新冠疫情：世衛組織稱Covax計劃面臨危機，較貧窮國家疫苗殆盡
世界衛生組織表示，通過「全球新冠肺炎疫苗實施計劃」（Covax）接受疫苗的很多較貧窮國家已經沒有足夠供應來繼續開展接種。
世衛組織高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）博士說，Covax計劃已經向131個國家提供了9000萬劑疫苗。
但他表示，這仍然遠不足以令人們免受病毒全球傳播的影響。
一些非洲國家在疫苗短缺之際出現了第三波感染。
周一，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）呼籲富裕國家停止囤積疫苗，該國正忙於控制病例急劇上升。
拉馬福薩說，到目前為止，非洲只用了4000萬劑疫苗，不到非洲總人口的2%。
他說，為了解決這個問題，南非政府正在與Covax合作，在當地建立一個區域中心，以生產更多的疫苗。
Covax計劃是去年創建的，目的是確保在全球範圍內提供疫苗，讓富國為窮國提供補貼。
在世界衛生組織和其他國際組織的領導下，Covax最初設定了到2021年底在全球提供20億劑疫苗的目標。
大部分疫苗會被捐贈給貧窮國家，Covax希望在這些國家分發足夠的疫苗，讓至少20%的人口得到保護。
但是，由於生產延誤和供應中斷，這一計劃受到阻礙，導致完全依賴Covax疫苗的國家出現短缺。
烏干達、津巴布韋、孟加拉國、特立尼達和多巴哥最近幾天報告了疫苗短缺，可能還有更多國家出現疫苗短缺。
周一，在瑞士日內瓦舉行的世衛組織通報會上，艾爾沃德博士承認，這些國家疫苗短缺嚴重。
艾爾沃德博士說，在參與Covax項目的80個低收入國家中，「至少有一半沒有足夠疫苗來維持它們目前的項目。」
「如果我們看看每天從各國聽到的情況，遠超過一半的國家已經耗盡了庫存，正在呼籲增加疫苗。但實際需要疫苗的國家可能還有很多，」艾爾沃德博士說。
他表示，一些國家曾試圖做出其他安排來結束疫苗短缺，這將產生嚴重後果，比如以高於市場價的價格購買疫苗。
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
|全球
|
33.6
|2621055106
|中國大陸、香港和澳門
|
70.1
|1013958260
|美國
|
94.8
|317117797
|印度
|
19.6
|270908312
|巴西
|
40.7
|86475842
|英國
|
111.2
|74304520
|德國
|
78.5
|65738489
|法國
|
70.6
|47714865
|意大利
|
75.4
|45579305
|土耳其
|
48.8
|41194790
|墨西哥
|
30.7
|39623088
|西班牙
|
75.7
|35412140
|印度尼西亞
|
12.8
|35086248
|俄羅斯聯邦
|
23.8
|34768902
|加拿大
|
84.4
|31836378
|日本
|
22.8
|28887137
|波蘭
|
69.8
|26422469
|智利
|
109.2
|20865931
|韓國
|
35.3
|18117755
|阿根廷
|
39.5
|17837121
|摩洛哥
|
47.4
|17494081
|沙特阿拉伯
|
47.5
|16548174
|阿拉伯聯合酋長國
|
145.9
|14428916
|哥倫比亞
|
27.6
|14062307
|荷蘭
|
75.4
|12927990
|巴控喀什米爾
|
5.8
|12750760
|以色列
|
122.9
|10640916
|孟加拉國
|
6.1
|10082705
|比利時
|
82.6
|9567331
|匈牙利
|
95.8
|9249943
|羅馬尼亞
|
45.2
|8690945
|菲律賓
|
7.3
|8050711
|泰國
|
10.7
|7483083
|希臘
|
71.4
|7446861
|葡萄牙
|
72.9
|7437171
|捷克共和國
|
67.1
|7188882
|奧地利
|
75.9
|6835256
|多米尼加共和國
|
63.0
|6835074
|瑞典
|
66.7
|6731352
|澳大利亞
|
25.5
|6491476
|瑞士
|
74.0
|6405316
|秘魯
|
18.6
|6137047
|柬埔寨
|
34.5
|5762050
|馬來西亞
|
17.0
|5510720
|塞爾維亞
|
74.5
|5070754
|伊朗
|
5.7
|4792881
|新加坡
|
80.2
|4691386
|古巴
|
40.1
|4536882
|哈薩克斯坦
|
23.1
|4345853
|芬蘭
|
70.7
|3916915
|埃及
|
3.7
|3794707
|蒙古
|
109.8
|3599557
|挪威
|
65.7
|3560786
|烏拉圭
|
101.3
|3518053
|尼泊爾
|
11.1
|3231849
|愛爾蘭
|
65.2
|3218310
|斯里蘭卡
|
15.0
|3217818
|丹麥
|
55.3
|3200860
|斯洛伐克
|
58.0
|3165915
|厄瓜多爾
|
17.8
|3133387
|緬甸
|
5.5
|2994900
|阿塞拜疆
|
28.8
|2915954
|約旦
|
28.6
|2914335
|卡塔爾
|
99.8
|2876509
|烏茲別克斯坦
|
8.1
|2695058
|阿爾及利亞
|
5.7
|2500000
|薩爾瓦多
|
38.0
|2466561
|越南
|
2.4
|2359376
|克羅地亞
|
56.5
|2318428
|尼日利亞
|
1.1
|2225765
|玻利維亞
|
18.7
|2181452
|哥斯達黎加
|
42.2
|2150520
|立陶宛
|
76.7
|2088447
|烏克蘭
|
4.8
|2082102
|埃塞俄比亞
|
1.7
|1974476
|巴林
|
113.6
|1932506
|科威特
|
42.6
|1820000
|保加利亞
|
23.8
|1657042
|突尼斯
|
12.4
|1459780
|台灣
|
6.0
|1429514
|巴拿馬
|
32.7
|1412477
|斯洛文尼亞
|
67.0
|1392599
|安哥拉
|
4.0
|1314375
|委內瑞拉
|
4.6
|1302992
|加納
|
4.0
|1228216
|老撾
|
16.3
|1183137
|肯尼亞
|
2.2
|1181588
|黎巴嫩
|
16.5
|1128719
|津巴布韋
|
7.5
|1108203
|白俄羅斯
|
11.3
|1068413
|拉脫維亞
|
56.5
|1066582
|愛沙尼亞
|
67.5
|895870
|新西蘭
|
18.5
|891702
|阿爾巴尼亞
|
30.0
|862628
|烏干達
|
1.8
|812118
|危地馬拉
|
4.5
|805585
|塞浦路斯
|
84.4
|739365
|科特迪瓦
|
2.7
|722073
|阿曼
|
14.1
|720199
|巴勒斯坦地區
|
14.0
|716393
|伊拉克
|
1.7
|703820
|巴拉圭
|
9.3
|662804
|阿富汗
|
1.7
|662003
|塞內加爾
|
3.8
|632648
|馬爾他
|
140.8
|621674
|摩爾多瓦
|
15.3
|618217
|盧旺達
|
4.5
|578569
|蘇丹
|
1.2
|539843
|洪都拉斯
|
5.0
|497563
|馬爾代夫
|
91.9
|496662
|不丹
|
62.8
|484189
|南非
|
0.8
|478733
|北馬其頓
|
22.7
|473853
|盧森堡
|
74.8
|468346
|毛裏求斯
|
35.8
|455242
|幾內亞
|
3.4
|452651
|馬拉維
|
2.2
|420685
|莫桑比克
|
1.3
|394930
|冰島
|
104.1
|355178
|利比亞
|
5.1
|351408
|多哥
|
4.2
|347246
|圭亞那
|
40.2
|315816
|波斯尼亞和黑塞哥維那
|
9.6
|315780
|格魯吉亞
|
7.7
|309128
|黑山共和國
|
43.7
|274514
|赤道幾內亞
|
18.3
|257146
|斐濟
|
27.1
|242539
|也門
|
0.8
|235855
|特立尼達和多巴哥
|
15.4
|215991
|牙買加
|
6.6
|194315
|尼日爾
|
0.8
|186207
|尼加拉瓜
|
2.5
|167500
|蘇里南
|
28.3
|165785
|馬里
|
0.8
|163218
|索馬裏
|
1.0
|158709
|巴巴多斯
|
54.1
|155423
|馬達加斯加島
|
0.5
|150329
|博茨瓦納
|
6.4
|150019
|贊比亞
|
0.8
|148304
|塞舌爾
|
140.0
|137676
|吉爾吉斯斯坦
|
2.1
|135578
|納米比亞
|
4.9
|123954
|澤西島
|
115.4
|116607
|東帝汶民主共和國
|
8.4
|110531
|塔吉克斯坦
|
1.1
|102711
|科索沃
|
0.000
|98277
|伯利茲城
|
24.5
|97404
|曼島
|
111.3
|94630
|塞拉利昂
|
1.2
|91789
|喀麥隆
|
0.3
|89180
|開曼群島
|
133.2
|87517
|科摩羅
|
9.7
|84360
|直布羅陀
|
231.0
|77831
|百慕大群島
|
123.4
|76860
|根西島
|
113.9
|76401
|叙利亞
|
0.4
|71519
|巴哈馬群島
|
17.3
|68119
|利比里亞
|
1.3
|67437
|文萊達魯薩蘭國
|
15.1
|65972
|剛果
|
1.1
|62231
|安提瓜和巴布達
|
60.8
|59582
|亞美尼亞
|
1.9
|55557
|聖盧西亞島
|
27.9
|51178
|安道爾
|
66.1
|51107
|毛里塔尼亞
|
1.1
|49235
|佛得角
|
8.6
|47943
|聖馬力諾
|
128.7
|43671
|中非共和國
|
0.9
|42644
|土庫曼斯坦
|
0.7
|41993
|加蓬
|
1.9
|41737
|法羅群島
|
85.2
|41653
|岡比亞
|
1.7
|40810
|薩摩亞
|
20.3
|40230
|巴布亞新幾內亞
|
0.4
|38176
|多米尼加島
|
52.8
|37978
|剛果民主共和國
|
0.041
|36939
|萊索托
|
1.7
|36759
|特克斯和凱科斯群島
|
93.4
|36170
|斯威士蘭
|
3.0
|35227
|摩納哥
|
86.5
|33965
|聖基茨和尼維斯
|
60.9
|32415
|格陵蘭
|
56.7
|32175
|湯加
|
28.4
|29980
|列支敦士登
|
75.0
|28606
|格林納達
|
24.8
|27929
|貝寧
|
0.2
|26624
|聖多美和普林西比
|
10.9
|23918
|聖文森特和格林納丁斯島
|
20.8
|23087
|吉布提
|
2.2
|21357
|英屬維京群島
|
64.6
|19534
|南蘇丹
|
0.2
|18863
|幾內亞比紹
|
1.0
|18706
|布基納法索
|
0.085
|17775
|所羅門群島
|
2.5
|17000
|安圭拉
|
99.6
|14937
|庫克群島
|
69.8
|12254
|聖赫勒拿
|
130.0
|7892
|瑙魯
|
68.7
|7438
|乍得
|
0.032
|5324
|瓦努阿圖
|
1.7
|5140
|圖瓦盧
|
40.5
|4772
|福克蘭群島
|
126.5
|4407
|蒙特色拉特島
|
51.7
|2584
|皮特凱恩群島
|
100.0
|47
|南喬治亞島和南桑威奇群島
|
0
|0
|厄立特里亞國
|
0
|0
|坦桑尼亞
|
0
|0
|基里巴斯
|
0
|0
|布隆迪
|
0
|0
|托克勞
|
0
|0
|朝鮮
|
0
|0
|梵蒂岡
|
0
|0
|海地
|
0
|0
|紐埃
|
0
|0
|英屬印度洋領地
|
0
|0
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注：數據定期更新，但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數，不是指接種人數。因此，每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間：2021年6月21日 下午6:27 [GMT+8]
在疫苗供應緊張的時候，一些擁有備用疫苗的較富裕國家正在通過Covax和其他方法帶頭增加捐贈。
周一，美國總統拜登宣佈，計劃向有需要的國家捐贈5500萬劑疫苗。
其中4100萬將通過Covax分配，另外1400萬將與被認為是美國優先選擇的國家。
本月早些時候，拜登總統在七國集團峰會上承諾，美國將通過Covax捐贈5億劑疫苗。上述疫苗不包括在其中。
七國集團成員國承諾今年向較貧窮國家捐贈10億疫苗。
但是活動人士批評這一承諾缺乏雄心，速度太慢，顯示西方領導人對解決這個百年來最嚴重的公共衛生危機不夠認真。
一些衛生專家認為，要讓全球足夠多的人接種疫苗可能需要幾個月，或者幾年，到時才能宣佈疫情結束。
周一，白宮新聞秘書珍·帕薩基（Jen Psaki）在被問及全球疫苗需求時說：「我們發現，最大的挑戰實際不在於供應，我們有很多疫苗可以與全世界分享，但這對於後勤來說是巨大挑戰。」