美俄峰會：拜登普京會面4小時談了什麼？記者會為何提到習近平？

31 分钟前

圖像來源，Reuters

俄羅斯總統普京與美國總統拜登周三（16日）在瑞士日內瓦會面，兩國領袖同意盡快重派大使，但除此之外，外界認為會談缺乏實質性成果。

兩人的會面歷時4小時，會後分別召開記者會。這是美俄領袖在2018年以來首次會談。

兩國在會後發表共同聲明，指「即使是在緊張的時期」，美俄證明了兩國仍能在共同目標上取得進展。

普京形容會面「有建設性」、「富有成效」，指兩人展開了坦誠的對話。

拜登則稱雙方存在分歧，但並非毫無交集。他表示，俄羅斯並不追求新冷戰。

峰會之前，美俄關係一度跌至近年來的最低點，美國駐俄大使約翰∙沙利文和俄羅斯駐美大使阿納托利∙安東諾夫今年初分別被召回。

拜登與普京的峰會緩和了美俄的緊張局勢，「外交戰爭」將暫時休兵，兩國也同意重啟關於核武器控制的雙邊對話，但雙邊關係並未有實質性的改善。在網絡黑客攻擊、俄羅斯活動人士亞歷克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）的命運等問題上，美俄分歧依然懸而未決。

普京也證實，拜登未邀請他訪問白宮，他也沒有向對方發出訪問莫斯科的邀請。「我相信這樣的會談和訪問會發生的，當條件對的時候，」他說。

拜登與普京談了什麼話題？以下是幾個關鍵點。

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網絡攻擊

近期，美國的燃料運輸公司殖民管道（Colonial Pipeline）以及肉類生產公司JBS分別稱為網絡攻擊的目標，被勒索數百萬美金贖金。美方稱，網絡攻擊來源於俄羅斯。

普京今日反駁這一說法，稱這些攻擊並非來自俄方，而俄羅斯也是美國網絡攻擊的受害者。

拜登則表示，他對普京明確表示，對美國關鍵的基礎設施，包括水源、能源等發起網絡攻擊，屬於"越界"行為。

俄羅斯反對派的命運

美俄領導人還就人權問題激烈交鋒。

普京的頭號反對者納瓦爾尼（Alexei Navalny）此前曾遭遇致命神經毒劑襲擊，他目前被監禁在俄羅斯，此前有傳他健康狀況惡化，在獄中命懸一線。

外界高度關注納瓦爾尼的健康狀況。美國此前警告，如果納瓦爾尼在獄中死亡，俄羅斯當局將面臨嚴重後果。

拜登在會談後的記者會上重申，如果納瓦爾尼在獄中死去，將對俄羅斯帶來「毀滅性的」後果。

普京則呼籲外界需公正報道納瓦爾尼被判刑的事件，但始終未提及他的名字。

「這個人知道他違反了俄羅斯的法律，他屢屢重犯，」普京說，「他很清楚他被通緝了，但他依然回到俄羅斯，他故意想要被逮捕，他做了他想做的事。」

個人觀感

普京少見地誇獎拜登，稱其為「經驗老到的外交家」。「他跟特朗普總統很不一樣，」普京稱，他與拜登「有共同語言」。

拜登此前形容普京「沒有靈魂」，這一說法被廣泛報道。

但在今日的記者會中，拜登在談及普京時的語調顯得堅定，同時謀求和解。

「我對普京總統說，我們的計劃並非對抗俄羅斯或任何人，而是為了美國人民（福祉）。」

中國與新冠病毒溯源

中國與新冠病毒溯源也成為美方記者會的一個焦點。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 武漢病毒研究所的研究員石正麗教授近期接受《紐約時報》採訪，堅決否認新冠病毒是由其研究所洩漏。

有記者提問，拜登會否與他的「老朋友」、中國國家主席習近平通話，要求他向世界衛生組織敞開大門，再次調查新冠病毒起源。

原本已凖備結束記者會的拜登，停下腳步反駁道：「我要澄清，我們認識很久，但我們不是老朋友，都是公事公辦。」

拜登表示，關於新冠病毒起源的疑問，對中國的國際印象「產生很大影響」，中方試圖向外界展示負責任、公開坦誠的形象，但過程遇到困難。

「有的事情你不必解釋，世界對成果有目共睹，中國是否真的（就新冠起源問題）追根究底，」拜登表示，美國會呼籲全球建立疫情警報機制，力求在下一場大疫病來臨時盡早應對。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美方指武漢病毒所人員在疫情前患病送院 世衛溯源專家：如有真憑實據，美國有責任分享出來

俄羅斯異見者與美國國會暴動

在普京記者會上，當被問到俄羅斯當局對政治異見者的待遇時，普京面露慍色，他提及1月6日美國國會暴動指，俄羅斯不想要這樣的「混亂」出現。

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「這些人髮起暴動，懷著政治訴求進入了國會，」普京說，「他們被威脅，會被判20到25年的刑期。基於什麼原因，我們不總知道。」

「我們同情在美國發生的事情，但我們不想這在俄羅斯發生。」

另一方面，在美方記者會上，拜登反駁這一比較是「荒謬」的。他稱，闖入國會的是「罪犯」，而在俄羅斯，行事和平的政治異見者依然無法自由表達意見。

拜登還稱，俄羅斯正處在一個「非常，非常困難」的位置，俄方希望跟美國合作。