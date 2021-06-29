中國介入英阿海島主權之爭：「反殖民主義指稱」和梟龍戰機

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 福克蘭群島資料圖片

中國在聯合國指英國控制的福克蘭（馬爾維納斯）群島是殖民主義遺留問題。與此同時，中國還可能向阿根廷出售先進戰機也受到關注。

最近，英國皇家海軍驅逐艦「保衛者」號（HMS Defender）在黑海克里米亞附近航行，受到俄羅斯20餘架飛機及兩艘海岸警衛隊船艦尾隨。

英國記者和評論員彼得·希琴斯（Peter Hitchens）在評論中以福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）為例指英國軍艦的做法「不明智」。

他說，試想一下，假如俄羅斯軍艦駛入南大西洋，積極支持阿根廷對「馬爾維納斯群島」的主權要求，並以得到阿根廷准許為由進入「阿根廷領海」福克蘭群島海域，英國對此會作何感想？

現在在中國，許多媒體評論也在提及馬爾維納斯群島，說中國要積極介入英國同阿根廷在那裏的領土爭端，以反制英國對香港人權和新疆種族滅絶方面的指責。不少中國報道也在探討中國可能向阿根廷出口超音速戰鬥機、試圖改變福克蘭島軍事平衡的意義。

中國的立場

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 福克蘭島戰爭後，撒切爾夫人作為英國的戰爭勝利首相訪問北京同中國領導人鄧小平在香港命運問題上進行了激烈交鋒

6月24日，中國駐聯合國副代表耿爽在聯大非殖民化特別委員會重申支持阿根廷對馬爾維納斯群島的主權要求。

中國一直使用「馬爾維納斯群島」來稱呼福克蘭群島，也反映著中國的一貫立場。

不過香港在1997年主權移交後，當地媒體仍然沿用英屬時期的叫法，和英國一樣使用福克蘭群島的稱呼。

台灣外交部的資料顯示，台灣認同英國的主權那立場，說福克蘭島是「英國的海外領地」。

這次耿爽在聯大非殖民化特別委員會說，馬爾維納斯群島問題本質上是「殖民主義歷史遺留問題」，並呼籲國際社會繼續努力鏟除殖民主義，特別敦促英國要根據聯合國有關決議履行國際義務。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 1982年5月4日阿根廷海軍戰機攜帶法國的飛魚導彈突襲成功擊沉了英國的謝菲爾德號驅逐艦

福克蘭海空戰

1982年4月到6月，英國和阿根廷為福克蘭群島爆發戰爭。

4月初，阿根廷軍政府派兵控制了同英國存在主權爭端的福克蘭群島。英國隨後派遣海空軍在那裏同阿根廷部隊開戰，6月英軍奪回福克蘭群島。

戰爭期間，英軍先後擊沉了阿根廷的聖塔菲號潛艇、貝爾格拉諾將軍號巡洋艦，並在空戰中重創阿根廷空軍。阿根廷損失了62架飛機。

不過阿根廷空軍的超級軍旗式戰鬥機攜帶飛魚導彈擊沉了英國皇家海軍的謝菲爾德號驅逐艦。

阿根廷雖然戰敗，但從未放棄對福克蘭島的主權要求。中國媒體一直以「馬島戰爭」稱呼那次戰爭，也顯示著中國官方一貫的立場。

福克蘭戰爭爆發時，中國和英國就香港問題的談判已經提上日程。

1982年9月，英國戰爭勝利首相撒切爾夫人訪問北京，同中國領導人鄧小平進行了決定香港命運的激烈交鋒。有報道說，鄧小平當時在談話中甚至說過這樣一句話，「中國人雖然窮了一點，但打仗是不怕死的」，以表示中方收回香港的決心。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 巴基斯坦空軍的梟龍戰機：該型戰機有空中加油能力，還裝備了先進的航電和武器系統，可以進行對海攻擊

阿根廷空軍現代化

福克蘭島戰爭後阿根廷受到英國的軍火禁運制裁。近年來阿根廷空軍試圖更新其老舊的空軍裝備，但其購買現代機型的努力屢屢受挫。

阿根廷曾考慮從西班牙購買幻影F1M戰機和瑞典的獅鷹戰機。但據美國防務周刊新聞報道說，來自英國的壓力使上述交易無法達成。報道說，瑞典獅鷹戰機30%的零部件來自英國。

中國媒體報道稱，中國向阿根廷出售了6架梟龍三型戰鬥機（JF-17 Block III），合同價值為6億美元。也有報道說，阿根廷在採購談判最後要求中方降低價格，但中國政府堅持5千萬美元的價格物有所值。

與此同時，阿根廷還同俄羅斯，韓國等其他國家進行戰機採購的談判。阿根廷空軍曾有意購買韓國的T-50金鷹高級教練機。但據《福布斯》雜誌報道說，該交易也部分是因為來自英國的壓力而未能實現，因為該機型使用了包括彈射座椅在內的許多由英國公司製造的部件。

上月《防務世界》網站報道，英國可能會阻止向阿根廷出售中巴合作生產的梟龍戰機，因為該機使用了英國公司製造的彈射座椅。

中國飛機製造公司介紹說，梟龍（FC-1/JF-17）戰鬥機有空中加油能力，還裝備了先進的航電和武器系統，可以進行超視距空中攻擊，也能對地和對艦攻擊。