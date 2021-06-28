新冠病毒：「武漢實驗室洩漏說」如何在特朗普復出集會上重燃

塔拉·麥凱爾維（Tara McKelvey）

BBC記者 發自美國俄亥俄州惠靈頓

21 分钟前

圖像來源，Reuters

儘管一度被貶斥為陰謀論，有關武漢一個實驗室是新冠病毒起源的未經證實的看法也贏得了信任。現在前美國總統特朗普正在利用這個科學界想法的轉變，來鼓動他的支持者。

在6月26日晚上俄亥俄州的一場集會上，特朗普就是這樣洋洋得意地說，自己被證明了是對的。

他提到了自己的觀點——新冠病毒是在中國城市武漢的一個實驗室以科學方式人工製造的。

「我說它來自武漢——它來自那個實驗室，」他向支持者表示。現場的男女都戴著紅色的「Make America Great Again（令美國再次偉大）」的帽子，聚集在克里夫蘭西南邊的現場。他說的是這種致命病毒的源頭。

特朗普解釋說，以前他這樣說的時候人們就「變得瘋狂」。但是之後，人們又用不一樣的方式看待他的觀點。「現在他們說：它最有可能是來自武漢實驗室。」他說到自己有關實驗室洩漏病毒的觀點以及現在科學們認真看待這種說法的一刻，人群中響起贊同的呼聲。這名美國前總統和他的支持者曾經因為這種觀點而被嘲笑，但是現在不一樣了。

直到幾個月前，《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體機構的很多記者都以一種不屑的態度來看待「實驗室洩漏說」，美國的科學家也是一樣。

在2020年4月，仍擔任美國總統的特朗普說，人們在仔細研究有關實驗室洩漏病毒的說法。

彼時，新冠病毒正在美國肆虐，眼看就要壓垮美國的經濟並摧毀特朗普的政治前途。美國有超過60萬人死於這種病毒，時至今日它仍然繼續在全美及世界各地造成可怕的死亡數字。

病毒的源頭仍然未知，實驗室洩漏說仍然只是一種觀點，一種未經證實的假設。然而對於很多人來說，這種說法已經變得更加可信，一部分是因為支持其他說法的證據並沒有出現。

圖像加註文字， 隨著這套理論被認為有道理，特朗普的支持者們表示，他們覺得自己平反了。

一份機密的美國情報報告今年5月開始在美國媒體流傳，當中說武漢實驗室的三名研究人員2019年11月在醫院接受治療，正好是在新冠病毒開始在這個城市感染人類之前不久。

世界衛生組織（WHO）的團隊成員在今年早些時候前往武漢。之後，科學家們開始談論病毒來自一個實驗室的可能性。

美國總統的新冠病毒應對顧問安東尼·福奇（Anthony Fauci）接受BBC國際新聞台美國分部記者凱蒂·凱伊（Katty Kay）訪問時，談到了實驗室洩漏說以及病毒的源頭，表示新冠病毒「是自然發生的可能性要大得多……但是我們所有人都保持著開放的思維，直到你能夠完成板上釘釘地證明這當中的聯繫……但是大多數科學家相信……這是一次自然發生的現象。」

5月，美國總統喬·拜登（Joe Biden）下令對於病毒源頭進行情報調查。調查的結果將會在今年夏天公布。

在中國武漢實驗室工作過的人均否認實驗室有洩漏事件發生過。中國官員對於相關的指控表示憤怒，並表示沒有人知道病毒來自哪裏。不過較早前，中國本身亦受到妨礙調查的指控。

在美國和其他國家，有關中國實驗室洩漏的假說遭到了激動的指責。特朗普的批評者說，他通過將這場災難歸咎於中國官員，來試圖推卸自己對疫情的責任，

美國的大多數科學家都否認了有關實驗室洩漏的說法，至少一開始是這樣。他們一直在談論的可能性是病毒來自一種動物，可能是蝙蝠。然而多個月過去，這一聯繫尚未得到證實。

但是，保守派的評論人士卻又撿起了特朗普的武漢實驗室洩漏說。這個城市是第一批確診病例出現的地方，科學家在武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）實驗室內對蝙蝠進行過研究，而特朗普聲稱病毒是從一個科研設施內洩漏出來的。

實驗室洩漏說的各種報道時常在保守派媒體上傳播。這樣的結果是，共和黨人比民主黨人更有可能對這一觀點比較熟悉。據美國晨間諮詢公司（Morning Consult polling）的調查，大約46%的共和黨人表示他們常常聽到這個觀點，相比之下這種民主黨人有不到總數的四分之一。

從政治的角度，特朗普一直在著重強調他對病毒的這一早期判斷。艾克朗大學（University of Akron）的政治學教授大衛·科恩（David Cohen）解釋說：「他想說：『嘿，我之前對這個的看法是對的。我們不聽我的，現在發現都是真的了。』」

圖像加註文字， 特朗普正在利用圍繞病毒源頭的爭議來鼓動他的支持者。

特朗普想以他的實驗室洩漏說來證明他是可靠的信息源，這一點似乎不怎麼可能說服很多民主黨人，或者得到新的支持者。他對於這個病毒已經搞錯了很多事情，作出過一大堆的虛擬陳述，這些都被媒體記者們記錄了下來。

在美國很多地方，他仍然是非常不受歡迎。然而他正在利用圍繞病毒源頭而產生的爭議來說向他的支持者顯示，他已經取得勝利，打敗了那些曾經攻擊他的人。他的支持者很歡迎這一點，也很歡迎他。

來自俄亥俄州小鎮格拉夫頓的工程師保羅·里奇（Paul Rickey）是特朗普的支持者之一。他在周六的集會當中熱情高漲，還表達了他對特朗普以及特朗普對疫情來源觀點的看法。

「我想特朗普會覺得自己被證明了是正確的，而且這裏的每一個人都覺得自己被證明了是正確的，」里奇說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠病毒溯源：BBC《新聞之夜》調查武漢實驗室洩漏理論

集會上的很多人表示，他們本希望科學家能夠在更早的時候就認真看待特朗普的實驗室洩漏說。

「它是來自一個實驗室。除此之外它還能來自哪裏呢？」居住在惠靈頓的工廠工人詹姆斯·克羅普（James Cropp）情緒激動地說。他走過草坪，周圍播放著艾爾頓·約翰（Elton John）的歌，那是特朗普最喜歡的音樂人之一。克羅普說：「你怎麼會不想找出這種疾病的源頭？」

克羅普和其他人在這個露天遊樂場上談論了有關這個病毒的各種說法，反覆討論所謂「功能獲得型突變」的研究，即在實驗室試圖加強病毒功能的研究，這個級別的科學討論很少會在政治集會上聽到。幾乎所有人都同意一點：特朗普一直都是對的，但是媒體就是漠視他。

圖像加註文字， 霍普·巴羅斯（Hope Baros，中）表示，特朗普的病毒源頭說「完全正確」。

「他是完全正確的，」霍普·巴羅斯（Hope Baros）說。她和擔任工會員工的丈夫傑夫（Jeff）從印地安那州諾克斯市來到這裏參加集會。談到特朗普有關病毒的說法時，她的丈夫緊靠著她說：「絶對，百分百正確。」

片刻之後，來自印地安那州瓦爾帕萊索的承包商邁克爾·巴恩斯（Michael Barnes）走過來。他身穿一件讓人聯想到搖滾歌手「貓王」埃爾維斯·普萊斯利（Elvis Presley）的白色外套。「媒體喜歡編造自己的事實，」巴恩斯說，「而不是信賴科學。」

集會上的其他人說，他們很高興看到科學界已經跟上了特朗普對病毒及其源頭的分析。