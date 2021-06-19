緬甸政變：聯合國通過決議促各國對緬甸實施武器禁運 中國及俄羅斯棄權

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 援救緬甸政治犯的組織，政治犯援助協會 (AAPP) 說，迄今緬甸安全部隊已殺死 860 多人，拘留了近 5千人。

聯合國（UN）罕見地通過決議，呼籲各國停止向緬甸出售武器，回應今年緬甸發生的軍事暴力政變。

大會通過了這項譴責緬甸軍政府的決議，後者在今年2月推翻了該國民選政府。聯合國並呼籲緬甸軍方釋放被拘押的政治犯，例如緬甸民選領導人昂山素季（ Aung San Suu Kyi，又譯翁山蘇姬），並停止針對和平抗議者的暴力活動。

該聯合國決議雖沒有法律約束力，但具有政治意義。

「大規模內戰的風險是真實存在的，」聯合國緬甸問題特使克里斯汀·施拉納·布爾格納 (Christine Schraner Burgener) 在大會上說。 「時間至關重要。扭轉軍事接管的機會正在縮小。」

此決議得到了119個國家的支持，但白俄羅斯是唯一一個投反對票的國家。

另有36個國家棄權，譬如泰國及柬埔寨，還有俄羅斯和中國——緬甸軍方最大的兩個軍火供應國。

一些棄權國家表示，這場危機是緬甸的內部問題。而另一些國家則說，該決議並未解決四年前緬甸對羅興亞穆斯林人的殘酷軍事鎮壓，迫使近100萬人逃離該國。

據中國官媒央視報導，中國常駐聯合國代表張軍對此次決議回應稱，「緬甸當前的問題是政治轉型進程中的一個波折，屬於緬甸內政，能否妥善解決取決於緬甸自己，希望各方尊重緬甸主權，為緬甸國內政治和解營造有利外部環境。」

歐盟駐聯合國大使奧洛夫·斯科格（Olof Skoog）說，該決議「使軍政府失去合法性，並譴責後者對該國人民的暴力與虐待，並表明緬甸軍政府在全球的孤立」。

但代表緬甸民選政府的聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）說，他對大會花了這麼長的時間，才通過他認為的「淡化」情勢的決議感到失望。

事實上，自政變以來，現年75歲的昂山素季一直被軟禁，除了短暫的出庭外，幾乎沒人見過或聽聞她的消息。

緬甸軍方為2月政變提供了所謂正當理由，指控去年11月舉行的緬甸大選中存在選舉欺詐。

但國際獨立選舉觀察員們表示，該次選舉基本上是自由和公平的，對昂山素季的指控也被廣泛批評是出自政治動機。

這起政變引發了大規模示威，緬甸軍方對爭取民主的示威者、維權人士和記者進行了殘酷鎮壓。援助緬甸政治犯的組織「政治犯援助協會」 (AAPP) 說，迄今為止，緬甸安全部隊已打死860多人，拘留了近5千人。

上個月，人權觀察（ Human Rights Watch）曾敦促聯合國大會通過這項呼籲武器禁運的決議，稱「雖然對各國沒有法律約束力，但這樣的決議將具有重大的政治影響力」。

人權觀察補充說：「他國政府該認識到，出售給緬甸軍方的武器可能會被用來對人民進行虐待」， 「武器禁運有助於防止此類犯罪。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）早些時候敦促聯大有所行動。他告訴記者：「我們不能活在一個軍事政變成為常態的世界。這令人完全無法接受。」

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 2月,緬甸18所大學的學生會向習近平發出公開信，要求中國尊重緬甸人民的意願。

緬甸與中國關係

自緬甸2月1日爆發軍事政變以來，中國也陷入輿論旋渦，讓兩國關係更加微妙。

在過去幾十年間，中國和緬甸的軍方獨裁領導人建立了密切聯繫，北京近年通過「一帶一路」計劃也在緬甸日益擴大其影響力。

中國政府並未明確對緬甸軍方的政變表達支持態度，但此前中國在聯合國安理會上拒絶譴責緬甸軍方接管政權，這引發了很多緬甸民眾的不滿。

此次聯合國大會通過決議，中國棄權。根據中國官媒央視報導，中國常駐聯合國代表張軍表示，中國是緬甸山水相連的近鄰，緬甸局勢直接關乎中國利益。

「中方真誠希望緬各方在憲法和法律框架下，盡快通過政治對話解決分歧，避免再度發生暴力事件，盡早恢復國家社會穩定，重啟國內民主轉型進程。」

張軍又說，「當前緬甸出現的問題是其政治轉型進程中的一個波折，從根本上講是其內政，最終能否妥善解決，主要取決於緬甸自己。歷史證明，外部對緬一味施壓制裁非但不會奏效，還會適得其反、激化矛盾，最終將傷及緬甸民眾。」

香港國際問題研究所東盟及東亞研究主任馮嘉誠博士之前對總部設在美國的「自由亞洲電台」分析稱，緬甸政變後，北京的立場是「相對較容忍和置身事外，不評論不干預」。

他說，「在不同的國際場合，包括聯合國安理會或聯合國人權理事會，中國立場似乎想淡化西方或國際社會對緬甸政變的譴責，這是主要原因，促成了反華情緒的基礎」。