華為孟晚舟再度出庭，新公開文件或成引渡案關鍵

31 分钟前

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中國科技巨頭華為的首席財務官孟晚舟本周再度在加拿大溫哥華出庭，其法律團隊寄望於一系列新公開的文件，希望借此推翻美國檢方向加拿大提出的引渡申請。

當地時間周二（6月29日）上午，加拿大法庭公開一批匯豐銀行的內部文件。其中包括了匯豐員工的往來郵件、內部報告，會議記錄、演算表等，內容涉及華為及子公司與匯豐的業務往來。

這些文件此前從未公諸於世，或將成為孟晚舟一方辯護的核心材料。

華為加拿大公司發表聲明稱，上述的匯豐文件證明，美方的指控是「錯誤且具誤導性的」。

數月前，孟晚舟的法律團隊向香港高等法院提出申請，要求匯豐銀行披露相關涉案文件。今年4月，雙方就公開文件事宜達成協議。

孟晚舟當日步出寓所前往法庭時，戴著遮陽草帽與紫色口罩，雙手戴著珍珠與鑽石戒指。跟以往的聽證會一樣，她未在法庭上發言。自從2018年被捕以來，孟晚舟處於司法監視居住狀態。

新文件為何可能成為案件關鍵？

美國檢方指控孟晚舟涉嫌金融詐欺，稱華為隱瞞香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方稱，這一行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

此前外界聚焦孟晚舟在2013年8月與匯豐銀行的會議中使用的一份演示文稿（PowerPoint），美方認為它證明華為隱瞞了其與星通的關係。檢方指，孟晚舟聲稱將星通出售給了獨立第三方，實際上售予了華為旗下的公司。

孟方一直否認這一說法，稱華為從未隱瞞其與星通的真實關係。

根據加拿大法庭文件，孟晚舟的辯護團隊表示，最新公開的文件顯示匯豐銀行的高級主管早已知曉華為與子公司星通（Skycom）的關係，並且知道星通被指與伊朗有業務往來。

2012年12月30日，路透社報道華為的「伊朗商業伙伴」星通涉嫌與伊朗一家通訊公司有生意往來。

2天之後，匯豐的一名僱員就通過郵件請求同事調查星通與華為的關係。當日，另一名員工向多名同事發送路透社報道華為與星通關係的郵件，並指出星通與華為香港公司註冊在統一地址，且被認為是華為的子公司。隨後有匯豐員工在郵件中稱星通為"華為附屬公司"。這些內部通訊發生在孟晚舟與匯豐開會的數月之前。

最新公開的文件還顯示，一名匯豐的常務經理（Managing Director）深入參與了與華為的業務。在2013年1月匯豐多封關於星通的內部郵件中，她都是收件人之一。

孟方團隊認為，這證明匯豐的高層主管知曉華為與星通的關係，不存在孟晚舟對此隱瞞的情況。

不過，這些文件會否受到法庭認可、成為呈堂證據，控辯雙方仍需辯論。

孟晚舟案下一步將怎麼走？

溫哥華法庭的法官將在7月初裁定，是否允許上述文件作為新證據。

孟晚舟引渡案將在8月3日進入裁定階段。孟晚舟的辯護團隊預期將辯稱，孟是特朗普政府與中國談判貿易協議的籌碼，美方的引渡請求涉嫌誤導加方；而且加拿大當局在溫哥華機場逮捕孟晚舟時，侵犯了她的權利，涉嫌濫用程序。

加拿大檢方則稱，對孟晚舟的盤問和逮捕符合正當程序。

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法官將裁定引渡請求是否合法，如果認為合法，再由加拿大司法部長在今年下半年最終決定是否引渡。過程中控辯雙方都有多次上訴機會，這場引渡的法律之爭可能曠日持久，以往曾有多個受外界高度關注的加拿大引渡案都歷時十年以上。

華為加拿大公司則表示，公司對孟晚舟的清白「保有信心」。「我們會繼續支持孟女士追求正義和自由，」聲明寫道。

拜登時代孟晚舟引渡案如何走向？

孟晚舟引渡案牽動中美加外交關係，她與兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）命運也牽連起來。

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這兩名加拿大人自2018年12月被中國當局拘捕以來一直被關押，於去年6月被正式起訴。康明凱被控涉嫌「為境外刺探國家秘密、情報罪」，斯帕弗則被控涉嫌「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。此舉被普遍視為「人質外交」，以向加國施壓。

美國總統拜登上台後，多次與加拿大總理特魯多談及康明凱、斯帕弗案。拜登譴責中國對兩人的任意拘押。

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「人命不是談判籌碼，我們會一起合作，直至他們安全歸來，」拜登曾說，但他未透露美國將如何協助加國爭取兩名加拿大人獲釋。

香港城市大學法學院教授王江雨此前向BBC表示，孟案已進入司法程序，加拿大法庭將作出獨立裁決，拜登政府發揮作用的空間有限。

不過王江雨也提醒，孟晚舟案是一個中、美、加三國間高度政治化的案件。拜登政府繼續推進孟案，政治功勞可能仍歸於特朗普政府；但拜登政府如果撤訴，則可能被批評對中國軟弱。