巴基斯坦總理談新疆問題指責西方「虛偽」：歷史與現實因素

34 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴基斯坦總理伊姆蘭·汗在接受美國記者專訪被問及新疆問題時，批評西方一味專注新疆議題而忽略克什米爾問題是虛偽的。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗在接受美國記者專訪被問及新疆問題時，批評西方一味專注新疆而忽略克什米爾問題是虛偽的。他做此表態背後有哪些歷史和現實因素？

在接受美國媒體Axios HBO的專訪之際，伊姆蘭·汗表示，據巴基斯坦與中方的對話了解，中國並沒有西方指責的新疆問題。

汗還說，巴基斯坦尊重中國處理問題的方式，總是與中方進行閉門交流。

汗指責印度將印控克什米爾變成了「露天監獄」。他反問，為什麼印度在克什米爾的所作所為沒有成為西方國家更關注的問題？他指責這是西方的「虛偽」。

這些言論和採訪視頻公布後在印度和巴基斯坦的社交媒體上引發了爭論和熱議。

汗的採訪也再次顯示了巴基斯坦對該國經歷的歷史和對現實的一些考量。

採訪過程

Axios HBO記者斯旺專訪伊姆蘭·汗時，問他為何致函穆斯林各國、呼籲反對他所說的特別是在西方社會存在的伊斯蘭恐懼情緒，而對邊境另一邊中國新疆發生的用集中營關押上百萬維族民眾、強迫節育、摧毀清真寺、禁止穆斯林使用本民族名字等種族屠殺行為視而不見。

汗表示，據巴方與中方的對話了解，新疆的情況並非如此。

他還說，中國是巴基斯坦最偉大的友邦。在巴基斯坦最困難的時期，中國幫助了巴基斯坦。

汗反問記者，印度派兵數十萬佔領克什米爾並且「將900萬克什米爾人關在那裏、已經有10萬克什米爾人被殺害」，為何西方不關注他們的境況。他指責這種做法「虛偽」。

斯旺追問伊姆蘭·汗，是否因為中國給巴基斯坦投入的大量資金讓他必須保持沉默？

伊姆蘭·汗回答，環顧世界，利比亞、索馬里、敘利亞、阿富汗都在發生各種各樣的事情，但他的注意力都集中在巴基斯坦國內和巴基斯坦邊境的事情上，而克什米爾就是巴基斯坦的事。

汗還對斯旺說，他「絶對不允許」美國讓中央情報局以巴基斯坦為基地對阿富汗的基地組織、「伊斯蘭國」組織和塔利班執行跨境反恐行動。

反應不一

汗的言論在印度和巴基斯坦社交媒體上引發了熱議。支持者、反對者都很多。

汗素來反對美國將巴基斯坦作為行動基地。他這次就美國問題的表態在巴基斯坦國內受到許多人的讚賞。採訪播出後，「#絶對不允許」立刻飆紅社交網絡。

但是，汗就中國、新疆以及維族穆斯林的表態，在印度和巴基斯坦引起的評論卻是以負面聲音居多。

社交媒體上，一些用戶稱汗的言論「道德上徹底軟弱」、是「出賣」。

現實和歷史

汗的一番話也反映出巴基斯坦對該國經歷的歷史和對現實的考量。

1947年印度巴基斯坦獨立分治後，立即就克什米爾的主權發生了兩國首場戰爭。克什米爾一分為二，一部分印控，一部分巴控，至今仍然是影響印巴關係的最大原因。

在之後印巴發生的1965和1971年兩國戰爭中，印度均擊敗巴基斯坦，並且在1971年戰爭中肢解了巴基斯坦，分裂的東巴基斯坦獨立成為孟加拉國。

從當時的國際形勢看，正值美蘇冷戰時期。蘇聯一直敵視美國的盟國巴基斯坦，對印度提供了全面的軍事經濟援助。

美國當時是巴基斯坦最大的盟國。沒有軍工生產能力的巴基斯坦完全依靠美國的軍事援助。

分析人士指出，美國當時也在和蘇聯爭奪對印度的影響力。以美國為首的聯合國當時表示為了維持中立，在印巴戰爭之際對兩國均實施武器禁運。現實上此舉對印度影響有限，印度比巴基斯坦全面實力雄厚、包括能自主國產武器。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度2019年開始修改憲法取消了印控克什米爾的自治地位，目前仍在當地布置重兵實施嚴格的軍事管制。

但對相對國小貧弱的巴基斯坦，失去軍援最嚴重的可能是遭遇滅國之災。巴基斯坦對美國盟友在其國難當頭之際拒絶援助深感失望。

1962年中國和美蘇同時交惡，和印度也發生了邊境戰爭，中印關係惡化。中國和巴基斯坦迅速接近。

在1965和1971年兩次印巴戰爭中，中國除向巴基斯坦提供政治、外交、道義的支持外，還提供了大量軍事援助。並且，在中印邊境戰爭中擊敗印度的中國軍隊還在中印邊境爭議地區布署兵力施壓，迫使印軍停止進攻西巴基斯坦，並最終接受國際調停與巴基斯坦簽署停火協議。

而時至今日，中國和巴基斯坦不僅有全面戰略合作關係，巴基斯坦還成為中國一帶一路投資的重點國家之一。中國投資的重點項目對巴基斯坦經濟發展至關重要，而很多重大項目都與新疆地區有關。

克什米爾傳統上是以穆斯林人口為主的地區，無論是巴控還是印控區。克什米爾問題因為歷史宗教等等原因，已經成為影響巴基斯坦內政外交的重大敏感因素，處理不好曾導致過去多屆巴基斯坦政府下台，甚至引發軍事政變。