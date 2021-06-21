東京奧運：烏干達代表團一人檢測呈陽性 再引防疫安全憂慮

52 分钟前

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烏干達奧運代表團的一名成員被檢測出對新冠病毒呈陽性，成為東京奧運會代表團第一例。東京奧運定於今年7月23日舉行。

去年，東京奧運被推遲，但現在儘管日本出現了新一波新冠病毒病例，東京奧運仍將如期舉行。

烏干達的新冠病例也在激增，這導致政府周五加強了封鎖措施。

報道稱，這名未透露姓名的烏干達人是9名奧運代表團成員之一，他們都已經接種了疫苗。

烏干達代表團中有拳擊手、教練和官員，在離開烏干達前，他們的檢測結果呈陰性。

不過，當地媒體引述日本官員稱，其中一人周六（6月19日）抵達東京成田機場時檢測呈陽性，並被隔離在政府指定的設施內。

其餘隊員乘坐包車前往日本西部的大阪，在那裏進行奧運賽前訓練。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 官員拒絶取消奧運會，稱會很安全

烏干達代表團是第二批在賽前抵達訓練的外國運動員。澳大利亞女子壘球隊於6月1日抵達。

外國觀眾被禁止參加奧運會。周一（21日），日本將決定是否允許國內觀眾入場。

公眾對奧運會疑慮大

日本醫學專家指出，奧運會上不讓觀眾入場是「風險最小」的選擇。

但其他日本官員表示，如果可能的話，他們希望國內觀眾參加。

據日本《朝日新聞》報道，6月20日，東京報告了376例新冠病毒案例，1人死亡，比一周前多72人。

當地媒體的調查顯示，在疫苗推出緩慢的情況下，公眾對奧運會的安全疑慮仍然很高。

據路透社(Reuters)報道，到目前為止，日本只有約16%的人口接種了新冠病毒疫苗。

奧運會的工作人員和志願者周五開始接種疫苗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏干達總統約穆塞韋尼宣佈禁止公路旅行，載客車輛、緊急救援和其他必要服務人員除外。

烏干達總統約穆塞韋尼（Yoweri Museveni）宣佈禁止公路旅行，載客車輛、緊急救援和其他必要服務人員除外。他還關閉學校、大學和宗教場所42天。

穆塞韋尼表示，這些限制措施是必要的，因為病毒的「發展更為劇烈、持續」。

他說，在過去三周，每天檢測呈陽性的人數從不到100人上升到超過1700人。