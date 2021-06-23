英國男子匯巨款陷烏克蘭新娘騙局：「我真是個白癡」

喬納‧費舍爾（Jonah Fisher）

BBC駐基輔記者

1 小时前

圖像加註文字， 詹姆斯與伊琳娜

一個在英國慈善機構工作的男子，與一位年輕的烏克蘭婦女訂了婚，他認為兩人即將在敖德薩展開新生活，但他錯了。

詹姆斯（James）的車停在奧特拉達別墅。這位52歲的英國慈善工作者，幾個月來一直期待著這一刻。

詹姆斯看到他的未婚妻伊琳娜（Irina）在烏克蘭黑海沿岸的餐廳外等他，他為此感到興奮。 她比他小20歲，看上去很迷人，有一把剛從理髮店里弄出來的金色頭髮。

不遠處是詹姆斯認為是伊琳娜的父母和60位被邀請的客人，他們穿著整齊。

詹姆斯下車，等待的人群轉過頭來鼓掌。

那是2017年7月，敖德薩炎熱的夏天開始了，桌子已經擺放在奧特拉達別墅俯瞰大海的露台上。

圖像加註文字， 婚禮和訂婚派對舉行的奧特拉達別墅

片刻之後，詹姆斯和伊琳娜在鮮花拱門下背誦了他們的婚禮誓言。

這本應是完美的時刻，實際上卻並非如此。到了午夜時分，詹姆斯獨自躺在醫院裏，喝了懷疑被加東西的飲料。他結婚了，但不是與他深愛的女人，而是這對新人的婚禮策劃師。

這是一個關於一名英國男子如何花掉畢生積蓄以及其尊嚴的故事，也看到烏克蘭的司法系統如何嘲笑他。

詹姆斯不是他的真名。

他從沒在英國與其他人分享這個非常尷尬的故事，他甚至沒有告訴他的家人。BBC透過銀行文件、官方記錄、短信以及對許多直接相關人員的採訪，證實了他對所發生事情的描述。

夏洛克‧福爾摩斯？

在敖德薩市中心的蘭熱羅尼夫斯卡街（Lanzheronivska ）行人道的上方，有一個顯示了叼著煙斗戴著帽子的男人輪廓。

沿著黃黑相間的箭頭穿過拱門和庭院，你會到達私人偵探羅伯特‧帕皮揚（Robert Papinyan）的辦公室。

這位前警察衣著考究，頭髮染成黑色，所有東西都有品牌，他有一本福爾摩斯的記事本、福爾摩斯名片，而他的鈴聲是蘇聯電視版福爾摩斯的主題曲（許多前蘇聯世界認為這是最好的）。

圖像加註文字， 帕皮揚先生

事實證明，帕皮揚先生的方法與他心裏貝克街虛構英雄的方法沒有多大關係。

「我們不與警察合作，我們使用心理方法，」他笑著說，「這筆錢是被非法拿走的，所以我們必須使用某種非法方式取回。」

距離帕皮揚先生在敖德薩的辦公室一個街區的是德里巴索夫斯卡婭街（Deribasovskaya） 。它是城市的娛樂中心，有許多餐廳和酒吧。

晚上走下來，你幾乎肯定會看到一些西方男人和非常年輕的烏克蘭女人一起出去吃飯，他們旁邊的椅子上放著一袋昂貴的設計師禮物。

烏克蘭是歐洲最貧窮的國家之一，平均每月工資約為350美元（247英鎊）。這裏有一個蓬勃發展的「約會」行業，提供一連串服務，從按郵件付費的電子郵件服務，到面對面的「浪漫之旅」，西方男子支付數千美元來滿足潛在的烏克蘭年輕「妻子」。

但是詹姆斯說他來敖德薩並不是為了尋找愛情。

作為一名居住在英國的慈善工作者，他在2015年應一位朋友的要求幫助建立一個新項目，以支持逃離烏克蘭東部衝突地區的兒童。歐洲第二大國剛剛經歷了一場革命，俄羅斯的回應是支持叛軍起義。

出國工作對詹姆斯來說是陌生的，但他在一位名叫朱莉婭的翻譯的幫助下投入其中。幾個月來，他來回兩地，將他在敖德薩的志願工作與他在英國的全職工作結合起來。

那年冬天，一場大雪使他們在敖德薩的工作停止了。沒什麼可做的，所以朱莉婭建議詹姆斯可能想和她的一位朋友約會。

那個朋友就是伊琳娜。當時32歲的她來自烏克蘭東部城市頓涅茨克，現在被俄羅斯支持的軍隊佔領。很快就發現，她的困境遠不止是逃離戰爭。

「她很快告訴我此前兩段婚姻以及為何她不想再嫁給烏克蘭男人，」詹姆斯說。

圖像加註文字， 詹姆斯與伊琳娜

年齡相差20歲，但詹姆斯說他們「就像一座著火的房子」。這對夫婦連續幾個晚上出去玩，享受敖德薩的夜生活。

詹姆斯和伊琳娜玩得很開心，但他們從不是單獨一起。伊琳娜不會說英語，詹姆斯不會說俄語或烏克蘭語。因此，與敖德薩的大部分約會，翻譯人員朱莉婭多數都在場，每天給她的報酬高達150美元（107 英鎊）。

「有人重覆說話有點奇怪。但我們之間有一種化學反應，」詹姆斯說。

反常的是，當他們分開時，溝通更容易。他們通過具有翻譯功能的應用程式Viber調情。

「你給了我一個真正的童話故事。非常感謝……我相信你。只要你能給我這種幸福。我愛你，」她發給詹姆斯的一條信息說。

在接下來的六個月裏，每當詹姆斯來到敖德薩時，這對新人就會見面，有時會在歌劇院享用昂貴的晚餐。

圖像加註文字， 翻譯員朱莉婭和伊琳娜

但親密，甚至接吻，都是禁止的。 翻譯朱莉婭總是在那裏，伊琳娜告訴他，她不認同婚前性行為。

「我想這是一個非常高的道德標凖，」詹姆斯說，「她顯然很有家教。」

與伊琳娜訂婚

婚宴前八個月，兩人在同一個場地奧特拉達別墅舉行了訂婚派對。 一段視頻顯示詹姆斯和伊琳娜在舞池中緩慢跳舞。他動作僵硬，她微笑著對鏡頭揮手。

當惠特尼‧休斯頓的民謠《我能否永遠擁有這個吻（Could I have this kiss forever）》在大廳迴蕩時，一道閃光從天而降。那是2016年11月，也就是他們第一次約會後的11個月。

在朱莉婭和伊琳娜的強烈催促下，詹姆斯提出了一個問題。他說他墜入愛河，毫無疑問對伊琳娜有濃烈的感情。

「她覺得自己被困在自己的國家，」他說。

「她顯然很聰明，想在烏克蘭以外創造另一個未來。這種聯繫是一種共同的興趣。」

詹姆斯開始花錢請伊琳娜上英語課，希望這將為她和他一起搬到英國鋪平道路。但在與大使館官員的幾次交談之後，很明顯，要與她一同搬到英國會遇到巨大的官僚障礙。

「這需要幾年時間，」詹姆斯說。

於是他冒險一試，決定搬到烏克蘭，與伊琳娜開始新的生活。在伊琳娜的鼓勵下，他辭掉工作賣掉房子，他們開始在敖德薩尋找一個共同生活的地方。

「買房子是意料之中的，」他說，「因為它讓這種關係變得持久。我在英國的朋友認為這是一大步，但他們為我有未來而感到高興。」

事實上，詹姆斯的問題才剛剛開始。

公寓

將資金從英國轉移到烏克蘭絶非易事。烏克蘭是歐洲最腐敗的國家之一，曾發生過幾起備受矚目的銀行業醜聞。洗錢控制意味著對轉移資產的規模有限制，而金額高很快就會引起注意。

伊琳娜向詹姆斯提出一項不同尋常的安排，把20萬美元（141,000 英鎊）的公寓資金運往烏克蘭，詹姆斯對此不完全感到意外。

詹姆斯被告知不要將錢存入伊琳娜的個人賬戶，而是將錢存入她的婚禮策劃人朋友克里斯蒂娜的公司賬戶。

圖像加註文字， 克里斯蒂娜

儘管有些疑慮，詹姆斯還是將錢匯給了克里斯蒂娜。當這筆錢到達烏克蘭時，事情發生了超現實的轉變。

伊琳娜向詹姆斯說，只有他與克里斯蒂娜合法結婚的情況下，銀行才會發放這筆錢。她說，這將是一種手續，在登記處花時10分鐘即可完成，並在以後可以取消。

詹姆斯身處不可能的境地，就在婚禮幾天前，伊琳娜一度威脅要取消他們的婚禮，除非她得到那筆錢，讓他們有一個家可以搬進去。

「我完全混亂了，」伊琳娜在Viber中告訴他，「你想讓我在親戚眼裏像個妓女。」

圖像加註文字， 伊琳娜在 Viber 批評詹姆斯想讓她在親戚眼裏像個妓女。

「一想到婚禮上有60位客人，包括她的家人，我就受到了威脅，」詹姆斯說，「如果我不繼續婚姻，他們都會過來毆打我，因為我讓伊琳娜失望了。」

「有人告訴我，與克里斯蒂娜離婚然後再娶伊琳娜是一件容易的事。」

因此，在2017年7月10日星期五，在未婚妻伊琳娜的鼓勵下，詹姆斯與婚禮策劃師克里斯蒂娜·斯塔霍娃（Kristina Stakhova）結婚。

伊琳娜手舞足蹈起來，詹姆斯說，「她現在很開心。」

這是有理由的。這筆錢終於出來了，當天下午，克里斯蒂娜和伊琳娜宣佈，所有20萬美元都花在同一套公寓上。

後來他發現這個新地方實際上只花了60,000 美元（42,310 英鎊），而且不是他一個人擁有，而是他與其合法配偶（即婚禮策劃人）克里斯蒂娜共同擁有。

「我真是個白癡，」詹姆斯後來說。

婚宴

與克里斯蒂娜「結婚」後的第二天，詹姆斯坐計程車到奧特拉達別墅，凖備與伊琳娜的婚宴停了下來。他的計劃是不依循法律，就是在與克里斯蒂娜盡快離婚、與伊琳娜合法結婚前，照常舉行婚禮。

和此前一樣，詹姆斯為此付出了代價。

按照歐洲的標凖，烏克蘭是一個便宜的國家，但克里斯蒂娜向他發出了的20,000美元（14,100 英鎊）的婚禮賬單，列出每項消費。

圖像加註文字， 克里斯蒂娜向他發出了的 20,000 美元的婚禮賬單。

詹姆斯現在知道婚宴上的一切都是騙局。

價格被誇大了，這60位客人很可能是付費聘用的，甚至伊琳娜的「母親」，其實是翻譯朱莉婭的媽媽。幾乎可以肯定，他是唯一一個認為這是真的婚宴的人。

詹姆斯當時並不知道，他的「未婚妻」伊琳娜已經有了丈夫。

BBC看到的官方記錄顯示，自2015年8月，也就是她遇到詹姆斯的三個月前，她就與安德烈·西科夫（Andriy Sykov）結婚。

婚禮策劃人克里斯蒂娜也有一個丈夫，名叫「丹尼斯」（Denys），但他顯然也願意一起參與。記錄顯示，克里斯蒂娜在簽署文件與詹姆斯結婚前三周與丹尼斯離婚。詐騙婚姻結束後，她再次與丹尼斯結婚。

婚宴當晚，詹姆斯和伊琳娜可能會發生首晚的親密關係，他們採取了嚴厲的措施。詹姆斯認為自己被他認為是伊琳娜母親的人下藥了。

「她讓我喝了酒，我現在確定它加了東西，我開始劇烈顫抖，不得不被帶走。」

詹姆斯在醫院度過了一夜。伊琳娜拒絶和他一起去，第二天指責他喝醉並在家人面前羞辱她。

在接下來的幾周，伊琳娜與他保持距離，說自己有健康問題，但詹姆斯不能去醫院探望她。

「我在醫院，你不能來，因為你不是我丈夫，」伊琳娜在Viber上給詹姆斯發消息。「護照上你的妻子是克里斯蒂娜。所以和我在一起的只能是我媽媽。」

詹姆斯仍然為她的「醫療費用」轉移了超過12,000 美元（8,460 英鎊）。

終於，一切的瘋狂停止了。一位友好的烏克蘭人介入，並告訴詹姆斯，他公寓的實際價值僅為63,000 美元（44,632 英鎊） ，比他支付的價格低140,000 美元（98,730 英鎊）。

圖像加註文字， 詹姆斯在當地買的房子。

詹姆斯終於意識到，這些女人騙了他大約25萬美元，佔他一生積蓄的三分之二。

「我徹底心碎，」他說。 「這超出了人類的理解水平，這些人不經三思就這樣做。」

塔季揚娜（Tatyana） 是一名官方翻譯員，她試圖幫助詹姆斯在騙局發生後收拾殘局。

「每年我們都會聽到人們在敖德薩被敲詐的故事，但這種災難的規模並不一樣，」她說。

沒有正義

詹姆斯避免陷入深度抑鬱，把精力集中在拿回他的錢，並希望伸張正義。

「我擁有轉賬的所有銀行文件，以及我們之間的Viber信息，」他說，「我確信問題可以解決。」

但他即將參加的是一場關於烏克蘭司法系統不足的速成課程。

他四次去敖德薩警察局，講述了所發生的事情以及他收集到的證據。

「那時他們當面取笑我，」他說。

烏克蘭的警察部隊，尤其是敖德薩的警察部隊，在打擊犯罪方面的名聲很差。即使是像這樣不尋常的婚姻騙局，也在他們的排程表中位處低位。

「即使有案件，這兒的警察也不會幹活，一動不動，」詹姆斯的律師安娜‧科澤爾加（Anna Kozerga）說，「我們必須不斷要求他們採取行動。」

讓警察採取行動通常涉及賄賂他們，但這是詹姆斯拒絶做的事情。

伊琳娜和克里斯蒂娜被帶走接受訊問，但儘管有詹姆斯的文件和科澤爾加女士的督促，當局也沒有對她們提出起訴。

我們聯繫了敖德薩的警方，但他們拒絶對詹姆斯的案件發表評論。

唯一的進展是，在詹姆斯與克里斯蒂娜的婚姻被裁定為假結婚後，他被任命為那價值 63,000 美元公寓的唯一所有者。

他目前持有這座公寓，希望新冠大流行結束，其價值就會上漲。但它不可能接近他所支付的200,000美元。

玩遊戲

由於警察不感興趣，詹姆斯把其賭注放在敖德薩非正統福爾摩斯羅伯特‧帕皮揚身上。

「我們試過了警察和所有正確的渠道，」詹姆斯說。

「不幸的是，你必須玩遊戲。」

「遊戲」意味著預先向調查員支付3,000 美元（2,115 英鎊），並且追討所得資金要支付三成作報酬。

帕皮揚先生的方法已經不是什麼秘密了。他坦率地向我們承認，「恐嚇」是他的工具之一。

圖像加註文字， 帕皮揚先生

當我們參觀他的辦公室時，三個身材魁梧的男人正坐在入口處。 帕皮揚先生認為，這些女性是騙局背後的推動力，但選擇通過她們的丈夫與她們溝通。

帕皮揚先生分享了他們的聯繫方式，我們嘗試與其聯繫。

克里斯蒂娜的「兩任丈夫」 丹尼斯給我們發了一輛汽車的照片，他說這輛車一直在跟蹤他，並抱怨帕皮揚先生派來的男人是「勒索者」。

伊琳娜的丈夫安德烈回答說，這當中一定是誤會了，他說會把我們的聯繫方式傳給他的妻子。但她從沒有聯絡我們，而我們發現她的約會資料仍在網上。她被列為離婚保姆並承諾，「我的心將屬於一個男人，只有一人。」

來自英國的詹姆斯現在與帕皮揚先生而不是伊琳娜在Viber交換翻譯的訊息。他仍然希望他能追討更多的錢。

「兩周前，我的伙計們在切爾諾莫爾斯克市（敖德薩附近），」私家偵探在Viber上說。

「我們在房子附近找到了伊琳娜。我們給她直到6月20日的限期，去解決債務償還問題。」

詹姆斯已經經歷太多已不敢抱有希望。他現在得到了另一份慈善工作，並正在努力繼續前進。他隱瞞身份的部分原因是他不想讓他的僱主知道。曾遭騙取25萬美元在簡歷上看起來並不好。

「我也沒有告訴我的家人髮生了什麼，這只會讓他們感到不安。」

如果有人讀了你的故事並說「真是個傻瓜！」，你會怎麼說？

「他們是對的，」他說。

詹姆斯說，他決定向 BBC 講述他的故事，以警告其他想在烏克蘭尋求浪漫的人。

他從中獲得的一絲安慰是，英國外交部修改了其烏克蘭旅行建議，以反映他痛苦而昂貴的經歷。

該網站現在寫道：「當地曾發生影響外國國民的婚姻欺詐和敲詐勒索事件，不幸的是，如果你成為此類騙局的受害者，那麼你就不太可能收回自己的錢。」

什麼是戀情詐騙？

根據反詐騙行動機構Action Fraud的說法，浪漫詐騙涉及人們受騙向犯罪分子匯款，犯罪分子不遺餘力地贏得他們的信任，並說服他們處於真正的關係。他們的請求可能是非常情緒化的，例如犯罪分子聲稱他們需要錢用於緊急醫療，或者如果他們在海外，則需要支付探望受害者的交通費用。隨著時間的推移，騙子通常會與受害者建立關係。

對任何金錢要求保持懷疑，特別是如果那些人只是最近才在網上認識。

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