金正恩罕見公開承認朝鮮糧食短缺

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金正恩的苗條身材引發外界對其健康狀況的更多猜測。

朝鮮領導人金正恩正式承認朝鮮正面臨糧食短缺危機。金正恩在勞動黨中央委員會會議上稱：「人民（面臨）的糧食狀況現在越來越緊張」。

他說由於去年颱風引發洪災，農業部門未能實現糧食目標。

有報道稱，朝鮮食品價格已飆升，朝鮮新聞報道稱，一公斤香蕉要價45美元（32英鎊）。

會議期間，金正恩稱與去年同期相比，該國工業總產值同比增長了25%。

預計官員們將在會議期間討論與美國和韓國的關係，但目前尚未公布細節。

朝鮮已關閉邊界以控制新冠疫情傳播。與中國的貿易因此急劇下降。朝鮮的糧食、化肥和燃料都依賴中國。

朝鮮因核計劃而受國際制裁，並一直在國際制裁下掙扎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮長期面臨糧食短缺問題。

4月金正恩罕見承認迫在眉睫的困難，他呼籲官員們 「發動另一場更『艱苦卓絶的長征』，以減輕人民的困難，哪怕是一點點」。

「艱苦的長征」是朝鮮官員用來指該國在20世紀90年代饑荒期間的鬥爭，當時蘇聯解體使朝鮮失去關鍵援助。

當時餓死的朝鮮人總數不詳，但估計最多有300萬人。

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勞拉·比克（Laura Bicker）

BBC記者駐首爾記者

金正恩公開承認糧食短缺的做法非同尋常。但這是一位已承認其經濟計劃失敗的朝鮮領導人。

金先生的問題是，當他從他父親手中接棒時，他向人民承諾一個更加繁榮的未來。他說他們的餐桌上會有肉吃，而且能用上電。這並沒有發生。現在他不得不讓人民進行更多艱苦鬥爭。

他正試圖將此事與全球新冠大流行聯繫起來，朝鮮國家媒體報道稱，他向勞動黨內官員指出，全世界的情況正變得 「越來越糟」。由於很少有機會接觸到外部信息，他可以描繪出各地情況都很糟糕的畫面，（這）不僅發生在封閉的朝鮮。他還將新冠疫情防控描述為一場 「持久戰」。這表明邊境封鎖不會很快放開。

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這也是許多援助組織的擔憂。封鎖的邊境阻止一些食品和藥品的流通。大多數非政府組織不得不離開該國，導致無法將工作人員和物資運入或運出朝鮮。