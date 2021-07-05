亞馬遜創辦人貝佐斯邀請82歲美國女性上太空圓夢

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上太空是馮克一輩子的願望

一輩子都在努力想成為宇航員卻至今未能圓夢的82歲的沃利·馮克（Wally Funk），本月晚些時候將和亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）一同進入太空。

現年82歲的馮克從小的夢想就是成為宇航員，她在1960年代曾經接受過宇航員培訓，但最終沒能實現夢想。

現在，馮克可望成為飛上太空年紀最大的人。

貝佐斯創辦的私人太空公司藍色起源（Blue Origin）將在本月晚些時候進行首次載人太空飛行。

貝佐斯邀請馮克作為「榮譽貴賓」和他一起上太空，並在社交媒體上分享他親自通知她消息的一段影片。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 貝佐斯曾在Instagram上發帖稱，太空飛行是他「一生」都想做的事情。

除了貝佐斯和馮克之外，同行的還有貝佐斯的弟弟馬克·貝佐斯，以及一名身份未公開的乘客。這位秘密乘客此前在拍賣競標中以2800萬美元（2000萬英鎊）的高價買下了這次太空飛行的機會。

藍色起源的首次載人太空飛行將送乘客到距離地球表面超過100公里（62英里）的地方，讓他們可以體驗微重力狀態。

整個旅程預料為時大約10分鐘，太空艙最後將用降落傘返回地表。

貝佐斯曾說，太空飛行是他"一生"都想做的事情。日前，他在Istagram發帖邀請沃利·馮克。

帖文首先就致意馮克的太空夢：「沒有人比你等得更久了。」

他還寫到，「歡迎入隊，我們很高興你將作為榮譽嘉賓在7月20日和我們一起飛。」

飛行夢想

馮克1939年出生於美國新墨西哥州，她從小到大就一直對飛行著迷，9歲的時候第一次上飛行課，20歲的時候成為職業飛行員。

馮克到現在已經有19600個小時的飛行時數，而且還曾擔任飛行教練，職業生涯中曾經指導過大約3000名學員學習飛行。

現年82歲的馮克已經創造過許多歷史紀錄：她是美國國家運輸安全委員會（National Transport Safety Board）第一個女性飛行安全調查員，也是美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）第一位女性檢查員。

1961年，馮克自願加入一個被稱為「水星13」（Mercury 13）的女性太空人培訓項目，並接受嚴格的體能和心智培訓和檢測，希望最終能成為太空人。

但是當時美國政府、軍方和太空總署對女性成為太空人態度保留，後來這個項目也被取消，馮克和其他接受培訓的女性最後都沒能進入太空。

畢生願望

2019年，馮克在對BBC的採訪時表示，她從小就著迷飛行，飛行佔據了她的人生並且已經成為生命的一部分，飛上太空更是她一輩子的心願。

她當時還說，「水星13」所有的女性培訓員現在只剩下她還懷抱著上太空的夢想，她堅信自己有一天一定能實現這個願望。

圖像來源，Wally Funk via Blue Origin 圖像加註文字， 貝佐斯表示，「沒人比她等得更久」

2010年，馮克曾經花費20萬美元購買理查德·布萊森（Richard Branson）創辦的維珍銀河公司（Virgin Galactic）的太空旅遊機票，但是到現在為止，維珍銀河的太空旅遊仍尚未實現。

在貝佐斯分享的一段影片中，馮克興奮的表示終於有機會飛上太空。

「我簡直沒辦法告訴你們，被藍色起源挑選飛上太空我感覺有多麼的難以置信。」

亞馬遜創辦人貝佐斯是世界上最富有的人之一，他2000年創建藍色起源嘗試進行私人太空旅行。