美國邁阿密大廈倒塌 至少1人死亡99人失聯

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國邁阿密附近一座海濱大樓倒塌

美國官員稱，佛羅里達州邁阿密北部一座12層住宅樓倒塌，至少一人死亡，數十人失蹤。

邁阿密-戴德縣縣長丹尼爾（Danielle Levine-Cava）說，目前已確定了102人的位置，另有99人下落不明。

目前還不清楚，事故發生時大樓裏有多少人。

這座位於瑟夫賽德（Surfside）的大樓建於1980年。大樓倒塌影響了樓中130個單元約一半，倒塌的原因目前尚不清楚。

有領事館報告，一些拉丁美洲移民失蹤。

巴拉圭官員稱，巴拉圭第一夫人的親屬也失蹤了。救援人員無法聯繫到第一夫人西爾瓦娜（Silvana López Moreira）的姐妹，後者的丈夫，以及他們的三個孩子和一名家政工人。

官員們說，救援人員從廢墟救出了35人。10人接受了評估和治療，其中2人被送往醫院。

搜救隊正在廢墟下的一個停車場搜尋倖存者。

邁阿密-戴德消防局局長賈達拉（Raide Jadallah）說，在搜索過程中發生了一場小火災，但在20分鐘內被撲滅。

他說，他們已經使用了聲吶和搜索攝像機，以及經過特別訓練的狗，但因為不斷轉移的碎石風險，這是一個「緩慢有條不紊」的過程。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周四下午視察了現場。他說，消防和救援服務仍在」搜索和救援模式「。

」電視沒有進行恰當處理。看到這樣巨大的建築倒塌，真的非常非常痛苦。「

在現場的BBC記者格蘭特（Will Grant）說，失蹤人員的親屬聚集在離倒塌建築幾個街區遠的社區中心等待消息，擔心會發生最壞的情況。

美國總統拜登表示，他正在等待德桑蒂斯宣佈進入緊急狀態，美國聯邦緊急事務管理局的官員已經趕到現場。

」我要對佛羅里達人民說，不管你們想要什麼幫助，聯邦政府能提供什麼，我們都等著，儘管問我們。我們在的。「拜登表示。

」像是911中的場景「

警方稱，12層的尚普蘭大廈，地址為柯林斯大道8777號。

圖像來源，Google Street View 圖像加註文字， 尚普蘭大廈

人們可以看到救援人員用起重機接近附近公寓的居民，幫助他們撤離。

一名男子和他的兄弟出去遛狗，他稱聽到大樓倒塌的聲音。

」我們聽到了一聲很大的隆隆聲，我們以為那是一輛摩托車，然後我們轉過身，看到一團灰塵正朝我們湧來，「他告訴美國哥倫比亞廣播公司。

」我們當時的反應是，『怎麼回事？』我們衝過去，臉上蒙著上衣，保安出來了，我們問，『發生了什麼事？』她說房子塌了。「

一名目睹了倒塌的男子告訴CNN，」那看起來像是911事件中的場景，「他指的是2001年針對紐約世貿中心的襲擊事件。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 數百名救援人員參與行動

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 起重機被用來進行搜救

50歲的梅吉爾（Santo Mejil）被妻子打來的電話吵醒，他的妻子是一名老年殘疾婦人的夜間看護，當時在尚普蘭大廈（Champlain Towers）三棟大樓之一的九樓。

梅吉爾先生告訴《邁阿密先驅報》：」她說她聽到了一聲爆炸。「「感覺就像地震一樣。」他的妻子已獲救。

一名住在附近大樓的男子向美國哥倫比亞廣播公司描述了當時的情況：「大樓搖晃，然後我從窗戶往外看，什麼也看不見，我以為是暴風雨什麼的來了。」