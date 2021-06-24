麥卡菲John McAfee死於獄中：電腦「殺毒軟件之父」其人其事

59 分钟前

圖像來源，Reuters

殺電腦病毒軟件企業家約翰·麥卡菲（John McAfee）在西班牙法院同意將其引渡到美國面對逃稅指控數小時後，被發現死在巴塞羅那的牢房裏。

加泰羅尼亞司法部門說，醫護人員曾試圖搶救75歲的麥卡菲，但沒有成功。

司法部門還補充，「所有跡象」都顯示麥卡菲是自殺身亡。

麥卡菲是科技界一個很有爭議的人物，他的公司發佈了第一個商業殺電腦病毒軟件。

麥卡菲公司McAfee VirusScan的問世推動了電腦世界數十億美元的殺病毒產業，該軟件最終以超過76億美元的價格出售給科技巨頭英特爾。

被捕與指控

2020年10月，約翰-麥卡菲在西班牙被捕，當時他正凖備登機前往土耳其。他被指控在四年內沒有報稅，儘管他從諮詢工作、演講活動、加密貨幣和出售傳記版權中賺取了數百萬美元。

美國司法部指稱麥卡菲逃避繳稅責任，方法包括將他的收入存入銀行賬戶和以他人名義開設的加密貨幣交易所賬戶。

他還被指控隱瞞資產，包括將一艘遊艇和房地產註冊在他人名下。

西班牙國家法院於6月23日上午批准將麥卡菲引渡到美國，面對這些指控。

據西班牙報紙《El Pais》報道，近年來麥卡菲曾多次聲稱有人陰謀要抓他，然而法院表示，「沒有充足的證據」表明他受到檢控是出於政治原因或意識形態原因。

麥卡菲在本月早些時候的法庭聆訊中辯稱，對他的指控有政治動機，如果他返回美國，他將在監獄中度過餘生。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 麥卡菲在科技界一直是個有爭議的人物

但麥卡菲的律師尼沙伊·薩南（Nishay Sanan）說，麥卡菲原本的打算是不服指控繼續抗辯。

薩南向美國公共廣播電台NPR表示，「這又是美國政府在試圖抹殺約翰·麥卡菲。這個人是個鬥士。在每個認識他的人心中，他將永遠是個鬥士。」

出身

麥卡菲說話有很重的美國南方口音，但他實際上出生在英國。

他的母親是英國人，父親是二戰期間駐扎在英國的美國士兵。1945年9月18日，他在英國格洛斯特郡出生。

麥卡菲年幼的時候，他們全家搬到美國弗吉尼亞，但他的童年並不幸福。父親酗酒，在麥卡菲15歲那年開槍自殺。

麥卡菲曾透露，在父親去世後的幾年裏，他也開始大量飲酒和吸毒，但仍然設法在學業上保持優秀成績。

圖像來源，McAfee 圖像加註文字， 2013年他自己上傳了一個視頻，更給人荒誕不經的形象。

1960年代末，麥卡菲攻讀數學博士學位時，被發現與他指導的一名本科女生有性關係，東北路易斯安那州立大學（Northeast State Louisiana State College）因此終止了他的博士學位學習。

他與這位女生後來結婚，麥卡菲把他的技能轉向了一系列的編程工作，僱主包括美國國家航空航天局NASA、通用電氣、西門子、Univac和施樂公司等當時科技行業的大機構和公司。

與此同時，麥卡菲也仍然繼續沉溺於他的諸多嗜好。

2013年，BBC記者李奧·科力恩（Leo Kelion）採訪他後報道稱，他是「癮君子、解碼人、逃亡者」。

麥卡菲表示，「我的大多數老闆也使用某種毒品，我當時在技術領域，畢竟我們是技術的前沿，也是個人實驗的領先時代。」

「這事我必須向我母親隱瞞，也不能告訴我妻子。但在工作環境中，看你在哪裏工作，某些公司午餐時間人們就在辦公室裏公開服用毒品。那是一個奇怪的時代。」

圖像來源，Intel 圖像加註文字， 麥卡菲的殺病毒軟件以自己的名字命名，但他說從沒用過。

殺病毒軟件

麥卡菲在20世紀80年代首次嶄露頭角，當時他成立了自己的技術公司並推出了殺病毒軟件McAfee VirusScan。

儘管他是電腦安全的先驅，但他曾在BBC的採訪中承認，他實際上從未在自己的電腦上使用過該軟件或者任何殺病毒軟件。

麥卡菲在2013年與BBC科技記者李奧·科力恩的採訪中透露："我通過不斷改變我的IP地址來保護自己，不在我使用的任何設備上附加我的名字，也不進入可能會感染病毒的網站。」

他說：「例如色情網站，我就不上去。」

麥卡菲曾發起競選、希望成為自由黨（Libertarian Party）2016年和2020年總統選舉候選人，但未能成功。

2019年，麥卡菲表示他對收稅的不屑一顧，在推特上說他已經八年沒有報稅了，因為「徵稅是非法」。

同年，他因涉嫌將武器帶入多米尼加共和國而被短暫拘留。

「明知山有虎」：極富爭議的個性

BBC 北美科技記者詹姆士·克雷頓（James Clayton）的分析：

麥卡菲從來就不是典型的科技企業家應該有的樣子。他粗暴、魯莽，醜聞纏身。

麥卡菲最出名的是他創立並以自己名字命名的公司。

這家公司取得了巨大的成功，使他成為一個富翁。在這個過程中，他還幫助創建了一個價值數十億美元的電腦安全軟件行業。

麥卡菲是一個有遠見的人，但也是一個頭腦發熱的人。正是他的性情讓他一生都麻煩不斷。

2012年，他在危地馬拉被捕前一直在逃亡，伯利茲警方當時正在調查他鄰居的死亡案件。

他一直否認與該謀殺案有任何關係。

作為一個很有名氣的自由主義者、引人入勝的演講者和加密貨幣的愛好者，麥卡菲一直都有賺大錢的能力。他最近一次與執法部門的過節是賺了錢卻涉嫌逃稅。