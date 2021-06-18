美國南卡羅來納州暫停對兩名死囚執行死刑 因缺乏施刑選擇

51 分钟前

圖像來源，South Carolina Department of Corrections 圖像加註文字， 西格蒙（右）和歐文斯（左）

美國南卡羅來納州最高法院暫停兩起死刑執行，直至犯人能自由選擇電刑或槍決。

一項新的法律要求，如果沒有藥物進行注射死刑，死刑犯須在電刑或槍決兩種方法間做出選擇。但由於監獄當局尚未組建槍決行刑隊，死刑已被最高法院叫停。

囚犯西格蒙（Brad Sigmon）和歐文斯（Freddie Owens）原定於本月被執行死刑。

被定罪的殺人犯不能進行注射死刑（這是他們最喜歡的選擇），因為監獄當局沒有所需的藥物。由於藥物短缺，該州這種處決方式暫停了10年。

上個月生效的新法律旨在彌補一個漏洞。這個漏洞是：如果沒有藥物，囚犯可以無限期推遲執行死刑。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 囚犯律師稱電刑很殘忍

由於沒有槍決行刑隊，電刑是該州唯一可用的處決方式。

但西格蒙和歐文斯的律師在法庭上對這種方法的使用提出了質疑，稱他們的客戶有權接受注射死刑。

他們請求南卡羅來納州最高法院停止處決他們的當事人的計劃，直到受理他們的上訴。

周三（6月16日），法院做出了有利他們的裁決，稱囚犯沒有被給予選擇處決方式的權利。法院表示，在「行刑隊執行死刑的協定和政策」到位之前，不應發佈進一步的處決通知。

該州監獄部門回應法院裁決稱，它正在「推進，為行刑隊制定政策和程序」。

「我們正在尋求其他州在程序中提供指導。當可以選擇行刑隊時，我們將通知法庭。」南卡羅來納懲教部門說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南卡羅來納州是允許行刑隊執行死刑的四個州之一

南卡羅來納州是允許行刑隊執行死刑的四個州之一。俄克拉荷馬州、密西西比州和猶他州是另外三個。

63歲的西格蒙原定於周五（18日）被執行死刑。2002年，他用棒球棍殺死前女友的父母被定罪，此後他在死囚牢房中呆了近20年。