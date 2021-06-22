新冠疫情：世衛組織稱Covax計劃面臨危機，較貧窮國家疫苗殆盡

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些國家沒有足夠疫苗來繼續接種計劃。

世界衛生組織表示，通過「全球新冠肺炎疫苗實施計劃」（Covax）接受疫苗的很多較貧窮國家已經沒有足夠供應來繼續開展接種。

世衛組織高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）博士說，Covax計劃已經向131個國家提供了9000萬劑疫苗。

但他表示，這仍然遠不足以令人們免受病毒全球傳播的影響。

一些非洲國家在疫苗短缺之際出現了第三波感染。

周一，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）呼籲富裕國家停止囤積疫苗，該國正忙於控制病例急劇上升。

拉馬福薩說，到目前為止，非洲只用了4000萬劑疫苗，不到非洲總人口的2%。

他說，為了解決這個問題，南非政府正在與Covax合作，在當地建立一個區域中心，以生產更多的疫苗。

Covax計劃是去年創建的，目的是確保在全球範圍內提供疫苗，讓富國為窮國提供補貼。

在世界衛生組織和其他國際組織的領導下，Covax最初設定了到2021年底在全球提供20億劑疫苗的目標。

大部分疫苗會被捐贈給貧窮國家，Covax希望在這些國家分發足夠的疫苗，讓至少20%的人口得到保護。

但是，由於生產延誤和供應中斷，這一計劃受到阻礙，導致完全依賴Covax疫苗的國家出現短缺。

烏干達、津巴布韋、孟加拉國、特立尼達和多巴哥最近幾天報告了疫苗短缺，可能還有更多國家出現疫苗短缺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些國家正在抗擊第三波疫情，但疫苗已經用盡。

周一，在瑞士日內瓦舉行的世衛組織通報會上，艾爾沃德博士承認，這些國家疫苗短缺嚴重。

艾爾沃德博士說，在參與Covax項目的80個低收入國家中，「至少有一半沒有足夠疫苗來維持它們目前的項目。」

「如果我們看看每天從各國聽到的情況，遠超過一半的國家已經耗盡了庫存，正在呼籲增加疫苗。但實際需要疫苗的國家可能還有很多，」艾爾沃德博士說。

他表示，一些國家曾試圖做出其他安排來結束疫苗短缺，這將產生嚴重後果，比如以高於市場價的價格購買疫苗。

全球疫苗接種進程 Asset 2 點擊或輕觸地圖 每100人接種疫苗劑數 無數據 0 10 20 30 40 50+ 滾動圖表 圖表選擇: 全球 非洲 亞洲 歐洲 中東 拉丁美洲及加勒比海地區 北美 大洋洲 地點 每100人接種劑數 總劑數 全球 33.6 2621055106 中國大陸、香港和澳門 70.1 1013958260 美國 94.8 317117797 印度 19.6 270908312 巴西 40.7 86475842 英國 111.2 74304520 德國 78.5 65738489 法國 70.6 47714865 意大利 75.4 45579305 土耳其 48.8 41194790 墨西哥 30.7 39623088 西班牙 75.7 35412140 印度尼西亞 12.8 35086248 俄羅斯聯邦 23.8 34768902 加拿大 84.4 31836378 日本 22.8 28887137 波蘭 69.8 26422469 智利 109.2 20865931 韓國 35.3 18117755 阿根廷 39.5 17837121 摩洛哥 47.4 17494081 沙特阿拉伯 47.5 16548174 阿拉伯聯合酋長國 145.9 14428916 哥倫比亞 27.6 14062307 荷蘭 75.4 12927990 巴控喀什米爾 5.8 12750760 以色列 122.9 10640916 孟加拉國 6.1 10082705 比利時 82.6 9567331 匈牙利 95.8 9249943 羅馬尼亞 45.2 8690945 菲律賓 7.3 8050711 泰國 10.7 7483083 希臘 71.4 7446861 葡萄牙 72.9 7437171 捷克共和國 67.1 7188882 奧地利 75.9 6835256 多米尼加共和國 63.0 6835074 瑞典 66.7 6731352 澳大利亞 25.5 6491476 瑞士 74.0 6405316 秘魯 18.6 6137047 柬埔寨 34.5 5762050 馬來西亞 17.0 5510720 塞爾維亞 74.5 5070754 伊朗 5.7 4792881 新加坡 80.2 4691386 古巴 40.1 4536882 哈薩克斯坦 23.1 4345853 芬蘭 70.7 3916915 埃及 3.7 3794707 蒙古 109.8 3599557 挪威 65.7 3560786 烏拉圭 101.3 3518053 尼泊爾 11.1 3231849 愛爾蘭 65.2 3218310 斯里蘭卡 15.0 3217818 丹麥 55.3 3200860 斯洛伐克 58.0 3165915 厄瓜多爾 17.8 3133387 緬甸 5.5 2994900 阿塞拜疆 28.8 2915954 約旦 28.6 2914335 卡塔爾 99.8 2876509 烏茲別克斯坦 8.1 2695058 阿爾及利亞 5.7 2500000 薩爾瓦多 38.0 2466561 越南 2.4 2359376 克羅地亞 56.5 2318428 尼日利亞 1.1 2225765 玻利維亞 18.7 2181452 哥斯達黎加 42.2 2150520 立陶宛 76.7 2088447 烏克蘭 4.8 2082102 埃塞俄比亞 1.7 1974476 巴林 113.6 1932506 科威特 42.6 1820000 保加利亞 23.8 1657042 突尼斯 12.4 1459780 台灣 6.0 1429514 巴拿馬 32.7 1412477 斯洛文尼亞 67.0 1392599 安哥拉 4.0 1314375 委內瑞拉 4.6 1302992 加納 4.0 1228216 老撾 16.3 1183137 肯尼亞 2.2 1181588 黎巴嫩 16.5 1128719 津巴布韋 7.5 1108203 白俄羅斯 11.3 1068413 拉脫維亞 56.5 1066582 愛沙尼亞 67.5 895870 新西蘭 18.5 891702 阿爾巴尼亞 30.0 862628 烏干達 1.8 812118 危地馬拉 4.5 805585 塞浦路斯 84.4 739365 科特迪瓦 2.7 722073 阿曼 14.1 720199 巴勒斯坦地區 14.0 716393 伊拉克 1.7 703820 巴拉圭 9.3 662804 阿富汗 1.7 662003 塞內加爾 3.8 632648 馬爾他 140.8 621674 摩爾多瓦 15.3 618217 盧旺達 4.5 578569 蘇丹 1.2 539843 洪都拉斯 5.0 497563 馬爾代夫 91.9 496662 不丹 62.8 484189 南非 0.8 478733 北馬其頓 22.7 473853 盧森堡 74.8 468346 毛裏求斯 35.8 455242 幾內亞 3.4 452651 馬拉維 2.2 420685 莫桑比克 1.3 394930 冰島 104.1 355178 利比亞 5.1 351408 多哥 4.2 347246 圭亞那 40.2 315816 波斯尼亞和黑塞哥維那 9.6 315780 格魯吉亞 7.7 309128 黑山共和國 43.7 274514 赤道幾內亞 18.3 257146 斐濟 27.1 242539 也門 0.8 235855 特立尼達和多巴哥 15.4 215991 牙買加 6.6 194315 尼日爾 0.8 186207 尼加拉瓜 2.5 167500 蘇里南 28.3 165785 馬里 0.8 163218 索馬裏 1.0 158709 巴巴多斯 54.1 155423 馬達加斯加島 0.5 150329 博茨瓦納 6.4 150019 贊比亞 0.8 148304 塞舌爾 140.0 137676 吉爾吉斯斯坦 2.1 135578 納米比亞 4.9 123954 澤西島 115.4 116607 東帝汶民主共和國 8.4 110531 塔吉克斯坦 1.1 102711 科索沃 0.000 98277 伯利茲城 24.5 97404 曼島 111.3 94630 塞拉利昂 1.2 91789 喀麥隆 0.3 89180 開曼群島 133.2 87517 科摩羅 9.7 84360 直布羅陀 231.0 77831 百慕大群島 123.4 76860 根西島 113.9 76401 叙利亞 0.4 71519 巴哈馬群島 17.3 68119 利比里亞 1.3 67437 文萊達魯薩蘭國 15.1 65972 剛果 1.1 62231 安提瓜和巴布達 60.8 59582 亞美尼亞 1.9 55557 聖盧西亞島 27.9 51178 安道爾 66.1 51107 毛里塔尼亞 1.1 49235 佛得角 8.6 47943 聖馬力諾 128.7 43671 中非共和國 0.9 42644 土庫曼斯坦 0.7 41993 加蓬 1.9 41737 法羅群島 85.2 41653 岡比亞 1.7 40810 薩摩亞 20.3 40230 巴布亞新幾內亞 0.4 38176 多米尼加島 52.8 37978 剛果民主共和國 0.041 36939 萊索托 1.7 36759 特克斯和凱科斯群島 93.4 36170 斯威士蘭 3.0 35227 摩納哥 86.5 33965 聖基茨和尼維斯 60.9 32415 格陵蘭 56.7 32175 湯加 28.4 29980 列支敦士登 75.0 28606 格林納達 24.8 27929 貝寧 0.2 26624 聖多美和普林西比 10.9 23918 聖文森特和格林納丁斯島 20.8 23087 吉布提 2.2 21357 英屬維京群島 64.6 19534 南蘇丹 0.2 18863 幾內亞比紹 1.0 18706 布基納法索 0.085 17775 所羅門群島 2.5 17000 安圭拉 99.6 14937 庫克群島 69.8 12254 聖赫勒拿 130.0 7892 瑙魯 68.7 7438 乍得 0.032 5324 瓦努阿圖 1.7 5140 圖瓦盧 40.5 4772 福克蘭群島 126.5 4407 蒙特色拉特島 51.7 2584 皮特凱恩群島 100.0 47 南喬治亞島和南桑威奇群島 0 0 厄立特里亞國 0 0 坦桑尼亞 0 0 基里巴斯 0 0 布隆迪 0 0 托克勞 0 0 朝鮮 0 0 梵蒂岡 0 0 海地 0 0 紐埃 0 0 英屬印度洋領地 0 0 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 顯示更多

在疫苗供應緊張的時候，一些擁有備用疫苗的較富裕國家正在通過Covax和其他方法帶頭增加捐贈。

周一，美國總統拜登宣佈，計劃向有需要的國家捐贈5500萬劑疫苗。

其中4100萬將通過Covax分配，另外1400萬將與被認為是美國優先選擇的國家。

本月早些時候，拜登總統在七國集團峰會上承諾，美國將通過Covax捐贈5億劑疫苗。上述疫苗不包括在其中。

七國集團成員國承諾今年向較貧窮國家捐贈10億疫苗。

但是活動人士批評這一承諾缺乏雄心，速度太慢，顯示西方領導人對解決這個百年來最嚴重的公共衛生危機不夠認真。

一些衛生專家認為，要讓全球足夠多的人接種疫苗可能需要幾個月，或者幾年，到時才能宣佈疫情結束。