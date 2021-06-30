人權觀察報告稱支持民主的中國留學生在澳洲校園遭到騷擾

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報告訪問了澳大利亞大學裏立場支持民主的中國大陸和香港學生，以及一些在澳洲大學教授中國研究和中國學生的教職員。

一份新報告稱，在澳大利亞讀書、支持民主的的中國留學生遭遇了騷擾，他們擔心，如果自己在敏感問題上發表意見，就會受到懲罰。

非政府組織人權觀察（Human Right Watch）發現，這些學生在澳大利亞感覺受到監視，這導致許多人在課堂上進行自我審查。

在澳大利亞教授中國課程的學者表示，他們也感受到了自我審查的壓力。

該組織表示，這種壓力正在破壞澳大利亞大學的學術自由。

澳大利亞的高等教育系統高度依賴付費求學的中國學生，在疫情爆發之前，中國學生約佔該國所有國際學生的40%。

目前約有16萬中國籍學生就讀於澳大利亞的大學。

近年來，隨著兩國關係惡化，人們越來越擔心中國對當地校園的影響。

「自我審查文化」

人權觀察表示，它在澳大利亞採訪了近 50 名學生和學者，發現一股「恐懼氛圍」近年正在惡化。

研究人員表示，他們確認了三起案件，在這些案例中，學生在澳大利亞的活動促使中國警方去探訪他們的家人，或與他們的家人取得聯繫。

其中一個案例是，一名學生在澳大利亞開設推特賬戶發佈親民主信息後，中國當局威脅他要坐牢。

許多支持民主的學生表示，他們害怕同學向中國當局舉報。

報告說：「受訪的每位親民主學生都很擔心，自己在澳大利亞的行為可能導致中國當局懲罰或審問他們的父母。」

11名受訪學生來自中國大陸，13人來自香港，他們稱自從澳大利亞當地在2019年有聲援香港的示威後，騷擾個案上升。

圖像來源，PHOEBE FAN 圖像加註文字， 2019年7月，在澳大利亞昆士蘭大學舉行的香港示威中，抗議學生發生衝突。

報告引述了一些學生稱，他們參與示威或批評中國政府後，遭到了口頭和網絡謾罵。一些人的個人資料被分享到互聯網。

大多數情況下，學生都沒有向校方報告自己的經歷。

報告說：「他們相信大學不會認真對待這些威脅，並認為大學更同情於民族主義中國學生，並優先與中國政府維持關係。」

報告作者索菲·麥克尼爾（Sophie McNeill）表示，大學管理人員「未能盡到維護中國學生權利的義務」。

報告稱，導師和講師也報稱他們面臨著越來越大的壓力。人權觀察採訪了澳大利亞大學中教授中國研究課程或中國學生的 22 位學者。

麥克尼爾女士發現，超過一半的受訪者在談論中國時會定期進行自我審查。

當學者批判共產黨或談到台灣、西藏、新疆、香港等話題時，會被支持中國政府的學生或網民騷擾和公開他們的個人資料。

報告引述了一名女老師的經歷稱，她在中國社交媒體捍衛一名台灣學生時，遭大陸學生威嚇。

人權監察強調，這些行為不代表大部分在澳大利亞中國學生，但這些行為是來自積極性高漲、聲音很大的一小群人。

近乎所有受訪學者都認為，習近平在2013年上台以來，學生中的民族主義情緒有所增長。

一些學者報稱，他們曾經歷數次受到來自大學管理層的審查。例如，他們被要求不要公開討論中國，或被阻止舉辦與中國有關的活動。

該報告引用了一名身份不明的學者的話，他在大流行期間向中國學生進行在線教學時，拒絶了官員提出教授「消毒」版本的中國研究單元的要求。

圖像來源，Getty Images

「恐嚇和脅迫的報告」

多年來，澳大利亞一直在爭論中國涉嫌干預校園一事。

過去，中國當局和媒體將此類擔憂稱為抹黑，中國大使稱，在澳大利亞的中國學生因異見行為受到監控的指控是「毫無根據」。

2019 年，澳大利亞政府為大學設立工作組和新指導方針，以打擊其形容為「前所未有水平」的外國干涉。

澳大利亞教育部長艾倫·塔奇（Alan Tudge）將人權觀察報告描述為「令人深感擔憂」。

他在一份聲明中說：「我們已經採取了多項行動來打擊外國干涉，並正在與大學密切合作，我們將很快更新我們的大學指導方針。」

最近的議會調查審視了外國對大學部門的干預。它將於7月發表報告。

審查重點包括，澳大利亞和中國大學之間的研究合作，以及孔子學院這種由中國政府資助在澳大利亞校園開設的中國語言和文化中心。

澳大利亞大學業界的代表團體「澳大利亞大學」（Universities Australia）周三回應報告，指譴責任何在校園或課室的威嚇行為。

首席執行官卡特裏‧奧娜傑克遜（Catrioa Jackson）說：「任何教職員工和學生都不應在表達自己的觀點時感到受限。自由交換意見是我們大學的基因。」