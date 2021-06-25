新冠肺炎與「大重設」：一個世界重建提議如何變成了陰謀論

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， "大重設"計劃本身是個在新冠肺炎疫情後，如何重建經濟的建議，但陰謀論者認為它背後有秘密目的。

英國查爾斯王子和世界經濟論壇創辦人克勞斯‧施瓦布（Klaus Schwab）早前提出，新冠肺炎疫情後，各國應該以一個可持續發展的方式重建經濟，他們把這個提議稱為「大重設」（Great Reset ）。

但之後一些陰謀論者認為，這個「大重設」提議有一個源自專制社會主義政權的秘密目的——利用新冠肺炎疫情，在全球推廣一些陰謀計劃。這一政權的背後是強大的資本主義者和政客。

這句話看起來確實有些自相矛盾，但這種陰謀論並不是新鮮事物，只是這個最新的「大重設」陰謀論，加添了一些與新冠肺炎有關的元素，吸引不少人相信。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界經濟論壇創辦人施瓦布提出，各國應以可持續方式重建經濟，他把這個計劃稱為"大重設"計劃。

這個陰謀論是什麼？

與很多陰謀論一樣，這個最新的陰謀論以一些事實為基礎。

查爾斯和施瓦布去年6月先後提出，世界在新冠肺炎疫情後，應該以一個更符合可持續發展原則的方式重建經濟。英國皇室更在官方的社交網站專頁發表視頻，內容以查爾斯的演說為背景，加插上風暴、澳洲森林大火等自然災難畫面。

查爾斯在片段中說，世界有一個機會創造一些完全可持續的行業，又說「現在就是時候行動。」

世界經濟論壇創辦人施瓦布也撰寫文章解釋「大重設」提議：「新冠肺炎是一個罕有但時間不多的機會，讓我們可以反思、重新思考、重設我們的世界，讓它變得更健康、更公平，讓它有一個更好的未來。」

世界經濟論壇還為這個提議製作了一系列播客節目和一本長280頁的書，但始終沒有給出詳細的計劃。

施瓦布在播客和書內提到要向富人收稅，又揚言要結束各地政府為化石燃料行業提供的補貼。他談到的話題包括科技、氣候變化、未來的工作、全球安全等，但外界始終無法從他的說話，看出「大重設」提議的具體內容。

這個提議欠缺內容，加上由世界經濟論壇這個大機構推動，讓陰謀論者有機會說服外界這個提議其實不像表面看起來那麼簡單。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些與新冠肺炎相關的社交距離限制措施，在各國引起民眾不滿。

這個陰謀論如何傳播？

首先要說的是，外界對這個「大重設」提議有許多值得思考的批評，例如一些立場保守的政客和媒體認為，世界經濟論壇有關環境保護的建議會損害經濟。外界也留意到，施瓦布不是一個民選的政客，他不應有這種可以改變世界經濟格局的權力。

但網絡上的討論並不是圍繞這些關於合法性的政治話題，而是熱衷於討論有關這個「大重設」提議相關的陰謀論。根據BBC國際媒體觀察部的數字，自「大重設」提議在去年6月提出至今年5月，臉書已經累積有超過800萬相關帖文、留言和「讚好」，相關的帖文就在推特被分享超過200次。

最受歡迎的、同時也是毫無根據的帖文聲稱，有全球的精英通過某些方法控制著新冠疫情，而與此相關的社交距離限制措施，是為了故意拖垮全球經濟，讓全球政府朝社會主義傾斜，但又同時可以讓資本力量可以得益。

這種似是而非的論述令這個陰謀論得到許多支持者，當中包括不少質疑新冠疫苗效用和安全性的人、反對社交距離限制措施的人和持極端政治立場的人。

總部設於美國的網絡分析公司Graphika首席分析員梅拉妮‧史密斯（Melanie Smith）形容，這個謠言是典型的「反建制陰謀論」。「越複雜、給出越詳細資料的陰謀論，往往可以吸引最多不同政治立場的人。」

這些與「大重設」提議相關的陰謀論從去年已經開始流傳，但到年末才開始變得盛行。

加拿大總理杜魯多去年9月在聯合國一個會議上提到，新冠肺炎疫情讓世界有一個「重設」的機會，雖然外界無法知道他是否在說世界經濟論壇的計劃，但陰謀論者認為，他提到「重設」這個字，證明世界多國領袖就在利用疫情，在各地實施一系列的社會主義傾向的環保政策。

陰謀論者中不乏美國前總統特朗普的支持者，他們認為，特朗普要在去年11月的總統選舉中勝出，才有望打破這個所謂的秘密計劃。

圖像來源，FACEBOOK 圖像加註文字， 與「大重設」陰謀論相關的帖文，在社交網站不斷傳播。

過去有類似的陰謀論嗎？

這些與「大重設」提議相關的陰謀論其實與過去的陰謀論很類似——專家們說，一個預言將會出現奉行極權主義的全球政府的陰謀論在1960年代已經出現，當時稱為「新世界秩序」（New World Order），此前在18世紀也出現說類似的說法。

「大重設」陰謀論者其實只是把這些主意重新包裝，混進一些與新冠肺炎疫情有關的訊息，例如聲稱疫苗附有一些可以「把人奴隸化」的芯片。

梅拉妮‧史密斯認為，與「大重設」相關的陰謀論說法建基在「新世界秩序」 一說之上，因此可以預期，即使新冠肺炎疫情過去，與「大重設」相關的陰謀論仍然會存在。

世界經濟論壇今年1月發表片段，承認自己在宣傳「大重設」計劃的效果不似預期。至於相關的討論是否被陰謀論者騎劫，世界經濟論壇就透過聲明說，這些陰謀論者以幻想代替邏輯思考，形容它們是公眾討論中「嘈吵但不太重要」的一部份。

「我們鼓勵大家進行一些理性、基建於事實的討論。」

這個陰謀論會如何發展？

「大重設」提議的其中一部份，是鼓勵各國重啟經濟時，應該以較環保的方式來重建經濟。相關陰謀論者也在投入這一話題的討論。

梅拉妮‧史密斯說，一些不承認氣候變化的網絡社運人士經常會批評，可持續發展和綠色能源其實是「精英階層控制的一個計劃」。