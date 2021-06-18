中國核武庫「擴充迅速」 美俄也更加重視核威懾

54 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2019年中國改裝的轟-6N遠程戰略轟炸機首次亮相，能夠攜帶核彈的轟-6N中國三位一體核威懾的組成部分

斯德哥爾摩國際和平研究所報告說，中國核武庫擴充迅速，與此同時美俄也加強了核武在安全戰略中的分量。

斯德哥爾摩國際和平研究所6月14日發佈報告說，儘管全球核彈頭數量比2020 年有所減少，但是部署核彈數量有所增加。

報告資料顯示，中國核武庫的增長速度連續第二年居世界領先地位。一年內中國現有的核彈頭增加了30枚，達到了350枚。

中國在推進軍事現代化的同時迅速擴充核武庫，印度和巴基斯坦也在擴充核武庫。報告說，印度的核彈數量從去年的150枚增加到了156枚。

不過，全球核武器的90%仍為俄羅斯和美國所有。這兩個核大國正在進行眾多核武器項目以取代或更新現有的核彈頭、導彈和飛機等運載工具和相關的生產設施。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國新型的094戰略核潛艇是中國海上核威懾的主力，每艘潛艇上帶12個導彈發射筒

斯德哥爾摩國際和平研究所核裁軍、軍控與核不擴散項目的研究員克里斯藤森（Hans M. Kristensen）說，「俄羅斯和美國在國家安全戰略中似乎都增加了核武器的分量」。

中國的「三位一體」

斯德哥爾摩國際和平研究所歷年的報告顯示，中國在2019年1月的核彈頭數量為290，到2020年1月增加到了320，今年1月為止增加到了350枚。

該所的報告說中國的核武庫「正經歷重要的現代化。中國已經首次發展了所謂的三位一體核威懾，即用陸基導彈、海基導彈以及飛機三種投送核彈的能力」。

報告提到中國能夠攜帶核彈的轟-6N戰略轟炸機，還提到中國研發的可以空中加油、續飛航程達到8500公里的轟-20新型戰略轟炸機。

今年4月在中國海軍節慶祝活動中，中國領導人曾登上一艘北約代號為「晉」級的新型彈道導彈核潛艇。當時媒體報道說，那艘長137米的094A潛艇上有12個導彈發射筒，裏面裝備了「巨浪」系列潛射彈道導彈，每枚導彈能夠裝載多個核彈頭。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 東風5B戰略導彈是中國研發的第一代洲際彈道導彈，2019年北京的國慶閲兵

中國專家說，那艘094A型戰略核潛艇能夠裝備射程超過一萬公里的巨浪-3型潛射彈道導彈，不需出第一島鏈就能覆蓋美國本土的目標。

最近斯德哥爾摩國際和平研究所的研究員克里斯藤森撰文說，094A型核動力潛艇能夠裝載16枚巨浪-3型導彈的報道不準確，該戰略核潛艇只能裝載12枚技術上不那麼先進的巨浪-2潛射彈道導彈。他用這個例子說明該研究年度報告分辨不同的信息來源遇到的挑戰。

美俄核彈部署增強

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告說，世界上9個擁有核武器的國家，美國，俄羅斯，英國，法國，中國，印度，巴基斯坦，以色列和朝鮮擁有的核武器總數達13,080件，比2020年初估計的13,400有所減少。

但是儘管核彈總數有所減少，實戰部署的核武器數量從去年的3720增加到了3825。這些部署核彈中的約2000枚為美國和俄羅斯所有。美國和俄羅斯今年初比去年新增部署了50枚核彈。

報告估計俄羅斯的核彈總數增加了約180枚，原因是俄羅斯部署更多的多彈頭陸基洲際彈道導彈和多彈頭的潛射彈道導彈。不過俄羅斯和美國部署的核彈數量都沒有突破雙方在2010年簽訂的《新削減戰略武器條約》的限制。

不過《新削減戰略武器條約》並沒有對雙方核武庫規模做出限制。該條約在今年初到期前，俄羅斯和美國將條約延長5年，讓兩國有更多時間就簽訂新條約展開談判。