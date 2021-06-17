伊朗總統選舉：候選人經篩選無大差別，投票率料創新低

伊朗即將舉行總統大選，不過官方預測投票率只有四成，可能破歷來新低。

一些選民表示，因為伊朗選舉制度會篩選候選人，無論選哪一位，差別也不大，所以投票意欲不高。