而迎來她創作的一段高峰時期。她一生在全求各地巡演，現在仍然在跳舞。

在她居住的有養老設施的住所裏，克萊默女士每天會寫一個故事。她出版書籍，並參加澳大利亞最負盛名的繪畫比賽。

在國外生活了幾十年後，克萊默女士在99歲那一年回到了家鄉悉尼。

自那以後，她與一些藝術家們合作，製作了幾部視頻，來展示她的才華和畢生熱愛的舞蹈。

克萊默女士仍然在跳舞，她的舞蹈優雅、極富戲劇性。她現在主要是用上半身表演舞蹈。最近幾年，她還參與編舞。

自從回到悉尼以後，克萊默女士非常忙。她在澳洲國立舞蹈藝術學院（NIDA）和獨立劇院表演了三部大型舞蹈作品。

「我參加了阿德萊德和布里斯班的兩個大型舞蹈節。我參與了一部電影的拍攝、參加了許多小型表演、寫了3本書。今天有一天空閒跟你聊聊！」克萊默女士從她家中對我說。

人們經常問她的一個問題是，她哪來的這麼多精力？還有，這麼大年紀還能跳舞，有什麼秘密嗎？

而她的回答是，她杜絶使用「老」和「年齡」這些詞匯。她還批評我在跟她後來的談話中用了這些詞。

克萊默女士表示，她不老，只是在世界上的時間比較長，並在這一過程中學到了一些東西而已。

她說，自己對人們常說的「等你老了會有什麼感覺」並無體會；她現在跟兒時創造事物的態度是一樣的，並沒有改變。

圖像來源，Sue Healey 圖像加註文字， 在拍攝 《上帝之樹》（The God Tree） 影片取景地。

來自家鄉的靈感

近年來，克萊默女士通過眾籌、編舞和表演了幾部取材於她自己生活的舞蹈作品。

在悉尼封城時，她製作的一個新舞蹈視頻正好進行到一半，讓她的計劃暫時受挫，但這並沒影響她太長時間。

克萊默女士笑著解釋說，因為無法出去到視頻取景處，她就改變計劃，在家裏寫書。她寫了如何拍攝這個視頻的故事。

該視頻的取景處對她來說很特別，它位於悉尼郊區格利伯摩頓灣的一顆巨大的無花果樹所在地。

那裏桉樹的味道、摩頓灣巨大的無花果樹以及樹上笑翠鳥的笑聲都是吸引她重返悉尼的原因。

克萊默女士說，這些樹給了她編舞的靈感。

她問我：「你有沒有近距離觀察過這些樹？它會讓你彷佛覺得置身於鬧鬼的童話故事宮殿中，讓我回到了童年。」

克萊默女士還有幾個鏡頭要拍，然後就可以剪輯和配樂了。

圖像來源，Sue Healey 圖像加註文字， 在視頻《上帝之樹》（The God Tree）中表演。

與此同時，作為她自己出版社Basic Shapes的負責人，她將在今年晚些時候發行關於該項目的書。

自從步入百歲以來，她還出版了短篇故事集：《大象和其他故事》。

她完全沒有因為新冠封城禁足所動。她表示，自己並不在意新冠的影響，並未因此感到孤獨和受限制。她說，寫作時不會感到孤單。

克萊默女士在她所居住的伊麗莎白灣郊區內城成為當地的一個名人。

在去年11月她過106歲生日時，幾個藝術界朋友在她家窗外為她組織了一個派對。

克萊默女士表示，她感到驚喜和非常感動。朋友們在她的凸窗內為她設置好座椅，還給她凖備了氣球，讓她在表演停頓時揮舞。

圖像來源，Sue Healey 圖像加註文字， 克萊默和朋友在慶祝她106歲生日。

多彩人生

克萊默女士的一生精彩紛呈：她做過裸體模特；並以104歲高齡參加澳大利亞最富盛名的阿奇博德（The Archibald Prize）肖像藝術獎角逐，成為有史以來最年長的參賽者。

極富創意天賦，以及不屑隨波逐流成就了她精彩人生。

克萊默女士出生於悉尼的莫斯曼灣。她從小接受舞蹈訓練，並跟隨波登維瑟芭蕾舞團在澳大利亞巡演了10年。

之後她前往印度，後來定居在巴黎和紐約，在那裏一直住到99歲又重返悉尼。

她的舞蹈生涯跨越四大洲和一個世紀，至今仍然是她的最愛。

克萊默女士表示，她一生大部分時間有舞者作伴，所以並不覺得孤單。

她說，跟她不同，有些人結婚生子或者回到歐洲。但她能忍受住作為舞蹈演員的生活不便之處。

圖像來源，Bodenwieser Dance Company 圖像加註文字， 跟隨波登維瑟芭蕾舞團（1940），上面的舞者為克萊默。

裸體模特

克萊默女士早年大部分時光生活在巴黎，巴黎房租昂貴，唯一能支付得起房租的作法就是當藝術家的模特。

她表示，雖然當裸體模特擺姿勢有點危險，但她熟悉那些客戶和他們的舉止。

對克萊默女士來說，裸體「沒什麼大不了的」，因為是為藝術服務：寫生繪畫課。

她與巴黎的一些著名藝術家們廣交朋友，並向他們學習。她在搬到紐約前，還在法國迪耶普的一家賭場中跟美國著名爵士樂之父阿姆斯特朗學跳扭扭舞（twist）。

回到澳大利亞後，她很高興看到一些事情沒有改變，比如，人們吃魚和炸薯條；同時，也看到了一些轉變，比如，對原住民文化的更多認可。

她所得到的最好忠告來自於波登維瑟芭蕾舞團創始人波登維瑟夫人，那是有關在巡演時發生短暫戀情的建議。

波登維瑟夫人說，能得到男人的女性是那些原地不動者，不是（我們）這些臨時過客。不過，她們所到之處還是留下了一些傷心欲碎的男士。

今天，她的合作者蘇·希利形容與克萊默女士一起工作「就像體驗一部鮮活歷史一樣」。

墨爾本大學藝術系名譽學者希利表示，克萊默女士是澳大利亞現代舞蹈早期時代一個有形的紐帶，這對她而言簡直就是金子，非常有價值。

希利還表示，克萊默女士以優雅和創作熱情對待生活。她完全掌控自己的生活，並不斷地創作新作品。

克萊默女士說，不像有些人，她對生病不感興趣。她說，除了醫生讓她吃的維生素外，她不吃任何藥。

我們正聊著，外面有人敲她的門，原來是接種新冠疫苗的。

克萊默女士表示，她害怕打疫苗，不過，打了疫苗將會繼續讓她不生病。