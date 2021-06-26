中國啟用天宮空間站 美國擔心太空主宰地位受威脅

41 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國今後兩年將完成天宮空間站的布局。2024年國際空間站退役後，中國的空間站可能成為地球軌道上唯一的載人空間站

中國開始啟用「天宮號」空間站，有評論認為這是對美國太空主宰地位的挑戰，但也有分析說，中國在太空探索領域尚不能同美國並駕齊驅。

6月17日，中國發射神舟12號飛船將3名宇航員送入中國空間站的「天河號」核心艙。該核心艙於4月29日被發射進入地球軌道。中國還計劃今明兩年再發射「問天號」實驗艙和「夢天號」實驗艙，進一步擴大空間站。

中國媒體報道把空間站視為衡量國家經濟，科技和綜合國力的標誌，認為在近地軌道的空間站進行的科技試驗能促進空間科學、生命科學等空間技術，並帶動相關領域技術創新。除了科技創新，空間站研究還能獲得巨大的經濟和社會效益。

美國CNN報道認為，中國建立載人空間站把中美兩國在經濟、技術和地緣政治的競爭推向太空，太空現在成為中美角力的又一個關鍵的領域。報道說，具有多用途的太空技術關乎科技發展和國家的國際地位。

中國太空能力

在蘇聯解體後的一些年中美國在太空領域沒有了競爭者，穩居主宰地位。但近年來美國觀察家和政客多次警告說，美國的主宰地位正受到來自中國的挑戰，中國正在迅猛發展自己的太空能力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國際空間站運行23年以來已經接待了多國的200多位宇航員。2011年美國國會立法禁止美中航天合作，此後中國開始獨立發展空間站項目

中國在2019年初（1月3日）的「嫦娥四號」探測器成功地在月球馮·卡門環形山著陸，這是人類探測器首次月球背面著陸。

2020年6月中國發射了第55顆北斗導航衛星，提前完成了「北斗三號」全球衛星導航組網。「北斗三號」全球衛星導航系統開通後成為美國全球定位系統（GPS）的競爭者。

今年5月中國的「天問一號」探測器在火星著陸。中國成為美國之外第一個將探測器送上火星的國家，令中國在行星探測領域躋身世界前列。

「天宮號」空間站

中國剛投入使用的空間站是目前「國際空間站」之外唯一的空間站。自1998年投入使用的國際空間站已經接待了來自19個國家的200多名宇航員和研究人員進行太空研究。但美國由於國家安全原因把中國排除在國際空間站的國際合作之外。

2011年美國國會通過了限制中美航天合作的沃爾夫條款。該條款禁止美國航天局接待中國官方的訪問者。同年美國總統奧巴馬簽署的年度財政開支法案中也有禁止美中在航天領域科研合作的條款。

國際空間站預計在2024年退役。美國媒體報道說，如果美國及其合作伙伴不給國際空間站「延壽」，那麼2024年後中國的「天宮號」將成為地球軌道上唯一的載人空間站。

另外，受美國法律限制，美國宇航局的宇航員也不能參加中國的空間站項目。

誇大了中國成就？

對中國宇航員進入空間站發出祝賀的美國航天局局長比爾·納爾遜（Bill Nelson）不久前將中國稱作是在太空領域「咄咄逼人的競爭者」。5月他在美國國會聽證美國資助載人登月項目時警告說，美國對中國的太空發展不能掉以輕心。

2019年中國的探測器在月球背面成功著陸後，特朗普時期的副總統彭斯呼籲美國爭取在5年內派宇航員重返月球，在同俄羅斯與中國的太空競賽中佔據制高點。

《華盛頓郵報》報道說，納爾遜和特朗普政府一樣，把中國視為太空競賽的總體競爭者，而非僅僅是登月計劃的競爭者。不過世界安全基金會的項目規劃主任萊恩·維登 （Brian Weeden）則認為把中國渲染為嚴峻威脅不妥，那樣反倒符合了中國自己的政治目標。

萊恩·維登說中國正努力利用其空間站顯示中國成了太空大國，不斷提及太空競賽和對中國空間站的擔心反而令中國要傳遞的政治信息得到加強。他認為中國的空間站投入使用雖然是個重要的成就，但並不意味著中國在太空領域已經同美國並駕齊驅，更不用說趕超美國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇聯在1961年4月12日將宇航員加加林送入地球軌道，使其成為人類第一個太空人

新舊太空競賽

使用壽命即將到期的國際空間站主要是冷戰後美國與俄羅斯合作的產物。相比之下，中國的「天宮號」空間站是建立於美中日益對立、新冷戰氣氛逐漸形成的背景下。

美國CNN報道說，中共當局在政治和資金上全力支持中國的航天計劃，航天成就被當作國際地位和國內合法性的主要指標。

上世紀冷戰時期的美蘇太空競爭也充滿意識形態競爭意味，雙方都借領先的航天成就體現己方政治制度的優越性。當時的美國也和現在一樣，擔心喪失自己的主宰地位。

戰後美國和蘇聯都競相發展裝載核彈頭的彈道導彈技術。在發展彈道導彈過程中，美蘇都認為太空飛行的技術優勢具有重大的安全和戰略價值。與此同時，美蘇也把太空技術成就看作技術優勢和意識形態先進的重要象徵。

美蘇在擁有彈道導彈技術後，蘇聯在1957年10月4日首先成功發射人造衛星，在衛星競賽中領先。隨後蘇聯在1961年4月12日將宇航員加加林送入地球軌道，使其成為人類第一個太空人。

蘇聯的領先給美國造成極大震動。美國總統肯尼迪加大賭注，制定了送人上月球的雄心勃勃的計劃。1969年7月美國的阿波羅11號登月成功，超過了之前蘇聯的所有成就。

大部分評論員都認為通過成功登月，美國贏得了太空競賽，為太空競賽劃上了句號。

在目前美國同中國、俄羅斯對立加劇，中俄被以美國為首的北約軍事聯盟看作潛在威脅和對手的時候，中國同俄羅斯在全面發展戰略合作伙伴關係的同時，在太空領域也不斷加強合作。

2021年在俄羅斯慶祝加加林進入太空60週年的時候同中國簽署了關於聯合建設月球基地的備忘錄。