拜登總統：英格蘭家庭整理出族譜，「孩子們都期待著被邀請到白宮作客」

約書亞·內維特（Joshua Nevett）

BBC 記者

1 小时前

圖像來源，Stuart Martin/BBC 圖像加註文字， 哈里斯一家都住在英國，但他發現自己其實很可能是美國總統拜登的遠親。

BBC在上周報道了美國總統拜登祖先有英格蘭血統一事。文章刊登後，英格蘭的一個家庭稱，200多年前他們曾曾祖母的一個叔叔決定移居美國，這位叔叔的後代，就是現任美國總統拜登，這也表示他們與拜登其實可能是遠房親戚。

過去20年來，哈里斯（Paul Harris）都對自己的過去十分著迷。為了尋根，他一點點把自己家族的血脈拼湊起來，就像完成一塊拼圖。

他追溯到1905年出生的祖母布魯克斯（Kathleen Mary Brooks），之後再到1867年出生的曾祖母安妮·戴維斯（Ann Maria Davies），再推演下去，他發現「拜登」這個名字開始出現。

圖像來源，Paul Harris 圖像加註文字， 圖右第一人是哈里斯的曾祖母安妮·戴維斯，與自己的孩子在樸次茅斯的房子外的合照。

但他當時對此不以為然，直至拜登當選美國總統後，有一天他的女兒隨便說一句：「如果我們與拜登有血緣關係，那不是很有趣嗎？」

於是他開始研究，最後發現拜登的祖先與英格蘭南部西薩塞克斯一個稱為韋斯特本（Westbourne）的村莊有關連。之後整個家族譜慢慢浮現：不同年代的拜登家族成員的資料都與他研究得來的資料吻合，慢慢讓他發現：他似乎是拜登相隔五代的堂弟。

他接受BBC訪問時說他從來沒有這個想法，「即使他（拜登）當選後，我對他的名字都沒有特別感覺。」

哈里斯今年60歲，是個來自漢普希爾（Hampshire）的軟件工程師，他與拜登的血緣關係，始於他的曾曾祖母，愛米莉·拜登（Emily Biden），她來自韋斯特本，之後數代人都住在那邊，包括她的叔叔威廉·拜登（William Biden）。威廉·拜登之後做了一個影響深遠的決定，當時的人口普查檔案顯示，他在1800年代移民到美國。

圖像來源，Supplied by Paul Harris, Crown Copyright 圖像加註文字， 哈里斯保存著曾曾祖母愛米莉·拜登第二次結婚的證明。

去年英國歷史學家格林菲爾德（Eddy Greenfield）和美國系譜學家斯莫列尼亞克（Megan Smolenyak）分析過這些人口普查文件，讓他們可以有信心地說，威廉·拜登的確是現任美國總統拜登的曾曾曾祖父。

如今，哈里斯自己做的研究，揭露了更多關於拜登家族與英國的歷史連結，包括出生紀錄、結婚證明和人口普查資料。

圖像來源，Stuart Martin/BBC 圖像加註文字， 哈里斯的女兒巴頓說，她初聽到拜登可能是自己的遠親時覺得那像開玩笑。

哈里斯小時候在樸次茅斯（Portsmouth）長大，這與拜登家族百多年前在英格蘭的起源地距離不遠。他說自己的家庭與拜登在賓夕凡尼亞州長大的經歷一樣，都是來自勞工階層的家庭。

哈里斯聽到許多關於自己家族的小故事，讓他感到很好奇，於是他在2000年代初，開始找尋找證據去驗證這些小故事。

他十分認真地搜集不同的紀錄，把它們收錄在一個像百科全書一樣的資料夾中。這些資料包括自己家族的每個成員，從去世多年的祖父到自己的小孫女艾薇。

正是因為艾薇（Ivy）不經意地問拜登與他們有沒有血緣關係，令哈里斯發現自己家族與拜登的歷史連結。他的女兒巴頓（Rose Patton）說，艾薇提出這個說法時，她當時還說這「像個玩笑」。

哈里斯家族對這個新發現都感到十分驕傲，還與自己的女兒在韋斯特本不同地方，尋找屬於拜登家族的墓地，可惜遍尋不獲。巴頓的四個孩子都對自己家庭最新的族譜十分興奮，甚至打印出來，帶回學校給自己的朋友看。

如果拜登總統對這個新發現有什麼表示，孩子們會更興奮。「他們都期待著被邀請到白宮作客。」哈里斯說，

他大概只是說笑，但這種家庭重聚不是不可能的事情。拜登在上任總統之前，就多次到愛爾蘭探訪他的遠房親友。

哈里斯說，拜登為自己的愛爾蘭血統感到驕傲是正確的事，而現在「他也可以為自己的英格蘭血統感到驕傲」。

圖像來源，Stuart Martin/BBC 圖像加註文字， 巴頓的四個孩子都對自己家庭最新的族譜十分興奮，甚至打印出來，帶回學校給自己的朋友看。

目前尚未知道拜登總統對自己祖先的血統有多了解，BBC曾經就哈里斯的發現去信美國白宮，至今未獲回應。

拜登最近十分忙碌，他近日都在歐洲和英國等地出席領導人峰會。巴頓說拜登大概不能隨便地探訪她們跟她們喝杯茶，但仍然鼓勵哈里斯給拜登寫信。