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伊朗總統選舉：候選人經篩選無大差別，投票率料創新低
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伊朗總統選舉：候選人經篩選無大差別，投票率料創新低
9 分钟前
伊朗即將舉行總統大選，不過官方預測投票率只有四成，可能破歷來新低。
一些選民表示，因為伊朗選舉制度會篩選候選人，無論選哪一位，差別也不大，所以投票意欲不高。
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