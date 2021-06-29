金正恩：朝鮮領導人瘦身形象主動曝光意味著什麼

29 分钟前

圖像來源，EPA/KCNA 圖像加註文字， 朝鮮中央通訊社（KCNA）發佈了金正恩出席6月18日勞動黨會議的照片。

朝鮮電視台播放了前所未見的片段，顯示朝鮮國民為金正恩忽然體重下降而表達擔憂。

朝鮮最高領導人的健康狀況通常是該國不容談論的事情。在官方媒體上，他的照片與影像也受到嚴格控制。

該國的主要電視頻道也播放了金正恩近年來似乎變得比過去瘦的畫面。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是金正恩今年二月時的照片。

朝鮮領導人上任十年來，外界一直有關於他健康狀況的傳言，但是該國素以神秘著稱的政府很少承認任何傳言。

朝鮮觀眾看到了什麼？

朝鮮中央電視台（Korea Central Television）最近播放的兩個片段似乎引起了對最高領導人健康狀況的擔憂。

其中一段影片顯示，出席一個演唱會時的他似乎身材暴瘦。

圖像來源，Korea Central TV 圖像加註文字， 平壤的市民很擔憂地表示，看到金正恩之後「所有人都開始哭起來了」。

第二段影片——也是最不尋常的一段——是一名不具名的平壤市民在上周五（6月25日）的主要新聞節目上向中央電視台表示：「看見（金正恩同志）變得這麼消瘦，我們所有人都很傷心。」

「每個人都開始哭起來了，」他說。

本月較早前勞動黨會議的片段和照片顯示，金正恩的體重正在減輕。

NK新聞（NK News）網站的分析顯示，金正恩手上那枚設計款腕錶的表帶比較早前的場合中扣得更緊，顯示他的體重正在減輕。

我們仍然不知道這名擔憂的市民上電視的片段播出的原因是什麼，但是朝鮮事務網站One Korea Center的負責人郭吉燮（Kwak Gil Seob，音）向BBC表示，平壤政權「絶不會允許金正恩的負責消息發佈」——這意味著片段播出是「為了顯示金正恩自己正在主動減重」。

郭吉燮表示，片段「顯示他盡忠於他的人民」：「金正恩是在用他自己作為宣傳的平台，來強化一個領導人不分晝夜地為他的人民服務的形象。」

這為什麼重要？

自成為該國最高領導人以來，金正恩的健康狀況很多時候都受到外界關注。

他於2011年11月接過已故父親金正日的政權，而朝鮮觀察者看到他上任後的十年間體重持續增加。

金正恩是這個共產主義政權的金氏家族第三代，而朝鮮領導層被看作是政府宣傳所聲稱的「白頭山血統」世襲制度——這是朝鮮半島北邊的一座神聖山脈，朝鮮開國領袖金日成被指曾在此與日軍進行游擊戰。

金正恩並沒有明確的繼承人，而他若去世或者長期無法工作，可能將在這個核武政權當中造成權力真空，給東亞局勢帶來更多不穩定。

外界認為，假如他的胞妹金與正被認為不適合繼位，朝鮮政權可能會首次由金氏家族以外的人接掌。

金正恩過去的健康狀況

2014年，金正恩曾40天沒有露面，引發外界對他可能身患嚴重疾病甚至死亡的猜測。他再次出現的時候是手持一支拐杖，令觀察人士認定，他此前是在進行腳踝手術之後休養了一段時間。

過去金正恩曾有過短暫的不見蹤影，韓國政府認為可能是由於他要就醫。

2020年有一次這樣的事例，金正恩再次出現時，手腕上有一個可能是進行過醫療程序留下的印記。

外界相信他的年齡是37歲，且認為他是一個嚴重吸煙者。他還被認為是重度的飲酒者。

他在這些年間的體重上升令觀察人士猜測，他可能患有糖尿病和痛風之類的疾病。但是由於直到現在之前，領導人的健康從來未被政府媒體提及，這些事情都不可能得到確認。