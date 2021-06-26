香港《蘋果日報》停刊、中共將迎來建黨百年、邁阿密大廈倒塌與本周更多故事

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名延安的賣家在銷售毛澤東和習近平的畫像。

2021年6月第四個星期，香港《蘋果日報》在上周遭警方搜捕及高層被捕後，基於員工安全和人手考慮，該報宣佈停止運作，星期四（6月24日）售賣最後一份實體報紙，香港壹傳媒旗下其他刊物與網上平台已先後宣佈關閉。香港剩下的唯一一家大型親民主派媒體步向終點，外界視為香港新聞自由以及"一國兩制"的終結；但香港政府與警方認為，執法行動與新聞自由無關，並指責壹傳媒以新聞機構之名，從事危害國家安全的活動。

中國共產黨正在緊鑼密鼓地籌備其建黨百年大慶。為了確保該日在天安門舉辦的一場盛大慶典萬無一失，北京已進行了兩天的演練。當局還要求市區禁止在白天放飛鴿子等家養鳥類。中國多地影院被要求放映《金剛川》、《紅海行動》等愛國主義電影；延安、遵義等紅色景點被前來開展黨建活動的旅行團擠得水洩不通；一些城市的公交車上，從車廂到座椅都貼滿了紅色革命故事。

中國駐美大使崔天凱宣佈將在近日卸任，他在辭別信中形容，中美關係正處在「關鍵十字路口」。崔天凱擔任這一重要外交職位已逾八年，其接任人選引外界猜測。崔天凱在美東時間周一（6月21日）晚間發表致全美僑胞的辭別信，他寫道：「當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝擊之間作出選擇。」他呼籲在美國的華僑，繼續充當中美關係健康穩定發展的「堅定促進者」和「積極貢獻者」。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《蘋果日報》初創時，其小報風格、大報印刷招致不少非議，但在香港主權移交後，它逐漸被視為言論自由橋頭堡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《蘋果日報》停刊：和「蘋果」說再見

香港《蘋果日報》在周三（6月23日）宣佈，基於員工安全和人手考慮停止運作，周四《蘋果日報》出版最後一份實體報紙，全城搶購下，印刷一百萬份全部售清。

香港壹傳媒旗下其他刊物與網上平台已先後宣佈關閉。

這家有26年歷史、香港剩下的唯一一家大型親民主派媒體步向終點，外界視為香港新聞自由以及「一國兩制」的終結；但香港政府與警方認為，執法行動與新聞自由無關，並指責壹傳媒以新聞機構之名，從事危害國家安全的活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京市中心的天安門地區已經開始安裝慶典的相關設備。

當美國總統拜登（Joe Biden）在一連串的國際會議上呼籲建立聯盟遏制中國的影響力時，美中關係似乎劍拔弩張。但在中國境內，氣氛卻截然不同。中共正在緊鑼密鼓地籌備其建黨百年大慶。

一如北京近幾日飆升的氣溫，中國共產黨為7月1日建黨一百週年精心籌備的一系列活動也即將達到高潮——為了確保該日在天安門舉辦的一場盛大慶典萬無一失，北京已進行了兩天的演練。當局還要求市區的鴿子等家養鳥類待在家中，禁止在白天被放飛。

過去幾個月來，中國多地影院被要求放映《金剛川》、《紅海行動》等愛國主義電影；延安、遵義等紅色景點被前來開展黨建活動的旅行團擠得水洩不通；一些城市的公交車上，從車廂到座椅都貼滿了紅色革命故事。

在中共凖備慶祝它的百歲生日之時，正值中國和西方在意識形態方面的分歧達到數十年來最嚴重的地步之際。

西方多國指責中國在香港、新疆等地侵犯人權的做法，並在新冠病毒溯源問題上「不透明」。

政治學者們認為，中共將此次紀念日視為證明政權合法性的重要機會。無處不在的宣傳攻勢向中國民眾傳遞了同一個信息：只有黨才能讓中華民族走向復興。

圖像加註文字， 幾年來，哈力布幾乎沒有任何她的其他孩子的信息。

過去兩年，中國當局多次承諾將幫助追查任何有關新疆兒童失蹤的報告，以證明他們沒有被強迫與父母分離，但追蹤這一事件的BBC記者沙磊（John Sudworth）報道說，這些承諾尚未兌現。

BBC在徵得受訪者同意後，向中國當局附上受訪者的詳細資料，希望找到失蹤兒童，但自2019年至今，也沒有得到答覆。

一名家長說：「我想讓我的孩子們知道，我沒有拋棄他們，我沒有選擇只能離開他們。因為如果我留下來，他們新出生的妹妹就不會活下來。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國邁阿密附近一座海濱大樓倒塌

美國官員稱，佛羅里達州邁阿密北部一座12層住宅樓倒塌，當局已確認4人喪生，159人失聯。

這座位於瑟夫賽德（Surfside）的大樓建於1980年。大樓倒塌影響了樓中130個單元約一半，倒塌的原因目前尚不清楚。

有人形容這個場景令人想起2001年針對紐約世貿中心的9/11襲擊事件。

圖像來源，China News Service

中國駐美大使崔天凱宣佈將在近日卸任，他在辭別信中形容，中美關係正處在「關鍵十字路口」。崔天凱擔任這一重要外交職位已逾八年，其接任人選引外界猜測。

崔天凱在美東時間周一（6月21日）晚間發表致全美僑胞的辭別信，他寫道：「當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝擊之間作出選擇。」

他呼籲在美國的華僑，繼續充當中美關係健康穩定發展的「堅定促進者」和「積極貢獻者」。

現年68歲的崔天凱是浙江寧波人，在中國外交部任職37年，此前曾任駐日本大使、外交部副部長，自2013年4月起擔任駐美大使。由於其任內中美關係波瀾不斷，本已到退休年齡的他任期一再延長。這亦是崔天凱外交生涯中最長的一次駐外任期。

崔天凱周二在推特上以中英文發表推文稱，希望中美能以長遠和戰略眼光看待雙邊關係。