新冠疫情：世衛組織稱Covax計劃面臨危機，較貧窮國家疫苗殆盡

A woman puts on Covax stickers as workers unload a shipment of AstraZeneca Covid-19 vaccines

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一些國家沒有足夠疫苗來繼續接種計劃。

世界衛生組織表示，通過「全球新冠肺炎疫苗實施計劃」（Covax）接受疫苗的很多較貧窮國家已經沒有足夠供應來繼續開展接種。

世衛組織高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）博士說，Covax計劃已經向131個國家提供了9000萬劑疫苗。

但他表示，這仍然遠不足以令人們免受病毒全球傳播的影響。

一些非洲國家在疫苗短缺之際出現了第三波感染。

周一，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）呼籲富裕國家停止囤積疫苗，該國正忙於控制病例急劇上升。

拉馬福薩說，到目前為止，非洲只用了4000萬劑疫苗，不到非洲總人口的2%。

他說，為了解決這個問題，南非政府正在與Covax合作，在當地建立一個區域中心，以生產更多的疫苗。

Covax計劃是去年創建的，目的是確保在全球範圍內提供疫苗，讓富國為窮國提供補貼。

在世界衛生組織和其他國際組織的領導下，Covax最初設定了到2021年底在全球提供20億劑疫苗的目標。

大部分疫苗會被捐贈給貧窮國家，Covax希望在這些國家分發足夠的疫苗，讓至少20%的人口得到保護。

但是，由於生產延誤和供應中斷，這一計劃受到阻礙，導致完全依賴Covax疫苗的國家出現短缺。

烏干達、津巴布韋、孟加拉國、特立尼達和多巴哥最近幾天報告了疫苗短缺，可能還有更多國家出現疫苗短缺。

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一些國家正在抗擊第三波疫情，但疫苗已經用盡。

周一，在瑞士日內瓦舉行的世衛組織通報會上，艾爾沃德博士承認，這些國家疫苗短缺嚴重。

艾爾沃德博士說，在參與Covax項目的80個低收入國家中，「至少有一半沒有足夠疫苗來維持它們目前的項目。」

「如果我們看看每天從各國聽到的情況，遠超過一半的國家已經耗盡了庫存，正在呼籲增加疫苗。但實際需要疫苗的國家可能還有很多，」艾爾沃德博士說。

他表示，一些國家曾試圖做出其他安排來結束疫苗短缺，這將產生嚴重後果，比如以高於市場價的價格購買疫苗。

全球疫苗接種進程

滾動圖表
全球
33.6
 2621055106
中國大陸、香港和澳門
70.1
 1013958260
美國
94.8
 317117797
印度
19.6
 270908312
巴西
40.7
 86475842
英國
111.2
 74304520
德國
78.5
 65738489
法國
70.6
 47714865
意大利
75.4
 45579305
土耳其
48.8
 41194790
墨西哥
30.7
 39623088
西班牙
75.7
 35412140
印度尼西亞
12.8
 35086248
俄羅斯聯邦
23.8
 34768902
加拿大
84.4
 31836378
日本
22.8
 28887137
波蘭
69.8
 26422469
智利
109.2
 20865931
韓國
35.3
 18117755
阿根廷
39.5
 17837121
摩洛哥
47.4
 17494081
沙特阿拉伯
47.5
 16548174
阿拉伯聯合酋長國
145.9
 14428916
哥倫比亞
27.6
 14062307
荷蘭
75.4
 12927990
巴控喀什米爾
5.8
 12750760
以色列
122.9
 10640916
孟加拉國
6.1
 10082705
比利時
82.6
 9567331
匈牙利
95.8
 9249943
羅馬尼亞
45.2
 8690945
菲律賓
7.3
 8050711
泰國
10.7
 7483083
希臘
71.4
 7446861
葡萄牙
72.9
 7437171
捷克共和國
67.1
 7188882
奧地利
75.9
 6835256
多米尼加共和國
63.0
 6835074
瑞典
66.7
 6731352
澳大利亞
25.5
 6491476
瑞士
74.0
 6405316
秘魯
18.6
 6137047
柬埔寨
34.5
 5762050
馬來西亞
17.0
 5510720
塞爾維亞
74.5
 5070754
伊朗
5.7
 4792881
新加坡
80.2
 4691386
古巴
40.1
 4536882
哈薩克斯坦
23.1
 4345853
芬蘭
70.7
 3916915
埃及
3.7
 3794707
蒙古
109.8
 3599557
挪威
65.7
 3560786
烏拉圭
101.3
 3518053
尼泊爾
11.1
 3231849
愛爾蘭
65.2
 3218310
斯里蘭卡
15.0
 3217818
丹麥
55.3
 3200860
斯洛伐克
58.0
 3165915
厄瓜多爾
17.8
 3133387
緬甸
5.5
 2994900
阿塞拜疆
28.8
 2915954
約旦
28.6
 2914335
卡塔爾
99.8
 2876509
烏茲別克斯坦
8.1
 2695058
阿爾及利亞
5.7
 2500000
薩爾瓦多
38.0
 2466561
越南
2.4
 2359376
克羅地亞
56.5
 2318428
尼日利亞
1.1
 2225765
玻利維亞
18.7
 2181452
哥斯達黎加
42.2
 2150520
立陶宛
76.7
 2088447
烏克蘭
4.8
 2082102
埃塞俄比亞
1.7
 1974476
巴林
113.6
 1932506
科威特
42.6
 1820000
保加利亞
23.8
 1657042
突尼斯
12.4
 1459780
台灣
6.0
 1429514
巴拿馬
32.7
 1412477
斯洛文尼亞
67.0
 1392599
安哥拉
4.0
 1314375
委內瑞拉
4.6
 1302992
加納
4.0
 1228216
老撾
16.3
 1183137
肯尼亞
2.2
 1181588
黎巴嫩
16.5
 1128719
津巴布韋
7.5
 1108203
白俄羅斯
11.3
 1068413
拉脫維亞
56.5
 1066582
愛沙尼亞
67.5
 895870
新西蘭
18.5
 891702
阿爾巴尼亞
30.0
 862628
烏干達
1.8
 812118
危地馬拉
4.5
 805585
塞浦路斯
84.4
 739365
科特迪瓦
2.7
 722073
阿曼
14.1
 720199
巴勒斯坦地區
14.0
 716393
伊拉克
1.7
 703820
巴拉圭
9.3
 662804
阿富汗
1.7
 662003
塞內加爾
3.8
 632648
馬爾他
140.8
 621674
摩爾多瓦
15.3
 618217
盧旺達
4.5
 578569
蘇丹
1.2
 539843
洪都拉斯
5.0
 497563
馬爾代夫
91.9
 496662
不丹
62.8
 484189
南非
0.8
 478733
北馬其頓
22.7
 473853
盧森堡
74.8
 468346
毛裏求斯
35.8
 455242
幾內亞
3.4
 452651
馬拉維
2.2
 420685
莫桑比克
1.3
 394930
冰島
104.1
 355178
利比亞
5.1
 351408
多哥
4.2
 347246
圭亞那
40.2
 315816
波斯尼亞和黑塞哥維那
9.6
 315780
格魯吉亞
7.7
 309128
黑山共和國
43.7
 274514
赤道幾內亞
18.3
 257146
斐濟
27.1
 242539
也門
0.8
 235855
特立尼達和多巴哥
15.4
 215991
牙買加
6.6
 194315
尼日爾
0.8
 186207
尼加拉瓜
2.5
 167500
蘇里南
28.3
 165785
馬里
0.8
 163218
索馬裏
1.0
 158709
巴巴多斯
54.1
 155423
馬達加斯加島
0.5
 150329
博茨瓦納
6.4
 150019
贊比亞
0.8
 148304
塞舌爾
140.0
 137676
吉爾吉斯斯坦
2.1
 135578
納米比亞
4.9
 123954
澤西島
115.4
 116607
東帝汶民主共和國
8.4
 110531
塔吉克斯坦
1.1
 102711
科索沃
0.000
 98277
伯利茲城
24.5
 97404
曼島
111.3
 94630
塞拉利昂
1.2
 91789
喀麥隆
0.3
 89180
開曼群島
133.2
 87517
科摩羅
9.7
 84360
直布羅陀
231.0
 77831
百慕大群島
123.4
 76860
根西島
113.9
 76401
叙利亞
0.4
 71519
巴哈馬群島
17.3
 68119
利比里亞
1.3
 67437
文萊達魯薩蘭國
15.1
 65972
剛果
1.1
 62231
安提瓜和巴布達
60.8
 59582
亞美尼亞
1.9
 55557
聖盧西亞島
27.9
 51178
安道爾
66.1
 51107
毛里塔尼亞
1.1
 49235
佛得角
8.6
 47943
聖馬力諾
128.7
 43671
中非共和國
0.9
 42644
土庫曼斯坦
0.7
 41993
加蓬
1.9
 41737
法羅群島
85.2
 41653
岡比亞
1.7
 40810
薩摩亞
20.3
 40230
巴布亞新幾內亞
0.4
 38176
多米尼加島
52.8
 37978
剛果民主共和國
0.041
 36939
萊索托
1.7
 36759
特克斯和凱科斯群島
93.4
 36170
斯威士蘭
3.0
 35227
摩納哥
86.5
 33965
聖基茨和尼維斯
60.9
 32415
格陵蘭
56.7
 32175
湯加
28.4
 29980
列支敦士登
75.0
 28606
格林納達
24.8
 27929
貝寧
0.2
 26624
聖多美和普林西比
10.9
 23918
聖文森特和格林納丁斯島
20.8
 23087
吉布提
2.2
 21357
英屬維京群島
64.6
 19534
南蘇丹
0.2
 18863
幾內亞比紹
1.0
 18706
布基納法索
0.085
 17775
所羅門群島
2.5
 17000
安圭拉
99.6
 14937
庫克群島
69.8
 12254
聖赫勒拿
130.0
 7892
瑙魯
68.7
 7438
乍得
0.032
 5324
瓦努阿圖
1.7
 5140
圖瓦盧
40.5
 4772
福克蘭群島
126.5
 4407
蒙特色拉特島
51.7
 2584
皮特凱恩群島
100.0
 47
南喬治亞島和南桑威奇群島
0
 0
厄立特里亞國
0
 0
坦桑尼亞
0
 0
基里巴斯
0
 0
布隆迪
0
 0
托克勞
0
 0
朝鮮
0
 0
梵蒂岡
0
 0
海地
0
 0
紐埃
0
 0
英屬印度洋領地
0
 0

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注：數據定期更新，但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數，不是指接種人數。因此，每100人接種劑數有可能多於100。

來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面

最後更新時間：2021年6月21日 下午6:27 [GMT+8]

在疫苗供應緊張的時候，一些擁有備用疫苗的較富裕國家正在通過Covax和其他方法帶頭增加捐贈。

周一，美國總統拜登宣佈，計劃向有需要的國家捐贈5500萬劑疫苗。

其中4100萬將通過Covax分配，另外1400萬將與被認為是美國優先選擇的國家。

本月早些時候，拜登總統在七國集團峰會上承諾，美國將通過Covax捐贈5億劑疫苗。上述疫苗不包括在其中。

七國集團成員國承諾今年向較貧窮國家捐贈10億疫苗。

但是活動人士批評這一承諾缺乏雄心，速度太慢，顯示西方領導人對解決這個百年來最嚴重的公共衛生危機不夠認真。

一些衛生專家認為，要讓全球足夠多的人接種疫苗可能需要幾個月，或者幾年，到時才能宣佈疫情結束。

周一，白宮新聞秘書珍·帕薩基（Jen Psaki）在被問及全球疫苗需求時說：「我們發現，最大的挑戰實際不在於供應，我們有很多疫苗可以與全世界分享，但這對於後勤來說是巨大挑戰。」