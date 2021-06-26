美國喬治·佛洛伊德案：涉事白人警員謀殺罪成判處22年6個月監禁

49 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 肖萬在法庭向弗洛伊德家人表示哀悼，並沒有道歉。

2020年5月在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯因謀殺非裔美國人喬治·佛洛伊德（George Floyd）而被定罪的美國白人前警員德里克·肖萬（Derek Chauvin）已被判處22年零6個月的監禁。

這起全美關注的案件，在去年引爆在全球各地的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的反種族歧視示威。

法官在庭上告訴肖萬，此判決是基於「你濫用信任和權威的地位，以及對佛洛伊德先生做出的極端殘忍行為」。

去年5月，46歲的非裔男子喬治·佛洛依德因涉嫌使用假鈔被捕時死亡。當時擔任警察職務的肖萬將膝蓋壓住佛洛依德的頸部超過9分鐘，過程中佛洛依德曾說：「我不能呼吸」。他隨後死亡。

今年4月，美國前警官肖萬被判三項謀殺及過失殺人罪成立。這起謀殺事件引發了全球反對種族主義和警察暴行的抗議活動。

在審判期間，肖萬的律師將這起謀殺事件描述為「出於好意犯下的錯誤」。

此次判決包括肖萬將要被登記為掠奪侵犯者並被終身禁止擁有槍支。他和另外三名前警官分別被控侵犯了佛洛依德的公民權。

佛洛依德家人及其支持者對此判決表示歡迎。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 弗洛伊德家人及其支持者對此判決表示歡迎。

家屬律師代表班恩·克倫普（Ben Crump）在推特發文說：「這一具有歷史意義的判決使佛洛依德家人和我們的國家在這件案子結束時，朝問責又更近一步。」

佛洛依德的姐姐布裏姬特（Bridgett Floyd ）稱此次判決「表明警察暴力的問題終於得到認真對待」，但仍有「很長的路要走」。

美國總統拜登說判決「似乎很合理」，但他承認尚不知道所有判決細節。

量刑聽證會上說了些什麼？

在量刑聽證會上，佛洛依德的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd ）要求法院求處嫌犯最高刑期40年的監禁。

「為什麼？你到底在想什麼？當你把膝蓋壓在我哥哥的脖子上時，你腦子裏在想什麼？」他在庭上說。

佛洛依德七歲的女兒吉安娜（Gianna）出現在一段影片中，說她想念父親，愛他。

「我一直在找爸爸，」她說。 「我爸爸總是幫我刷牙。」

法官表示，此案為整個社區和國家帶來傷痛，但最重要的是，給佛洛依德的家人帶來傷痛。

彼得·卡希爾（Peter Cahill）法官說：「此判決不是基於情感或者同情。但與此同時，我要承認所有家庭，尤其是佛洛依德一家人，都感受到了深刻且巨大的痛苦。」

肖萬在法庭向佛洛依德一家人表示哀悼，稱「未來會有一些其他消息」，他盼望「事情能讓家人感到平靜」。

不過，他並沒有道歉。

在法庭上，肖萬的母親稱兒子是一個「好人」。「我一直深信你的清白，我永不會動搖這一點，」肖萬的母親卡洛琳·波倫蒂（Carolyn Pawlenty）說。

明尼蘇達州總檢察長基思·埃裏森（Keith Ellison）表示，肖萬因行使致命武力，成為「有史以來警員被判最長刑期的其中一人」。

喬治·佛洛伊德案件

2020年5月，佛洛伊德在一家便利店買了包香煙。一名店員認為他使用了假鈔，並在佛洛伊德拒絶歸還香煙後報警。

當警察到達時，他們命令佛洛伊德下車並給他戴上手銬。當警察試圖將尖叫的佛洛伊德帶進警車時，扭打發生。他們把佛洛伊德摔倒在地，並重壓他於地面。

肖萬將膝蓋壓在佛洛伊德的脖子後超過九分鐘。

在被捆綁時，佛洛伊德喊了20多次他已經無法呼吸，呼喊他的母親，並對員警乞求說，「拜託，拜託，拜託」。

當救護車到達時，佛洛伊德已經一動不動。一小時後，他被宣佈死亡。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 抗議活動在病毒大流行中發生，病毒對非裔美國人的影響尤其嚴重。

他的死去過程，由現年18歲的達內拉·弗雷澤（Darnella Frazier）在現場用手機錄了下來，當她看到佛洛伊德被捕時，她正與表弟外出散步。