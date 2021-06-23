中國駐美大使崔天凱卸任，繼任者是否「戰狼」引關注

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圖像來源，China News Service

中國駐美大使崔天凱宣佈將在近日卸任，他在辭別信中形容，中美關係正處在「關鍵十字路口」。崔天凱擔任這一重要外交職位已逾八年，其接任人選引外界猜測。

崔天凱在美東時間周一（6月21日）晚間發表致全美僑胞的辭別信，他寫道：「當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝擊之間作出選擇。」

他呼籲在美國的華僑，繼續充當中美關係健康穩定發展的「堅定促進者」和「積極貢獻者」。

現年68歲的崔天凱是浙江寧波人，在中國外交部任職37年，此前曾任駐日本大使、外交部副部長，自2013年4月起擔任駐美大使。由於其任內中美關係波瀾不斷，本已到退休年齡的他任期一再延長。這亦是崔天凱外交生涯中最長的一次駐外任期。

崔天凱周二在推特上以中英文發表推文稱，希望中美能以長遠和戰略眼光看待雙邊關係。

崔天凱的八年駐美任期反映中國政府外交策略的演變。在美國智庫威爾遜中心研究美中關係的鐘瑞（Rui Zhong）對BBC表示，崔天凱在習近平上台初期赴美就任，隨著習穩固其政治權力，中國對美國的外交表態也出現變化。

「在意識形態和國家安全概念上，中國越來越不靈活，」鐘瑞說，北京在近年來越發強調主權問題，在外交溝通上的風格也愈趨強硬。

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崔天凱的任期也恰逢美國政府權力交接、特朗普時期對華政策突趨強硬，中美關係降至建交以來的最低點，甚至互相關閉對方的領事館。

雖駐外大使的角色有所限制，並不參與制定核心外交政策，但有分析人士認為，作為中國在美國的頭號外交官，崔天凱在兩國關係中發揮了一定的積極緩衝作用。他與特朗普政府中的關鍵幕僚賈里德·庫什納（Jared Kushner）、伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）、博明（Matt Pottinger）都建立了溝通渠道，幫助美中達成了第一階段貿易協議。崔天凱也多次接受美國媒體的採訪，向美國公眾傳達中國官方觀點。

傳統外交 VS 「戰狼外交」

近年來，中國外交官的言辭風格愈趨強硬、對抗，並且主動採用海外社交媒體發表言論，這一風格被外界稱為「戰狼外交」。有觀察人士認為，這個轉變體現了中國外交隊伍的代際變化。中國外交部發言人趙立堅被認為是「戰狼外交」的代表人物。

相較之下，崔天凱外交風格更為傳統，穩健溫和，有別於大多數中國年輕一代外交官。

此前接受美國媒體採訪時，他曾形容「新冠病毒來源自美方實驗室」的傳言是「瘋狂謠言」。記者提到趙立堅在散播這一陰謀論時，崔天凱回答稱：「也許你可以去問他……我在此代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。」

圖像來源，WOLF WARRIOR 2 圖像加註文字， 「戰狼」一詞來自中國演員吳京自導自演的電影，中國票房衝破56億人民幣。

今年2月，崔接受美媒採訪談及美國對華政策時表示，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式。

鐘瑞認為，中美關係十分敏感，無論誰接替崔天凱，中國當局會希望其謹慎行事。

她引述趙立堅此前與美國資深外交官賴斯（Susan Rice）在推特上的激烈交鋒稱，「如果你讓一個戰狼外交官擔任大使……他們（美方官員）可能不會再跟你會面，那會限制你的工作效用。」

不過，鐘瑞也指出，外交溝通只是表層，無論誰擔任駐美大使，其職責都是傳達中國當局的外交觀點。「『戰狼』與否只是外包裝，政策內涵是一致的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美關係：拜登時代的對華新策略

接任人選惹關注

崔天凱離任的傳聞此前已甚囂塵上多月，他的接任人選引外界猜測。此前不久，中國駐英國大使劉曉明也宣佈卸任。

多家媒體此前引述信源稱，中國外交部副部長秦剛將接任駐美大使一職。

現年55歲的秦剛有近30年的外交經驗，曾多次外駐英國，目前是分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作的外交部副部長。有消息指，秦剛受到中國國家主席習近平的信任，多次陪同其外訪。

中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）早前在新聞信《Sinocism》中寫道，習近平對其的信任，對這份艱難的工作來說是個關鍵因素。「當秦剛擔任外交部發言人的時候，他與外國媒體有良好關係，儘管那顯然是一個不同的時期。」

也有分析人士指出，秦剛從未擔任大使職務，並且缺乏對美經驗，需要一定時間來熟悉美國事務。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中美2021年3月在阿拉斯加的高層對話

《華爾街日報》早前的報道形容，秦剛是謹慎型的外交官，並非有「戰狼」作風。

今年2月，秦剛在外交部吹風會上談及「戰狼外交」引發的風波時則說，有國家與個人對中國抹黑詆譭，「他們恐怕都不能用'戰狼'來形容，那簡直就是『惡狼』。」

秦剛表示：「面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說『不』，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，那是什麼道理啊？」

中國外交部周二例行記者會中，發言人趙立堅則稱，關於駐美大使一職的繼任者，目前沒有受權可以發佈的消息。

此前另有媒體報道引述傳言稱，中國外交部副部長馬朝旭也是駐美大使繼任者熱門人選。