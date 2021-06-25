新冠肺炎與「大重設」：一個世界重建提議如何變成了陰謀論
英國查爾斯王子和世界經濟論壇創辦人克勞斯‧施瓦布（Klaus Schwab）早前提出，新冠肺炎疫情後，各國應該以一個可持續發展的方式重建經濟，他們把這個提議稱為「大重設」（Great Reset ）。
但之後一些陰謀論者認為，這個「大重設」提議有一個源自專制社會主義政權的秘密目的——利用新冠肺炎疫情，在全球推廣一些陰謀計劃。這一政權的背後是強大的資本主義者和政客。
這句話看起來確實有些自相矛盾，但這種陰謀論並不是新鮮事物，只是這個最新的「大重設」陰謀論，加添了一些與新冠肺炎有關的元素，吸引不少人相信。
這個陰謀論是什麼？
與很多陰謀論一樣，這個最新的陰謀論以一些事實為基礎。
查爾斯和施瓦布去年6月先後提出，世界在新冠肺炎疫情後，應該以一個更符合可持續發展原則的方式重建經濟。英國皇室更在官方的社交網站專頁發表視頻，內容以查爾斯的演說為背景，加插上風暴、澳洲森林大火等自然災難畫面。
查爾斯在片段中說，世界有一個機會創造一些完全可持續的行業，又說「現在就是時候行動。」
世界經濟論壇創辦人施瓦布也撰寫文章解釋「大重設」提議：「新冠肺炎是一個罕有但時間不多的機會，讓我們可以反思、重新思考、重設我們的世界，讓它變得更健康、更公平，讓它有一個更好的未來。」
世界經濟論壇還為這個提議製作了一系列播客節目和一本長280頁的書，但始終沒有給出詳細的計劃。
施瓦布在播客和書內提到要向富人收稅，又揚言要結束各地政府為化石燃料行業提供的補貼。他談到的話題包括科技、氣候變化、未來的工作、全球安全等，但外界始終無法從他的說話，看出「大重設」提議的具體內容。
這個提議欠缺內容，加上由世界經濟論壇這個大機構推動，讓陰謀論者有機會說服外界這個提議其實不像表面看起來那麼簡單。
這個陰謀論如何傳播？
首先要說的是，外界對這個「大重設」提議有許多值得思考的批評，例如一些立場保守的政客和媒體認為，世界經濟論壇有關環境保護的建議會損害經濟。外界也留意到，施瓦布不是一個民選的政客，他不應有這種可以改變世界經濟格局的權力。
但網絡上的討論並不是圍繞這些關於合法性的政治話題，而是熱衷於討論有關這個「大重設」提議相關的陰謀論。根據BBC國際媒體觀察部的數字，自「大重設」提議在去年6月提出至今年5月，臉書已經累積有超過800萬相關帖文、留言和「讚好」，相關的帖文就在推特被分享超過200次。
最受歡迎的、同時也是毫無根據的帖文聲稱，有全球的精英通過某些方法控制著新冠疫情，而與此相關的社交距離限制措施，是為了故意拖垮全球經濟，讓全球政府朝社會主義傾斜，但又同時可以讓資本力量可以得益。
這種似是而非的論述令這個陰謀論得到許多支持者，當中包括不少質疑新冠疫苗效用和安全性的人、反對社交距離限制措施的人和持極端政治立場的人。
總部設於美國的網絡分析公司Graphika首席分析員梅拉妮‧史密斯（Melanie Smith）形容，這個謠言是典型的「反建制陰謀論」。「越複雜、給出越詳細資料的陰謀論，往往可以吸引最多不同政治立場的人。」
這些與「大重設」提議相關的陰謀論從去年已經開始流傳，但到年末才開始變得盛行。
加拿大總理杜魯多去年9月在聯合國一個會議上提到，新冠肺炎疫情讓世界有一個「重設」的機會，雖然外界無法知道他是否在說世界經濟論壇的計劃，但陰謀論者認為，他提到「重設」這個字，證明世界多國領袖就在利用疫情，在各地實施一系列的社會主義傾向的環保政策。
陰謀論者中不乏美國前總統特朗普的支持者，他們認為，特朗普要在去年11月的總統選舉中勝出，才有望打破這個所謂的秘密計劃。
過去有類似的陰謀論嗎？
這些與「大重設」提議相關的陰謀論其實與過去的陰謀論很類似——專家們說，一個預言將會出現奉行極權主義的全球政府的陰謀論在1960年代已經出現，當時稱為「新世界秩序」（New World Order），此前在18世紀也出現說類似的說法。
「大重設」陰謀論者其實只是把這些主意重新包裝，混進一些與新冠肺炎疫情有關的訊息，例如聲稱疫苗附有一些可以「把人奴隸化」的芯片。
梅拉妮‧史密斯認為，與「大重設」相關的陰謀論說法建基在「新世界秩序」 一說之上，因此可以預期，即使新冠肺炎疫情過去，與「大重設」相關的陰謀論仍然會存在。
世界經濟論壇今年1月發表片段，承認自己在宣傳「大重設」計劃的效果不似預期。至於相關的討論是否被陰謀論者騎劫，世界經濟論壇就透過聲明說，這些陰謀論者以幻想代替邏輯思考，形容它們是公眾討論中「嘈吵但不太重要」的一部份。
「我們鼓勵大家進行一些理性、基建於事實的討論。」
這個陰謀論會如何發展？
「大重設」提議的其中一部份，是鼓勵各國重啟經濟時，應該以較環保的方式來重建經濟。相關陰謀論者也在投入這一話題的討論。
梅拉妮‧史密斯說，一些不承認氣候變化的網絡社運人士經常會批評，可持續發展和綠色能源其實是「精英階層控制的一個計劃」。
「而隨著公眾越來越集中討論氣候變化議題，我們也可以預計這些陰謀論支持者會把自己的論點與氣候變化相提並論。」